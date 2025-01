Nuncius v Jordánsku: „Křesťané na Blízkém východě nejsou sami"

V rozhovoru pro Vatican News v Ammánu se arcibiskup Giovanni Pietro Dal Toso, apoštolský nuncius v Jordánsku, zamýšlí nad bohatou historií jordánských křesťanů, která stále obohacuje společenství křesťanů na Blízkém východě.

Deborah Castellano Lubov, Vatikán



„Blízký východ by nebyl Blízkým východem bez křesťanů. Měli bychom si připomínat velký přínos křesťanů pro společnost zde v Jordánsku, přínos, který přetrvává."



V rozhovoru pro Vatican News v Ammánu to uvedl apoštolský nuncius v Jordánsku, arcibiskup Giovanni Pietro Dal Toso, když se zamýšlel nad historickou a dlouhodobou přítomností křesťanů v Jordánsku.



„Nemáme jen biblická místa, kde je potvrzena přítomnost Krista,“ vysvětlil. „Máme také místa, kde můžeme vidět přítomnost prvních křesťanských komunit.“



Rozhovor se uskutečnil poté, co arcibiskup ve středu představil výstavu „Jordánsko: Úsvit křesťanství“.



Vaše Excelence, mohl byste věřícím vysvětlit význam výstavy „Jordánsko: Úsvit křesťanství“, která bude ve Vatikánu zahájena koncem tohoto měsíce?



Řekl bych, že už název výstavy hovoří sám za sebe slovem „úsvit:“ úsvit křesťanství, který máme zde v Jordánsku. Nemáme jen biblická místa, kde je potvrzena přítomnost Krista, ale máme také místa, kde můžeme vidět přítomnost prvních křesťanských komunit. Zde v Jordánsku tak existuje kontinuita po všechna ta staletí, kontinuita přítomnosti křesťanských komunit zde v této zemi.



Výstava by chtěla zdůraznit právě tuto přítomnost. Je důležité, zejména pro naši západní část světa, vědět, že Jordánsko uchovává tento poklad, a ještě lépe vědět, že křesťanská přítomnost zde v Jordánsku byla vždy a že křesťanské komunity patří k Blízkému východu, patří k arabské kultuře stejně jako ostatní náboženství. Proto doufám, že tato výstava pomůže i Západu lépe pochopit, jaká je povaha a historie Blízkého východu.



Jak byste jako apoštolský nuncius v Jordánsku řekl, že se zdejším křesťanským komunitám v této době daří, a to i v emocionální rovině, když válka rozhodně neprobíhá v Jordánsku, které je stabilním a mírumilovným státem, ale když je poblíž?



Samozřejmě, že máme kvůli válce určité důsledky, a to zejména proto, že velká část zdejšího obyvatelstva má palestinský původ. Mnozí z nich mají své příbuzné na druhé straně Jordánu. A samozřejmě cítí mnohem více tragédii války. Každá válka je tragédie, ale blízkost nám dává možnost prožívat to všechno ještě tragičtěji.



Doufáme, že mír nastane co nejdříve. A musím opakovat slova Svatého otce: Papež František zdůraznil důležitost míru, důležitost hledání dialogu, aby bylo dosaženo míru, aby bylo dosaženo mírové budoucnosti pro celý region.



Tato slova Svatého otce byla velmi oceněna a budou mít jistě dopad zde na Blízkém východě a zejména v tomto království. Samozřejmě doufáme, že jeho slova uslyší mnoho lidí, abychom brzy dosáhli míru.



Papež František nesčetněkrát vyzval k míru a o míru hovořil také ve svém dopise kardinálu Parolinovi, při jeho nadcházející návštěvě při svěcení kostela na místě Ježíšova křtu. Papež vždy vyjadřuje své modlitby a modlitby církve za mír a blízkost trpícím v regionu. Jak nadcházející vysvěcení kostela na místě křtu představuje mnohem širší realitu blízkosti církve křesťanům na Blízkém východě a jejich naději, že mohou na Blízkém východě zůstat?



Řekl bych, že návštěva kardinála [státního sekretáře Pietra] Parolina, vysvěcení tohoto nového kostela, jeho přítomnost zde jako papežského legáta samozřejmě podtrhuje význam tohoto místa, protože se jedná o místo křtu; to může každému z nás připomínat náš křest. Ale zároveň si myslím, že tato návštěva je velmi důležitá také jako znamení blízkosti místní církvi, křesťanům zde na Blízkém východě, a že nejsou sami.



Nejsou sami. Opravdu nám na nich záleží, Svatému stolci opravdu záleží na křesťanských komunitách, protože Blízký východ by nebyl Blízkým východem bez křesťanů. Měli bychom mít na paměti velký přínos křesťanů pro společnost zde v Jordánsku, přínos, který pokračuje.



Když si například uvědomíme, kolik nekřesťanů chodí do křesťanských škol, zejména do katolických, je to přínos pro společnost, který pokračuje. Proto je důležité, abychom si byli vědomi své role zde na Blízkém východě a abychom si byli vědomi toho, že univerzální církev naši roli zde na Blízkém východě podporuje.



Křesťané se na výstavě mohou samozřejmě hodně dozvědět, ale pro ty, kteří chtějí na vlastní oči vidět křesťanství v Jordánsku, je to doba, kdy by poutníci měli přemýšlet o návštěvě Jordánska? Je to něco, co by si měli, zejména v Jubileu naděje, zařadit do svého hledáčku?



Jordánsko je velmi pohostinná země a jsem si jistý, že právě v tomto Svatém roce je třeba Jordánsko navštívit, protože návštěva svatých míst může přinést obnovu naší víry, a to je také cílem Svatého roku.



Svatý rok vyzývá křesťany k obnově víry a samozřejmě jedním z nejlepších způsobů, jak obnovit naši víru, je přímý kontakt s místy, kde se tato víra zrodila.