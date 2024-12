Kardinál Krajewski na Ukrajině: Kéž jsou to poslední válečné Vánoce

Papežský almužník sloužil mši svatou ve městě Fastiv poté, co otevřel vývařovnu polévky ve válkou zničené oblasti Ukrajiny.

Kielce Gussie, Vatikán



Navzdory pokračujícímu konfliktu na Ukrajině papežský almužník a apoštolský nuncius slavili vánoční mši ve vesnicích těžce postižených válkou. Kardinál Konrad Krajewski také slavnostně otevřel polévkovou kuchyni ve městě Fastiv - 80 kilometrů jihozápadně od Kyjeva.



Pokračování misie



Mise papežského almužníka kardinála Krajewského na Ukrajině ještě neskončila. Novou etapu zahájil papež František darem nového zdravotnického vozu pro město Lvov a 6 000 ultrazvukových přístrojů pro poškozené nemocnice. Papež zůstává o iniciativě a situaci v zemi informován.



Když kardinál Krajewski přijel 23. prosince do Kyjeva, papež František mu zavolal. „Chtěl vědět, jak probíhá mise, která je, jak víme, poněkud nebezpečná,“ vysvětlil kardinál.



Přinášíme Vánoce všem



Ve městě Fastiv, kde žije 60 000 lidí, byli kardinál Krajewski a apoštolský nuncius na Ukrajině, arcibiskup Visvaldas Kulbokas, přivítáni vánočním představením, které vedly místní děti. Mnohé z dětí byly z hudební školy a v důsledku války jsou nyní sirotky. Jako vánoční dárek dostaly plyšové medvídky.



Setkání kardinála Krajewského s dětmi ve Fastivu na Ukrajině

Dříve toho dne se papežský almužník setkal se staršími lidmi ve společenském domě a také s mnoha nemocnými. Zúčastnil se „zvyku přání veselých Vánoc“, který spočívá v lámání bílého chleba.



Dům, Centrum svatého Martina de Porres, provozují bratři dominikáni a právě v něm „našlo útočiště mnoho uprchlíků“ a „mnoho dobrovolníků z Chersonu přináší jídlo". Již téměř 20 let je toto centrum útočištěm pro nemocné děti, matky samoživitelky, bezdomovce a seniory.



Kéž jsou Vánoce 2024 posledními válečnými Vánocemi



Na závěr dne kardinál Krajewski otevřel polévkovou kuchyni - která v centru chyběla od roku 2009. Označil ji za zvláště důležitou pro chudé a uprchlíky. Do polévkové kuchyně se sjíždějí dobrovolníci z celého světa, mnoho jich pochází z Polska.



Papežský almužník požehnal polévkovou kuchyni

Kardinál vyjádřil papežovo přání podělit se o vánoční poselství s komunitami ve válkou zničených oblastech. „Doufáme, že to budou poslední válečné Vánoce,“ řekl a povzbudil všechny k dalším modlitbám. „Víra a modlitba mohou hory přenášet,“ zdůraznil kardinál Krajewski, “takže pokud budeme důvěřovat Bohu, tato absurdní válka skončí.“



Zázraky dneška



Papežský almužník se zamyslel nad úryvkem z evangelia o nasycení pěti tisíc lidí. Připomněl Ježíšova slova: „Dejte jim jíst vy!“ Vysvětlil, že „vy“ jsme my všichni, celá církev, všichni věřící a všichni lidé evangelia.



„To je to, co se děje ve Fastivu,“ deklaroval kardinál a povšiml si štědrosti lidí. Poukázal na to, že každý den někdo přinese chléb, rýži, těstoviny a maso a nic nechybí. „To jsou zázraky dneška,“ řekl.