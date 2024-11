Prefekt vatikánské komunikace: Je na nás, abychom utvářeli svět

Při zahájení první národní katolické mediální konference v Indii pořádané salesiány se prefekt Dikasteria pro komunikaci zamýšlel nad naší odpovědností sdílet a sdělovat pravdu a utvářet naši dobu tím nejlepším způsobem.

Linda Bordoni, Vatikán



V době, kdy ve světě komunikace dochází k revoluci, se prefekt vatikánského dikasteria pro komunikaci zeptal: „Jsou katoličtí komunikátoři připraveni odpovědět na výzvu vytvořit společenství, platformu vzájemného sdílení a spolupráce“ jako prostředek sdílení pravdy a vytváření lepšího světa?



Při zahájení první národní konference katolických médií, která se konala 23.-24. listopadu v indickém Bangalore, Paolo Ruffini poznamenal: „Žijeme v době přelomu: V současné době probíhá ve světě komunikace revoluce.“



Je to náš čas



Zdůraznil naléhavost akce a řekl: „Je to náš čas. (...) Utváříme ho tím, co děláme, i tím, co neděláme.“



Cílem akce „ILLUMINAIRE: Nurturing Digital Stewardship in the Era of Artificial Intelligence“ je prozkoumat dopad sociálních médií a umělé inteligence na život zasvěcených osob a zároveň podpořit jejich zodpovědné a etické používání.



Ruffini poznamenal, že „nejde jen o to, abychom se pohybovali v digitálním moři“, které by podle něj neexistovalo bez lidí, kteří mají odpovědnost za utváření světa tím, že říkají a sdílejí pravdu.



„Klíčovým slovem je sdílení.“



Povzbudil své posluchače, aby vytvořili síť, v níž budou sdílet příběhy a budovat vztahy a využívat umělou inteligenci - která podle něj může být nesmírně užitečná, ale potenciálně škodlivá -, aniž by ztratili lidskost, ale „aby stali se vyspělejšími lidskými bytostmi“.



Vysvětlil, že rozvoj umělé inteligence v oblasti komunikace může pomoci posílit vztahy mezi jednotlivci, nebo naopak zvýšit osamělost a „připravit každého z nás o vřelost, kterou může poskytnout pouze skutečná komunikace“.



Odpovědnost při používání umělé inteligence



Ruffini vyjádřil přesvědčení, že umělá inteligence může být využívána k podpoře rovnosti - nikoliv k „novým třídám založeným na informační nadvládě“, které jsou založeny na nových formách vykořisťování díky „ovládnutí algoritmů a vytěžování dat z nevyčerpatelného dolu našich životů“.



„Základní otázka se týká lidí, nikoli strojů; vztahů mezi lidmi, nikoli algoritmů,“ řekl.



Postavil otázku „Jsme na tuto výzvu připraveni?“ a řekl: „Všichni víme, jakou sílu mají komunikační prostředky, které z každého člověka přinesou to nejlepší.“



„Komunikace může být nástrojem k vytváření lepšího světa, nebo může i nadále podněcovat nedorozumění, zášť, nepřátelství,“ řekl a poznamenal, že „žádná investice není příliš velká pro šíření pravdy a spouštění dynamiky dobra v našich příbězích.“



Jednota v rozmanitosti



Ruffini připomněl povzbuzení papeže Františka, abychom se nikdy nenechali odradit a vždy podporovali součinnost a spolupráci mezi všemi členy lidské rodiny, a vyzval k angažovanosti „v budování komunikace založené na vztazích a lidskosti v boji proti viru rozdělení“.



"V době, kdy je tolik lidí v pokušení stavět novou babylonskou věž, jsme povoláni sloužit tomuto zázraku jednoty v rozmanitosti," řekl, "musíme si navzájem pomáhat, aby se to podařilo."



„V době, kdy je tolik lidí v pokušení postavit novou babylonskou věž, jsme povoláni sloužit tomuto zázraku jednoty v rozmanitosti.“



Digitální komunikace, uzavřel, nám umožňuje být propojeni způsobem, který byl dříve neslýchaný, a vyjádřil přesvědčení, že ze setkání vzejdou „životaschopné cesty k vytvoření společenství, platformy vzájemného sdílení a spolupráce“.