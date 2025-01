Kardinál Gugerotti: Smíření v Sýrii je možné díky charitě

Na závěr své mise v zemi přijel kardinál prefekt Dikasteria pro východní církve do Homsu na shromáždění syrských biskupů. Dnes, 30. ledna, se vrátí do Vatikánu.

Stefano Leszczynski - zpravodaj Vatican News v Sýrii



V den, kdy se Sýrie dozvěděla o rozhodnutí Evropské unie zahájit proces postupného uvolňování sankcí, přijel vyslanec papeže Františka a prefekt Dikasteria pro východní církve kardinál Claudio Gugerotti do města Homs, aby se zúčastnil plenárního shromáždění syrských biskupů. „To, co přichází z Evropské unie, je zpráva, která nám umožňuje vrátit se k naději,“ řekl monsignor Jaques Mourad, syrsko-katolický arcibiskup Homsu, „protože jsme se dostali do bodu, kdy se pro obyvatelstvo stalo nemožným žít. Bývalý mnich Mar Mousa, který byl v roce 2015 unesen džihádisty a který byl velkým přítelem zesnulého otce Paola Dall'Oglia, doufá, že toto rozhodnutí bude pozitivním impulsem pro transformaci: „Země potřebuje restart a s ukončením sankcí snad může začít obnova Sýrie.“



Obnova Homsu



Homs leží přesně na půli cesty mezi Damaškem a Aleppem, a abychom pochopili, co se zde myslí rekonstrukcí, stačí se podívat na koberec trosek, který v této části země zanechalo 14 let války. Centrum i předměstí Homsu jsou z poloviny srovnány se zemí a druhá polovina je těžce poškozena. Každodenní život navzdory všemu pokračuje dál. „S manželem vyděláváme asi 20 dolarů měsíčně,“ vysvětluje Syřanka, která se s manželem a dvěma dcerami vrátila z Libanonu, “ale pro rodinu, jako je ta naše, potřebujeme alespoň 300, abychom mohli důstojně žít. Stejně jako v Aleppu jsou i zde přítomni ozbrojenci, kteří převzali moc, a jsou v ulicích jasně viditelní, ale v provincii stále působí i zahraniční skupiny. „Nejedná se o plošné pronásledování, spíše o neustálý proud obtěžování jednotlivých křesťanských rodin s cílem vyhnat je pryč,“ vysvětluje otec Issam Kassouha, farář ve vesnici Qusair několik kilometrů od Homsu.



Issam Kassouha, farář ve vesnici Qusair

Setkání s věřícími



Kardinál Gugerotti přijel do Homsu po dvoudenní návštěvě Aleppa, kde se mohl setkat s věřícími několika katolických církví, počínaje latinskými věřícími v kostele svatého Františka a poté s chaldejskými věřícími v katedrále, v jejímž čele stojí biskup Antoine Audo, na setkání se členy syrských humanitárních a charitativních organizací. „Spravedlnost je láska a láska je spravedlnost,“ řekl kardinál ve svém projevu, “srdce se svírá, když vidíme, jaké násilí bylo všude, i mimo zemi, uplatňováno, aby Sýrii a její lid přivedlo do takových podmínek bídy. Papež František mě sem poslal také proto, abych poděkoval všem, kteří v chudých a opovrhovaných rozpoznali Ježíše. Nemohu vám říci, jaká bude Sýrie v budoucnosti, ale mohu vám říci,“ uzavřel kardinál, “že omývání Kristových ran je politikou a strategií církve". Z Aleppa vyslanec papeže Františka vydal výzvu, aby se štědrost, solidarita a pohostinnost staly nástrojem smíření.



Klášter Mar Mousa

Úloha mladých lidí



Zásadní role syrských církví při zacelování rozkolů a hojení ran společnosti vyplynula také ze setkání, které kardinál absolvoval s duchovními, řeholními sestrami a muži v zemi v melchitské katedrále. Je na nich, aby odvážně a skrytě podporovali nejen své věřící, ale všechny složky syrské společnosti, a umožnili tak sdílet a podílet se na delikátním procesu transformace. I zde v Aleppu energicky zazněla výzva papeže Františka k „vycházející církvi“, která si umí ušpinit ruce, je velkorysá vůči potřebným a kreativní v navrhování možností změny. Právě mladí Syřané, křesťané i muslimové, jsou nadějí pro budoucí pokojné a prosperující soužití v této sužované zemi. „Tyto mladé lidi je však třeba podporovat, vzdělávat a zapojovat,“ řekl prefekt pro východní církve a vyzval biskupy a řeholníky, aby představili konkrétní a účinné projekty, které lze prosazovat i s pomocí Svatého stolce.



Kardinál Gugerotti a nuncius v Sýrii kardinál Zenari s mnišskou komunitou Mar Mousa

Sýrie pro křesťany



Před odjezdem z města se kardinál Gugerotti ještě setkal s arménským pravoslavným arcibiskupem z Aleppa Magarem Ashkarianem. V průběhu bratrského a srdečného rozhovoru se arcibiskup Ashkarian mohl podělit o své obavy a očekávání ohledně politického a sociálního vývoje v zemi a znovu zdůraznil potřebu Sýrie, ve které se všichni křesťané mohou cítit jako plnoprávní občané. Po návratu do Damašku měl pak papežský vyslanec ještě příležitost vyslechnout potřeby a požadavky katolických charitativních a humanitárních organizací, pak opustí Sýrii a vrátí se do Vatikánu, aby papeži Františkovi podal zprávu o potřebách a nadějích obyvatelstva a místních církví.