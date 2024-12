Kardinál Parolin: Kéž by v Sýrii nastala budoucnost, která zajistí respekt pro všechny

Státní sekretář Svatého stolce přijel do Milána na tamní Katolickou univerzitu na setkání věnované dialogu s islámským světem. Na okraj akce se kardinál Parolin vyjádřil s novináři k syrské situaci po pádu Asada: „Režim byl v krátké době smeten, uvidíme, jaké scénáře se otevřou. Očekáváme respekt ke křesťanským komunitám, doufáme v to“. Svatý stolec, ujišťuje kardinál, ve válečných scénářích „využívá každé situace k hledání podmínek pro dialog a řešení problémů“.

Salvatore Cernuzio - Vatikán

Znepokojení nad tím, co se „tak rychle“ stalo v Sýrii, kde byl „smeten“ režim, který se zdál tak pevný. Naděje, že ten, kdo převezme moc, dokáže vytvořit „režim, který bude respektovat všechny“. To jsou pocity, které vyjádřil kardinál Pietro Parolin, státní sekretář, při pohledu na Sýrii poté, co prezident Asad padl rukou povstalců, a zatímco dnes v Damašku ve vládním paláci probíhá jednání o vytvoření nové přechodné vlády.

Kardinál je v Miláně na Katolické univerzitě (Università Cattolica del Sacro Cuore), kde se koná setkání s názvem „Studie pro dialog. Al Issa Research Award for Arab Islamic Studies“, během něhož bude předán výzkumný grant pro mladé badatele na studie zaměřené na prohloubení tématu arabsko-islámské kultury, podporovaný generálním tajemníkem Světové muslimské ligy, Muhammadem Al-Issou.

V Sýrii se vše odehrálo rychle

„Dobrá příležitost pokračovat v budování mostů“ s muslimským světem, komentoval Parolin pro novináře, kteří se ho na okraj akce ptali na aktuální dění ve světě. Především na otřesy posledních 72 hodin v Sýrii. „Myslím, že jsme všichni znepokojeni tím, co se děje v Sýrii, také kvůli rychlosti, s jakou se tyto události rozvinuly. Je těžké pochopit, co se děje,“ zdůrazňuje vatikánský státní sekretář. „Dělá to na mě dojem, že režim, který se zdál tak silný, tak pevný, byl během krátké doby, zcela zlikvidován.

Otevřený a respektující režim

Parolin nabádá k opatrnosti: „Uvidíme nyní, jaké scénáře se otevřou... Možná je trochu předčasné předjímat,“ říká a poukazuje na to, že „jsme zaznamenali určitá předznamenání ohledně respektu ke křesťanským komunitám, takže opravdu doufáme, že může existovat budoucnost respektující všechny“. Doufáme „že ti, kteří převezmou moc, se také pokusí vytvořit režim, který bude otevřený všem a bude respektovat všechny“.

Opatření Svatého stolce

Svatý stolec mezitím pokračuje ve své práci v oblasti dialogu a diplomacie, i když „nemá žádnou formální roli“, upřesňuje kardinál. Například na Ukrajině „nebyla zahájena žádná formální jednání, ale využíváme všech situací k hledání podmínek, které nám umožní zahájit dialog a vyřešit problém ve smyslu příměří, ve smyslu propuštění rukojmích na Blízkém východě, ve smyslu humanitární pomoci atd. To jsou všechno oblasti, ve kterých se pohybujeme“.

Význam dialogu

Mezi priority patří jako vždy dialog. A akce na Katolické univerzitě v Miláně je příležitostí k posílení mostů mezi různými náboženskými kulturami, které sdílejí život současného člověka. „Vhodná příležitost,“ zdůrazňuje Parolin: “Jsem velmi rád, že instituce, jako je Katolická univerzita, podpořila tuto iniciativu, která nám umožňuje vzájemně se pochopit, prohloubit vzájemné poznání a spolupráci.“ „Domnívám se,“ uzavírá kardinál, „že v dnešní době je výzvou právě společná práce, která by měla přinést odpověď na mnohé problémy a těžkosti, s nimiž se svět vyrovnává. Je třeba obnovit součinnost, je třeba obnovit spolupráci“.

Jednání kardinála Parolina v Miláně

Parolin vystoupil na univerzitě Cattolica společně s její rektorkou, Elenou Beccalliovou, na konferenci, které se zúčastnili také Muhammad Al Issa a Wael Farouq, docent arabského jazyka a literatury na této univerzitě. V pozdních dopoledních hodinách slavil kardinál mši svatou, odpoledne, ještě se pak v 16:00 zúčastní prezentace knihy Per una nuova economia (Za novou ekonomiku ) rektorky Beccalliové, která zkoumá limity současného ekonomického paradigmatu a navrhuje nový model založený na etice, důvěře a spolupráci. Setkání pozdraví arcibiskup lombardského hlavního města Mario Delpini, zúčastní se mimo jiné také emeritní prezident Accademia dei Lincei, Alberto Quadrio Curzio.