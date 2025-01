Kardinál meritní prefekt Kongregace pro svatořečení, rodák z Molfetty, salesián, zemřel včera 31. prosince ve věku 86 let.

Vatican News



Včera, 31. prosince, zemřel kardinál Angelo Amato, emeritní prefekt Kongregace pro kauzy svatých. Bylo mu 86 let.



Salesiánské povolání



Narodil se 8. června 1938 v Molfettě (Bari) v rodině lodního stavitele jako první ze čtyř dětí, studia zahájil na Námořním institutu v Bari v sekci pro dálkové kapitány. Na začátku třetího ročníku studia, v říjnu 1953, se však rozhodl této kariéry zanechat a vstoupit do salesiánského aspirantátu v Torre Annunziata. V roce 1956 složil svou první řeholní profesi. Po přestěhování do Říma studoval na tehdejším Papežském salesiánském athenaeu (dnes Papežská salesiánská univerzita) a získal licenciát z filozofie. V roce 1962 složil věčnou řeholní profesi a zahájil dvouletou praktickou výuku na salesiánské koleji v Cisterninu (Brindisi), kde vyučoval literaturu na střední škole. Po získání licenciátu z teologie na Teologické fakultě Salesiánské univerzity v Římě byl 22. prosince 1967 vysvěcen na kněze.



Setkání s řeckým pravoslavným světem



Po zápisu na Papežskou gregoriánskou univerzitu získal v roce 1974 doktorát z teologie a byl okamžitě povolán k výuce tohoto oboru. V roce 1977 byl tehdejším Sekretariátem pro jednotu křesťanů vyslán do Řecka, kde strávil čtyři měsíce v aténské jezuitské rezidenci, aby se připravil na vstup na univerzitu. Po složení přijímací zkoušky (moderní písemná a mluvená řečtina) se přestěhoval do Soluně jako stipendista konstantinopolského patriarchátu. Pobýval v klášteře Vlatadon, kde sídlí klášter pravoslavných mnichů a Idrima ton Paterikon Meleton (Institut patristických studií) s knihovnou specializovanou na pravoslavnou teologii a cennou sbírkou mikrofilmů rukopisů z hory Athos. Poté se zapsal na teologickou fakultu Soluňské univerzity a navštěvoval přednášky Jannise Kaloghiroua o dějinách dogmatu a Jannise Romanidise o systematické dogmatice. Současně prováděl výzkum o svátosti pokání v řecké pravoslavné teologii od 16. do 20. století, který byl publikován v řadě „Análekta Vlatádon“ (1982).



Návrat do Říma



Po návratu do Říma vyučoval christologii na teologické fakultě Papežské salesiánské univerzity, jejímž děkanem byl v letech 1981-1987 a 1994-1999. V letech 1997-2000 byl také prorektorem téže univerzity. V roce 1988 byl vyslán do Washingtonu na studia teologie náboženství a k dokončení učebnice christologie. Poté byl jmenován konzultantem Kongregace pro nauku víry, Papežských rad pro podporu jednoty křesťanů a pro mezináboženský dialog a poradcem Papežské mezinárodní mariánské akademie. V roce 1999 byl jmenován sekretářem restrukturalizované Papežské teologické akademie a redaktorem nově založeného teologického časopisu „Path“. V letech 1996-2000 byl členem teologicko-historické komise pro Velké jubileum roku 2000.



Sekretář Kongregace pro nauku víry



Sekretářem Kongregace pro nauku víry byl jmenován 19. prosince 2002 a dostal titulární stolec v Sile s osobním arcibiskupským titulem, biskupské svěcení přijal 6. ledna 2003 z rukou papeže Jana Pavla II. ve Vatikánské bazilice.



Prefekt Kongregace pro svatořečení a kardinál



Benedikt XVI. jej 9. července 2008 povolal za nástupce kardinála Josého Saraivy Martinse do funkce prefekta Kongregace pro kauzy svatých a na konzistoři 20. listopadu 2010 jej jmenoval kardinálem diakonie Santa Maria in Aquiro. Zúčastnil se konkláve v březnu 2013, které zvolilo papeže Františka. Papež František ho 19. prosince 2013 potvrdil „donec aliter provideatur“ ve funkci prefekta Kongregace pro kauzy svatých, kterou opustil v roce 2018 krátce před dovršením 80 let.



Kardinál Amato a don Tonino Bello



V listopadu 2013 uzavřel kardinál Amato v katedrále v Molfettě diecézní fázi procesu blahořečení a kanonizace dona Tonina Bella. „Svoboda myšlení a jednání, ocenění laiků, vzdělávání mladých, hodnota míru, láska k bližnímu, ohleduplnost k chudým,“ řekl kardinál, „to je učení“ dona Tonina, molfettského biskupa v letech 1982-1986. Jeho svědectví,“ zdůraznil kardinál Amato, nám říká, že ‚svatost není výsadou několika málo lidí, ale povoláním pro všechny", protože všichni jsme povoláni následovat Ježíše a teologické ctnosti: víru, naději a lásku.



Molfettský biskup: „muž víry a neúnavný pastýř"



Molfettský biskup Mons. Domenico Cornacchia spolu s celou diecézí vzpomíná na kardinála Amata „s hlubokou vděčností“ jako na „muže víry a neúnavného pastýře, který s velkým nasazením sloužil univerzální církvi a Božímu lidu“.