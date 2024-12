Prvním činem nového kardinála byla večeře s chudými

Francouzský kardinál Jean-Paul Vesco uvedl pro vatikánská média, že se chtěl o dar kardinálského titulu podělit s druhými.

Vatican News

Kardinálské kolegium se rozrostlo, když 7. prosince obdrželo od papeže Františka purpurový biret celkem jedenadvacet mužů. Nově jmenovaní kardinálové pocházejí ze sedmnácti zemí a demonstrují univerzální povahu církve. Jeden z nich, francouzský arcibiskup Alžíru, hovořil s Vatican News o svém prvním kardinálském počinu.

Kardinál Vesco na večeři v Palazzo Migliori

Sdílení daru

Příprava, obsluha a sdílení večeře s chudými byly prvním aktem služby nového kardinála Jeana-Paula Vesca: se svými spolupracovníky z Athletica Vaticana strávil odpoledne a večer 8. prosince se 45 lidmi ubytovanými v Palazzo Migliori - referenčním a podpůrném místě pro chudé a křehké lidi - hned vedle Svatopetrského náměstí. Přítomen byl i kardinál almužník Konrad Krajewski, prefekt Dikasteria pro službu milosrdenství.

Na přání papeže Františka se v Palazzo Migliori již pět let přijímají lidé bez domova, a to společně s komunitou Sant'Egidio: 8. prosince Athletica Vaticana připravila a následně sdílela a animovala večeři „s“ bezdomovci, a nikoli „pro“ bezdomovce, kteří poté odcházeli domů s užitečnými dárky do chladu těchto dnů. Kardinál Vesco vyjádřil vděčnost za pozvání na tuto večeři, protože mu to dalo příležitost „podělit se s lidmi o dar“ svého nového jmenování. Událost popsal jako naplněnou „velkou láskou“.

Kardinál Jean-Paul Vesco přebírá od papeže Františka červený biret

Z Lyonu do Říma

Jean-Paul Vesco se narodil v roce 1962 ve francouzském Lyonu a než ve svých 34 letech vstoupil do dominikánského řádu, pracoval jako právník. O šestnáct let později byl jmenován biskupem v alžírském Oranu a působil jako delegát diecéze před Mezinárodním shromážděním Alžírska. V roce 2022 jej papež František jmenoval arcibiskupem Alžíru.