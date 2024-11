Svatý stolec se zasazuje za návrat nezletilých ukrajinských vojáků

V Montréalu vystoupil arcibiskup Gallagher s projevem o podpoře Ukrajiny ze strany Svatého stolce

Salvatore Cernuzio

„Výsledky bohužel nesplnily očekávání“, možná proto, že svěřené případy jsou složitější, nicméně Svatý stolec vytrvale trvá na svém humanitárním závazku, jehož cílem je propustit zadržované ukrajinské nezletilé vojáky a civilisty“. Uvedl to arcibiskup Paul Richard Gallagher, vatikánský sekretář pro vztahy se státy a mezinárodními organizacemi, v projevu v kanadském Montrealu na „ministerské konferenci o lidském rozměru ukrajinského mírového vzorce“. Po summitu ve Švýcarsku v červnu letošního roku se jednalo o druhý mezinárodní summit o mírovém vzorci, který navrhl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Tématem kanadské dvoudenní akce, která se konala ve dnech 30. a 31. října, byl „návrh číslo 4“ z deseti bodů, které vzorec tvoří: „osvobození všech vězňů a deportovaných“. To je mise, které se Svatý stolec ujal od vypuknutí ruské invaze na Ukrajinu, „přičemž přijal,“ jak připomněl Gallagher, „opakované žádosti ukrajinských úřadů“.

Byl to právě Zelenskyj, kdo se jako první obrátil na diplomatickou síť Svatého stolce v otázce propuštění více než 19 000 ukrajinských nezletilých, násilně odvlečených do Ruska, a v otázce výměny vězňů. Žádost zopakoval při papežské audienci 11. října. Humanitární pomoc pak byla „hlavním cílem mise kardinála Zuppiho do Kyjeva a Moskvy“, uvedl vatikánský sekretář pro vztahy se státy s odkazem na cestu předsedy Italské biskupské konference na Ukrajinu a do Ruska v létě roku 2023 (se zastávkou také v USA a Číně) a poté znovu v Moskvě 14. a 15. října. Tato mise, zdůraznil Gallagher, „vedla k vytvoření rámce pro repatriaci dětí a pravidelnou výměnu informací mezi oběma stranami. Její součástí byla také online setkání za účasti apoštolských nunciů v obou zemích,“ Visvalda Kulbokase na Ukrajině a Giovanniho d'Aniella v Rusku.

Přečtěte si také 11/10/2024 Papež přijal ukrajinského prezidenta Zelenského V pátek 11. října přijal papež František ukrajinského prezidenta v rámci jeho cesty po Evropě. Pro Zelenského se jednalo již o třetí setkání s papežem. Podle tiskového sdělení ...

Ačkoli výsledky nejsou uspokojivé, řekl arcibiskup, přesto „přímý kontakt mezi stranami, zejména za přítomnosti obou apoštolských nunciů, je užitečný pro usnadnění dialogu“. Zejména Kulbokas, informoval dále arcibiskup Gallagher, „identifikoval katolické instituce připravené přijmout rodiny s repatriovanými nezletilými“. A to v době, kdy „Svatý stolec opakuje své žádosti o nové seznamy dětí“. A nejen to, „Svatý stolec také předal tisíce jmen vězňů a žádá o jejich výměnu a propuštění. Podpořil také návrh na zřízení společných lékařských komisí pro vězně s vážným zdravotním stavem a podpořil žádost rodin ukrajinských vězňů o doručení humanitární pomoci. V neposlední řadě požádal ruskou stranu o předání zemřelých ukrajinských vojáků“.

Nuncius v Kyjevě, informoval monsignor Gallagher, „rovněž navštívil některé ruské vězně na Ukrajině a konstatoval jejich dobré podmínky“. Podobné ujištění ohledně podmínek ukrajinských vězňů poskytla i ombudsmanka Ruské federace, „avšak bez možnosti Svatého stolce ověřit jejich situaci“.

Na závěr vyzval sekretář pro vztahy se státy a mezinárodními organizacemi „strany, aby se zdržely jakékoli instrumentalizace humanitárních otázek“, a zopakoval „potřebu závazku hledat řešení humanitárních nouzových situací, a to i jako cestu dobré vůle k míru“.