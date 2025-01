Otevření Svaté brány Baziliky svatého Pavla za hradbami

V předvečer slavnosti Zjevení Páně, na druhou neděli vánoční doby, překročil kardinál arcikněz práh baziliky, zatímco zněl jubilejní hymnus. Ve své homilii během mše kardinál zdůraznil, že církev zve každého poutníka, aby „podnikl duchovní cestu po stopách víry“.

Amedeo Lomonaco - Vatikán



„Jaká radost, když mi řekli: Půjdeme do domu Páně. Už stojí naše nohy u tvých bran, Jeruzaléme“. Slova žalmisty a zvuk rohu doprovázely obřad otevření poslední Svaté brány v Papežské bazilice svatého Pavla za hradbami, kterému dnes, v neděli 5. ledna, předsedal kardinál James Michael Harvey. Sled okamžiků a obrazů navazoval na to, co již bylo v této úvodní části Jubilea naděje prožito u svatého Petra, ve věznici Rebibbia, u svatého Jana Lateránského a u svaté Marie Větší. Pohled věřících se před vstupem do baziliky, která uchovává ostatky apoštola pohanů, obrátil ke kříži na vrcholu tympanonu mozaikové fasády. Pod tímto symbolem života, který vítězí nad smrtí a hříchem, jsou dvě slova v latině: „Spes unica“. Slova, která člověku připomínají jistotu: Kristus je naděje, brána ke vstupu do Božího království.



Otevření Svaté brány



V Bazilice svatého Pavla, která stojí na Via Ostiense ve stejnojmenné čtvrti poblíž levého břehu Tibery a několik kilometrů od místa, kde apoštol podstoupil mučednickou smrt, se obřad otevření Svaté brány nesl ve znamení modlitby. Kardinál Harvey přistoupil ke dveřím na pravé straně průčelí, zhotoveným z bronzu s basreliéfy zobrazujícími významné epizody ze života svatého Pavla. Poté otevřel dveře za tiché modlitby věřících. Následovalo vyzvánění zvonů baziliky. Kardinál Harvey překročil práh, když se rozezněl jubilejní hymnus. Průvod, k němuž se připojili také členové mnišské komunity svatého Pavla za hradbami, se vydal k oltáři. Kardinál arcibiskup spolu mimo jiné s arcibiskupem Rino Fisichellou, proprefektem Dikasteria pro evangelizaci a organizátorem jubilea, prošli lodí baziliky. Eucharistické slavnosti se zúčastnilo přes 2 800 lidí.



Interiér baziliky svatého Pavla za hradbami

Radost a naděje



Věřící a poutníci naslouchali úryvku z Janova evangelia o vtělení Slova, které „přišlo přebývat mezi námi“. Ve své homilii se arcikněz baziliky svatého Pavla za hradbami zaměřil na otevření Svaté brány, „úkon, který je stejně prostý jako sugestivní“. „Překročili jsme práh posvátného chrámu s nesmírnou radostí, protože jsme symbolickým způsobem překročili dveře naděje“. „S radostí," řekl kardinál Harvey, "protože se narodil Spasitel, s nadějí, protože Kristus je naší nadějí.



Odpuštění a milosrdenství



Radost, „správný pocit také kvůli daru Vykoupení v Ježíši Kristu“, spojuje časy, které církev a Boží lid prožívají v tomto okamžiku. Radost pro vánoční dobu je totiž letos doprovázena Jubileem, cestou, která v odpuštění nachází hvězdu pro všechny lidské cesty. „Otevření Svaté brány,“ řekl kardinál ve své homilii, „označuje spásný průchod, který otevřel Kristus svým vtělením, smrtí a zmrtvýchvstáním a který vyzývá všechny členy církve ke smíření s Bohem a s bližními. Překročit s vírou práh Svaté brány znamená vstoupit „do času milosrdenství a odpuštění“, aby se každému člověku otevřela „cesta naděje, která nezklame“. „Jak moc nyní potřebujeme naději! V této postpandemické době,“ řekl ve své homilii arcikněz baziliky svatého Pavla za hradbami, “bohužel zraněné tragédiemi, válkami a krizemi nejrůznějšího druhu, je naděje, i když je nepochybně spojena s budoucností, je zakoušena i v přítomnosti."

Poutníci naděje



Koneckonců naděje, jak řekl papež František při generální audienci 11. prosince loňského roku, „není prázdné slovo ani neurčité přání z naší strany, že se věci obrátí k lepšímu“. „Naděje,“ řekl kardinál Harvey a připomněl papežova slova, “je jistota, protože je založena na Boží věrnosti svým slibům. Naděje by neměla být považována za 'pasivní ctnost', kdy člověk 'pouze čeká, co se stane'. Ve skutečnosti je to, jak zdůraznil František, „svrchovaně aktivní ctnost, která pomáhá k jejich uskutečnění“. Jubileum 2025, stejně jako každý Svatý rok, nás vyzývá, abychom se stali poutníky. To, jak poznamenal kardinál Harvey, znamená „cítit se součástí společenství, které již dva tisíce let kráčí po cestách tohoto světa a hlásá vzkříšení Pána Ježíše“. Církev zve každého poutníka, aby „podnikl duchovní cestu po stopách víry“. Křesťanská naděje,“ uzavřel kardinál, “nás skutečně podporuje na naší pouti. Vánoce, Jubileum a cesta lidstva nyní čekají na kroky poutníků naděje.