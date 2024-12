Deutschland: Kirche hat neue Internetseite für Auslandsseelsorge

Die Muttersprache spielt für die Seelsorge eine große Rolle. Für Deutschsprachige im Ausland koordiniert das Katholische Auslandssekretariat der Deutschen Bischofskonferenz diese Seelsorge. Entsprechende Angebote und die Kontaktdaten der deutschsprachigen Auslandsgemeinden sind - kurz vor dem Heiligen Jahr - nun auf einer neuen Internetseite zu finden. Dort gibt es Infos für Pilger, junge Leute und alle, die im Ausland Seelsorgeangebote auf Deutsch suchen.

Pilgerinnen und Pilger, die jenseits von Deutschland unterwegs sind, etwa in Rom, Jerusalem oder auf dem Jakobsweg, erfahren, welche deutschsprachigen Seelsorgeangebote es an den jeweiligen Orten im Ausland gibt. Wie die Deutsche Bischofskonferenz (DBK) am Donnerstag zum Start der neuen Internetseite mitteilte, ist auch das Katholische Auslandssekretariat durch das Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend als Träger für den sogenannten „Anderen Dienst im Ausland“ (ADiA) anerkannt.

Infos zu Jugend-Ehrenamt im Ausland

Junge Leute nach Abschluss ihrer Schulausbildung haben auch die Möglichkeit, sich in einer der Auslandsgemeinden zu engagieren. Auch hierzu bietet die neue Internetseite www.auslandsseelsorge.de weiterführende Informationen. Wer will, findet Infos zu Arbeitsmöglichkeiten in der Auslandsseelsorge, etwa als Seelsorgerin oder Seelsorger auf einem Kreuzfahrtschiff.

Auf der Seite sind auch die Kontaktdaten der Auslandsgemeinden weltweit zu finden - nach Kontinenten und Ländern alphabetisch aufgeschlüsselt. Wer sich vor dem Auslandsaufenthalt erst informieren möchte, wird hier ebenfalls fündig: Die im Portal bereitgestellte Zeitschrift „miteinander" berichtet über das Leben der Gemeinden vor Ort. Ein besonderer Schwerpunkt: Pilgerinnen und Pilger, die den Jakobsweg beenden, erhalten hier einen Überblick über die deutschsprachigen Seelsorgeangebote in Santiago de Compostela.





„Freuen uns, dass die Anliegen der Auslandsseelsorge und vor allem die Kontaktdaten der einzelnen Gemeinden nun übersichtlich auf der neuen Internetseite präsentiert werden“

„In Zeiten, in denen viele das Gefühl haben, dass die Welt auseinanderdriftet, stehen unsere deutschsprachigen Gemeinden für eine spirituelle Beheimatung und für Gemeinschaft. Sie lassen unsere Weltkirche in besonderer Weise konkret erlebbar werden und bilden Brücken zwischen Deutschland und dem jeweiligen Gastland“, erklärt Peter Lang, Leiter des Katholischen Auslandssekretariats. „Wir freuen uns, dass die Anliegen der Auslandsseelsorge und vor allem die Kontaktdaten der einzelnen Gemeinden nun übersichtlich auf der neuen Internetseite präsentiert werden.“

Seelsorge auch auf Kreuzfahrtschiffen

Neben den alten deutschsprachigen Auswanderergemeinden in Übersee und Gemeinden an den touristischen Hotspots Europas existieren laut der DBK heute deutschsprachige Seelsorgeangebote vor allem in den europäischen und asiatischen Wirtschaftsmetropolen, in denen sich viele Menschen mit deutscher Sprache zum Leben und Arbeiten niedergelassen haben. Insgesamt unterstützt das Katholische Auslandssekretariat finanziell rund 90 deutschsprachige Gemeinden und Pfarreien zwischen Kapstadt und Kopenhagen, Sydney und Mexiko-Stadt und vermittelt rund 40 Seelsorgerinnen und Seelsorger in alle Welt. Zusätzlich verantwortet das Katholische Auslandssekretariat die deutschsprachige Pilgerseelsorge in Jerusalem, Rom, Lourdes, Fatima und Santiago de Compostela sowie die Seelsorge auf Kreuzfahrtschiffen.

(pm/kap/kna - sst)