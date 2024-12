Arcibiskup Gallagher vyzývá k dialogu: OBSE na rozcestí, Svatý stolec se obává rozdělení

Vatikánský sekretář pro vztahy se státy a mezinárodními organizacemi vystoupil na Maltě na 31. zasedání Rady ministrů Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě: „Její budoucnost je odpovědností každého jednotlivého zúčastněného státu. Rozhodujte se na základě konsensu, hrozí totiž riziko sebezrušení. Deeskalace a uvolnění napětí jsou v této době nezbytné“.

Salvatore Cernuzio - Vatikán

Za těchto padesát let od přijetí Závěrečného aktu z Helsinek se podařilo dosáhnout mnoha úspěchů, stejně jako překonat řadu problémů. V posledních letech jsme však v rámci OBSE svědky „rostoucího rozpadu vzájemné důvěry mezi některými zúčastněnými státy, nárůstu ideologické agrese a zjevného ignorování základních zásad“ obsažených v samotném Helsinském závěrečném aktu. Mons. Paul Richard Gallagher nešetří výtkami a připomínkami na adresu členů Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, k nimž vznáší výzvu k obnovení ducha dialogu a vzájemné spolupráce, jinak totiž hrozí „sebezrušení“ samotného orgánu. „OBSE se bezesporu nachází na křižovatce a její budoucnost je odpovědností každého jednotlivého zúčastněného státu,“ prohlásil arcibiskup Gallagher 5. prosince na 31. zasedání Rady ministrů, které probíhá na Maltě, v zemi, která převzala každoroční předsednictví tohoto orgánu v roce 2024 (příště bude předsedat Finsko).

Rostoucí rozdělení

Ministrům zahraničních věcí 57 zúčastněných států ze tří kontinentů předal arcibiskup Gallagher papežovy pozdravy a poděkování za řadu úspěchů, které vždy provází snaha o „mír“, „bezpečnost“ a „spravedlnost“, ale zároveň vyjádřil „znepokojení“ Svatého stolce, který pozoruje „rostoucí roztříštěnost a rozdělení, jež zatemňují samotné kořeny OBSE a ovlivňují její každodenní práci“.

Riziko rozdělení na „kluby

Sekretář pro vztahy se státy v této souvislosti ve svém projevu připomněl varování papeže Františka, který v souvislosti s mezinárodní spoluprací varoval před „rizikem rozdělení do ‚klubů‘, do nichž jsou přijímány pouze státy považované za ideologicky kompatibilní“. „Dokonce i agentury věnující se společnému dobru a technickým otázkám, které se dosud osvědčily, riskují ochromení kvůli ideologické polarizaci a zneužívání jednotlivými státy,“ řekl papež František a mons. Gallagher to zopakoval.

Duch Helsinek

Zmínil se především o Helsinském závěrečném aktu, dohodě z léta 1975, která podpisem pětatřiceti států učinila přítrž studené válce. Tedy tutéž dohodu, na kterou se v této době poznamenané konflikty a roztržkami tak často odvolává papež František a kardinál státní sekretář Pietro Parolin. OBSE je právě plodem „ducha“ Helsinek, tudíž, jak připomněl mons. Gallagher, „společného chápání všech zúčastněných států, že mír není pouhou absencí války nebo udržením rovnováhy sil, ale spíše plodem přátelských vztahů, konstruktivního dialogu a spolupráce mezi státy při plnění jejich závazků vyplývajících z mezinárodního práva a respektování všech všeobecných lidských práv“.

Výzvy a důvěryhodnost

Zde se zdá, že tyto vztahy, tento dialog, tato ochota ke spolupráci dnes v rámci Organizace chybí. Arcibiskup Radě ministrů, jakožto hlavnímu rozhodovacímu a řídícímu orgánu OBSE, zopakoval své znepokojení nad pozorováním těchto trhlin, jakož i nad „nedostatkem procedurálního konsensu“. Příkladem toho je podle něj „skutečnost, že jmenování prvních čtyř funkcí trvalo několik měsíců“. Nemluvě o tom, že „neproběhla žádná formální diskuse o úřadujícím předsednictví pro rok 2026“. Malta se ujala předsednictví s cílem posílit odolnost a efektivitu organizace. Ale „bohužel,“ konstatoval mons. Gallagher, „přetrvávající problémy s efektivitou a důvěryhodností OBSE odrážejí širší geopolitickou situaci, zejména válku na Ukrajině“.

Rozhodnutí založená na konsensu

Jako orgán sjednocených států fungující na základě konsensu je pak třeba obnovit „trpělivou práci dialogu a vyjednávání namísto vnucování silou“. „Bylo by hluboce politováníhodné, kdyby se zúčastněné státy vzdaly naděje a ohrozily samotnou podstatu OBSE tím, že by se vzdaly snahy o přijímání rozhodnutí na základě konsensu a přeměnily ji na fórum pouze pro podobně smýšlející státy.“

Budoucí rizika

Hrozí totiž skutečné „sebezrušení“ nebo přinejmenším „změna formy“ organizace, jejíž síla a jedinečnost spočívá v „rozmanitosti perspektiv“, které obohacují dialog a rozhodovací procesy. „Zůstaňme proto pevní v odhodlání přivést všechny strany k jednacímu stolu,“ vyzval arcibiskup Gallagher.

Dialog a deeskalace jsou nezbytné

„Svatý stolec je přesvědčen, že OBSE je i nadále jedinečným a nepostradatelným fórem pro skutečný dialog a plodná jednání, kde lze přijímat nezbytná a naléhavá rozhodnutí založená na konsensu,“ dodal. „Je nezbytné zachovat naši organizaci, zejména v době, kdy je zapotřebí dialogu, deeskalace a uvolnění napětí.“