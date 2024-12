Kulbokas: světlo Vánoc je silnější než bombardování a agrese

Apoštolský nuncius na Ukrajině koncelebroval spolu s kardinálem Krajevským štědrovečerní mši v charkovské latinské katedrále a poté se navzdory intenzivnímu ruskému bombardování zúčastnil štědrovečerní bohoslužby v městské řeckokatolické katedrále.

Vatican News



„Světlo Vánoc je světlo tak intenzivní a velké, že se zvedá nad všechny obtíže, nad jakoukoli agresi a nad jakékoli bombardování“. Apoštolský nuncius na Ukrajině Visvaldas Kulbokas - den po štědrovečerní mši v charkovské latinské katedrále, které se zúčastnil spolu s papežským almužníkem kardinálem Konradem Krajewským - vypráví o oslavě narození Páně navzdory intenzivnímu bombardování, kterému bylo město vystaveno. Ukrajinská řeckokatolická církev a Pravoslavná církev Ukrajiny slaví Vánoce 25. prosince již druhým rokem. Slavnosti se zúčastnili také latinský a řeckokatolický biskup Charkova Pavlo Hončaruk a Vasyl' Tučapec' spolu s emeritním řeckokatolickým biskupem Ihorem Išičenkem. Mezi dalšími přítomnými byl arcibiskup Ukrajinské pravoslavné církve Mytrofan, několik zástupců protestantských společenství, starosta Charkova a další představitelé města. „Přítomen,“ řekl nuncius, „byl především Ježíš, který se pro nás narodil. A když se Ježíš narodí na místě, které je neustále napadáno, bombardováno, je toto světlo vidět mnohem více, více září“. Světlo, které září uprostřed temnoty, jak čteme ve čteních z proroka Izaiáše, pokračuje Kulbokas: „Jsou to slova, která v těchto válečných místech rezonují velmi zvláštním způsobem, protože právě světlo radosti a naděje nám přináší Vánoce, připravuje nás na jubilejní Svatý rok, protože jsme věděli, že v Římě Svatý otec právě v té chvíli otevírá Svatou bránu“.



Ďábelská válka



Byla to krásná a intenzivní slavnost, ale také noc plná útoků, kdy rakety a drony vybuchovaly v blízkosti řeckokatolické katedrály, která - jak nuncius zdůraznil - „díky Bohu byla na Štědrý den přístupná pro bohoslužbu. Sklo v oknech i vše ostatní bylo na svém místě“. Navzdory bombardování ukrajinské energetické infrastruktury, kvůli kterému zůstalo více než 500 000 lidí bez topení a vody, bylo možné Vánoce oslavit. „První modlitba, která mi přišla na mysl,“ řekl apoštolský nuncius, “byl exorcismus, protože taková válka se velmi blíží ďáblovu dílu, protože stojí v protikladu k Ježíši, k Ježíšovým Vánocům, které slavíme. Existuje naprostý kontrast mezi Ježíšem na jedné straně, s jeho světlem, a záměrem toho, kdo hodlá zabíjet“. To, co nuncia během bohoslužby v řeckokatolické katedrále překvapilo, byla přítomnost mnoha dětí, „také proto, že rodiče říkali, že zvláště v době války chápou, že je nutné, aby jejich děti co nejvíce naslouchaly katechezi a účastnily se liturgií v kostelích, protože to znamená záchranu“.



Nuncius Kulbokas s dětmi

Misie modlitby za mír



Štědrý den, řekl nuncius, byl také velmi radostnou oslavou, která končila společným „agapé“ s dětmi. Následovala návštěva kláštera karmelitek na okraji Charkova, které se nunciovi svěřily, že měly v noci strach, ale i vědomí, že jejich posláním je „modlit se za mír, modlit se za zemi a být zde“, protože „Ježíš všechno přemáhá: za to všichni společně Bohu děkovali“.