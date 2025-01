Byla představena jubilejní poutní trasa mezi evropskými kostely ve Věčném městě

Na italském velvyslanectví při Svatém stolci byla představena „Evropa v Římě“, poutní trasa podpořená Dikasteriem pro evangelizaci mezi přibližně třiceti bazilikami a kostely spojenými se státy Evropské unie.

Giordano Contu - Vatikán

Jubilejní trasa, která poutníkům umožní znovu objevit společné kořeny, nese název „Evropa v Římě“. Tvoří ji 28 kostelů a bazilik, z nichž každý je z historických a kulturních důvodů spojen s některým členským státem Evropské unie. O její propagaci se zasazuje Dikasterium pro evangelizaci, které Iter Europaeum s určitými úpravami zařadilo mezi trasy Svatého roku 2025 v Římě. „Je to cesta nejen k Patria communis, ale také uvnitř ní, a to v prostorovém i existenciálním smyslu“, připomněl viceprefekt Dikasteria pro evangelizaci, Mons. Rino Fisichella. Prezentace poutní trasy se uskutečnila včera, v úterý 28. ledna 2025, na italském velvyslanectví při Svatém stolci.

„Pouť po evropských církvích přítomných v Římě chce připomenout, že toto město v historii přijímalo všechny, a tak mnoho zemí cítilo potřebu mít zde náboženský záchytný bod“, řekl vatikánským médiím monsignor Fisichella. Referenční bod, který – a tím spíše v kontextu dnešní krize vyostřené různými konflikty, jež se dotýkají hranic starého kontinentu, „by byl schopen provokovat a připomínat poutníkům, jaký je původ našich zemí: Evropa se zrodila jako křesťanská a na to nesmíme zapomínat“.

Jubilejní pouť „Evropa v Římě“ zahrnuje zastávky ve 28 kostelech a bazilikách. Všechny jsou historicky spojeny s konkrétními zeměmi z uměleckých důvodů nebo kvůli tradici přijímání poutníků z určité země EU. Trasu tvoří 27 posvátných míst spojených s konkrétní komunitou a jedno, 28., které naopak vyjadřuje vztah k celé Evropské unii, a to bazilika Santa Maria in Aracoeli na Kapitolu.

Jen pár kroků odtud byly totiž 25. března 1957 na Kapitolu podepsány Římské smlouvy, které jsou považovány za zrod sjednocené Evropy. Před každým kostelem a bazilikou najdou poutníci totemy vysvětlující historii dané církve a vztah mezi jednotlivými státy a Svatým stolcem. Totemy zůstanou vystaveny po celý jubilejní rok a díky QR kódu, který umožní přístup k audioprůvodci, je budou moci využívat i osoby se zdravotním postižením.

„Totem byl navržen tak, aby připomínal křivku poutnické hole, a je vodítkem k pochopení církevní a teologické hodnoty, kterou má každý kostel pro daný stát,“ vysvětlil monsignor Fisichella. „V kontextu dnešní doby,“ dodal, „se mi zdá, že navzdory silnému sekularismu mají ti, kdo přicházejí do Říma, vždy radost z toho, že nacházejí posvátné místo, které patří k jejich identitě, k jejich zemi. Věřím, že to není jen služba, kterou Řím prokazuje víře, ale myslím, že je to také moment, který poutníkům umožňuje znovuobjevit vlastní historii a dává jim možnost vyprávět ji po návratu domů. Protože žádná pouť nekončí v Římě, který je cílem, ale až když se člověk vrátí domů, což je okamžik, kdy vypráví své zážitky z Patria communis“.