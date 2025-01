Zerstörtes Viertel von Damaskus in Syrien (AFP or licensors)

Papst beim Angelus: Gebet für Frieden und die, die unter Konflikten leiden

Den Orthodoxen, die nach dem julianischen Kalender am 7. Januar Weihnachten feiern, hat Papst Franziskus bei seinem Mittagsgebet am Vortag gratuliert. Außerdem rief er erneut zu Gebet für Frieden an den Krisenherden der Welt auf.

„Ich freue mich, den kirchlichen Gemeinschaften des Ostens, die morgen das Heilige Weihnachtsfest feiern, meine herzlichsten Wünsche zu übermitteln. Ich versichere sie insbesondere meines Gebets für diejenigen, die unter den anhaltenden Konflikten leiden. Möge Jesus, der Friedensfürst, allen Frieden und Gelassenheit bringen!", so Franziskus bei seinem Angelus am 6. Januar, dem Hochfest Epiphanie, vom Fenster des Apostolischen Palastes. In diesem Zusammenhang rief er auch erneut zu Gebet für den Frieden auf: „In der gequälten Ukraine, in Palästina, in Israel, in allen Ländern, die sich im Krieg befinden, in Myanmar."