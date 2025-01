Kardinál Parolin: Kéž utichnou zbraně! Hledejme mír a soužití mezi národy

Kardinál Parolin papežským legátem v Jordánsku při zasvěcení kostela Křtu Páně

S důraznou a vřelou výzvou k míru a naději předsedal dnes, v pátek 10. ledna, kardinál státní sekretář Pietro Parolin, papežský legát v Jordánsku, mši svaté při zasvěcení nového kostela Křtu Páně, který se nachází na řece Jordán (Al-Maghtas), na místě, kde Jan Křtitel pokřtil Božího Syna.

Ve své homilii - pronášené v arabštině lektorem - kardinál Parolin zdůraznil, že jeho přítomnost v této zemi, kterou si přál papež František, představuje „hmatatelné znamení blízkosti celé církve ke křesťanským společenstvím na Blízkém východě“. Tuto blízkost - dodal – církev vyjádřila „v mnoha ohledech za tyto poslední měsíce, bolestné měsíce války, zejména prostřednictvím Františkových slov“.

Zasvěcení kostela Křtu Páně

V této souvislosti státní sekretář Svatého stolce odkázal na list, který papež zaslal katolíkům Blízkého východu 7. října 2024 a v němž vyzdvihl jejich povolání „být semínkem naděje, malým semínkem, semínkem obklopeným temnotou, ale semínkem, které přináší ovoce“. Kardinál Parolin proto všechny vyzval, aby se „nenechali přemoci vážnými obtížemi této chvíle v důvěře, že Bůh řídí lidské dějiny, i když nesou známky násilí, hříchu a smrti“.

S vědomím současného historického okamžiku, který tento region uprostřed mnoha „vážných otřesů“ prožívá, kardinál zároveň připomněl, že je důležité, aby „i křesťané mohli přispět ke spravedlivé a pokojné společnosti“. Proto se jeho pohled obrátil „za Jordán“ a při pohledu tímto směrem Parolin požádal, „aby utichly zbraně, aby byli osvobozeni vězni a rukojmí, aby bylo zaručeno humanitární právo, aby se srdce těch, kdo jsou v čele národů, nechala přesvědčit k úsilí o mír a soužití mezi národy“. Protože, jak poznamenal, „o naší budoucnosti nesmí rozhodovat násilí!“.

Záběr z interiéru při mši svaté

Poté se pozastavil nad geografickou specifičností místa Ježíšova křtu, které představuje „nejnižší místo na zemi“, v němž je cítit „všechno utrpení konfliktů, nelidskosti a hříchu“. Papežský legát potvrdil, že přesto se právě z tohoto místa, kde se „otevřelo nebe“, vzývá „dar míru, pravého míru, který se rodí v srdcích a šíří se po celé společenské struktuře“.

Kardinál Parolin také připomněl některé milníky výstavby nového chrámu: identifikaci místa Ježíšova křtu, kterou v 90. letech 20. století provedl františkánský archeolog Michele Piccirillo, 25. výročí tohoto místa jako „poutního místa“ a požehnání základního kamene, k němuž došlo z rukou Benedikta XVI. během jeho návštěvy Svaté země v roce 2009. Proto, dodal kardinál Parolin, je třeba děkovat Bohu nejen za nový kostel, ale také za to, že se „stal člověkem a prošel mezi námi, právě v tomto kraji země, v této Svaté zemi“.

Liturgický průvod

„Jsme křesťané, protože jsme pokřtěni,“ dodal státní sekretář. Ve křtu nás dar Ducha svatého očišťuje od zla, činí z nás Boží děti, vnitřně nás proměňuje, umožňuje nám mít v sobě Boží život. Náš křest je počátkem nesmrtelného života v nás. I pro církevní otce je přechod vyvoleného národa Jordánem symbolem našeho přechodu k věčnému životu skrze vodu křtu“.

S tímto vědomím kardinál vyjádřil naději, že by se nová svatyně mohla stát „privilegovaným místem, kde by každý věřící mohl obnovit svůj křest, své přilnutí ke Kristu, který zemřel a vstal z mrtvých, a to nejen slovy, ale celým svým životem“. Celebrantovy myšlenky pak směřovaly k Jubileu naděje, které právě začalo: „Rok odpuštění a milosrdenství,“ poznamenal, „je příznivou příležitostí k pouti“ do tohoto nového kostela.

Obřad zasvěcení nového kostela

Nakonec poděkoval, rovněž jménem papeže Bergoglia, královské rodině, zejména králi Abdulláhovi II. a jordánské vládě „za péči“, kterou věnují místu křtu od jeho určení. „Spolu s tímto místem vydávají svědectví o přítomnosti Krista a první církve i další místa v Hášimovském království a výstava, která se bude konat v únoru ve Vatikánu, se zaměří právě na ně,“ připomněl také kardinál Parolin, „a vyjádří tak hluboké pouto mezi Jordánskem a Svatým stolcem“. Vyslovil také poděkování mecenáši Nadimu Muasherovi, jehož příspěvek měl zásadní význam pro dokončení nového kostela, a také otcům Vtěleného slova, kteří se o něj starají.

Výstava, kterou kardinál Parolin připomněl, nese název Jordánsko: Úsvit křesťanství. Pořádá ji ministerstvo cestovního ruchu a památek a Jordánský turistický úřad a koná se u příležitosti 30. výročí navázání diplomatických vztahů mezi Jordánskem a Svatým stolcem a výročí návštěvy svatého Pavla VI. v této blízkovýchodní zemi v roce 1964. Vystaveno bude více než 80 artefaktů pocházejících z 1. století n. l. a pokrývajících byzantské, islámské a hášimovské období.