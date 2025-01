Jubileum: Více než půl milionu lidí již prošlo Svatou branou Vatikánské baziliky

Z údajů o prvních dvou týdnech přílivu věřících do Vatikánské baziliky, které sdělilo Dikasterium pro evangelizaci, vyplývá, že její Svatou branou prošlo již více než půl milionu lidí. Mons. Fisichella to považuje velmi významný začátek: „Pracujeme v úzkém kontaktu s italskými složkami, abychom zajistili bezpečnost poutníků“.

Vatican News

Velký dřevěný kříž, který procesí zahajuje, a za ním malé či velké modlitební skupinky, směřující nejprve do „koridoru“ vytvořeného speciálně podél Via della Conciliazione (třídy spojující Andělský hrad a Svatopetrské náměstí) a poté do obdobného, zřízeného na Svatopetrském náměstí. Oba tyto koridory obsluhují mladí dobrovolníci oblečení v zeleném, kteří řadí skupinky podél trasy směřující ke Svaté bráně. Tento výjev se od zahájení Jubilea, a ještě více v těchto prvních dnech roku 2025, stal již v Římě zvykem, přičemž čísla ukazují, že pouhé dva týdny po zahájení Svatého roku prošlo Svatou branou Vatikánské baziliky již více než půl milionu poutníků.

Kříž se skupinou poutníků na Svatopetrském náměstí

Arcibiskup Fisichella: Je to významný začátek

Toto číslo, přesněji 545 532 osob, dnes oznámilo ve svém sdělení Dikasterium pro evangelizaci. „Jedná se o skutečně významný začátek s velkou účastí lidu,“ komentoval to arcibiskup Rino Fisichella, který má na starosti organizaci jubilea. „Skupiny, které zaplňují Via della Conciliazione vydávají důležité svědectví, a to je také znamením skvělého vnímání bezpečnosti a ochrany, kterou poutníci zažívají ve městě Římě a v okolí čtyř papežských bazilik.“

Bezpečnost a řízení proudu poutníků

Komuniké organizátorů Svatého roku vyzdvihuje „úzkou spolupráci Svatého stolce a dikasteria s italskými a vatikánskými bezpečnostními složkami“ a hovoří o očekávaném „neustálém nárůstu proudu poutníků“. První „potíže při zvládání proudu“, poznamenává monsignor Fisichella, je třeba „časem vyhodnotit, ale dikasterium neúnavně pracuje na tom, aby poutníkům zajistilo přijetí a prožitek, který splní jejich očekávání“.

Mladí poutníci s jubilejním křížem

Nutná rezervace předem

„Tisíce lidí, kteří v posledních dnech zaplnili čtyři papežské baziliky“ při příležitosti otevření jejich Svatých bran a „často také zaplnily náměstí před nimi“, ukazují trend toho, co se bude dít v nadcházejících měsících, s poměrně hutným kalendářem jubilejních akcí. Právě s ohledem na „dlouhé fronty věřících“, které se očekávají, připomíná komuniké nutnost „včasné rezervace“ na webových stránkách Jubilea iubilaeum2025.va. První akcí bude Jubileum sdělovacích prostředků, které se uskuteční od 24. do 26. ledna a na které do Říma přijedou „tisíce novinářů, odborníků a komunikačních pracovníků z celého světa“.