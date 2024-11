Kardinál Parolin: Přejeme Trumpovi hodně moudrosti, překonejme polarizaci

Vatikánský státní sekretář na okraj akce na Gregoriánské univerzitě komentuje zvolení nového amerického prezidenta: „Doufejme, že skutečně ukončí války. Ani on nemá kouzelnou hůlku, chce to hodně pokory“. V souvislosti s příslibem masových deportací přistěhovalců kardinál vyzývá k „moudré politice“ a připomíná papežův postoj řešit tuto otázku „humánním“ způsobem. O Číně: dialog pokračuje, sice po malých krůčcích, ale pokračuje.

Salvatore Cernuzio a Mario Galgano - Vatikán



Kardinál Pietro Parolin přeje 47. nově zvolenému prezidentovi Spojených států především „mnoho moudrosti“. Na okraj konference na Gregoriáně #TheSpiritofGeneva: The Impact of AI on International Humanitarian Law k 75. výročí Ženevských úmluv byl vatikánský státní sekretář novináři dotázán na zvolení Donalda Trumpa do Bílého domu, druhého po mandátu 2017-2021.



„Na začátku jeho funkčního období mu přejeme mnoho moudrosti, protože ta je podle Bible hlavní ctností vládců,“ říká Parolin. „Já,“ dodává, “se domnívám, že musí pracovat především na tom, aby byl prezidentem celé země, a tak překonal polarizaci, která nastala a která je v této době velmi zřetelně cítit." Jménem Svatého stolce kardinál doufá, že nový americký prezident „může být skutečně prvkem uvolnění a uklidnění v současných konfliktech, které krvácejí ve světě“.



Pokora a připravenost ukončit války



Když už je řeč o válkách, kardinál se - požádán novináři - vyjádřil k větě, kterou Trump pronesl během volební kampaně, ale také po svém vítězství na pódiu v kongresovém centru v Palm Beach (Florida): „Nezačnu války, ale zastavím je.“ „Doufejme, doufejme,“ zvolal Parolin, „myslím, že ani on nemá kouzelnou hůlku“. K ukončení válek, zdůrazňuje vatikánský státní sekretář, „je zapotřebí hodně pokory, hodně ochoty, je skutečně zapotřebí hledat obecné zájmy lidstva, a ne se soustředit na partikulární zájmy. V to doufám."



Kardinál však zůstává opatrný a požádal o čas, než se vyjádří k obavám - jak poznamenal reportér - Ukrajinců a Palestinců, že „mír by mohl být uzavřen na jejich úkor“. „Uvidíme...Je těžké se k těmto aspektům vyjadřovat, uvidíme, jaké návrhy předloží, protože mnozí zůstávají nejistí.“ Parolin odpověděl: „Je těžké se k těmto aspektům vyjadřovat. Například ta slavná věta: 'Druhý den skončí válka...', ale jak? To nikdy nikdo nebyl schopen říci a ani on sám nedal konkrétní náznaky, jak. Podívejme se nyní, co předloží po svém nástupu do funkce“.



„Moudrá“ politika vůči migrantům



Ještě k Trumpovi: státní sekretář byl dotázán, aby se vyjádřil k předvolebním výrokům - naposledy před čtyřmi týdny v Auroře (Colorado) evokujícím odvolání se na Alien Enemies Act z roku 1798 - o příslibu, že v případě vítězství dojde k největší masové deportaci nelegálních latinskoamerických přistěhovalců. Z tohoto hlediska kardinál Parolin připomíná „postoj papeže a Svatého stolce“ k otázce migrace, který „je v tomto smyslu velmi jasný“. „My,“ poznamenal, “jsme pro moudrou politiku vůči migrantům, a tedy takovou, která nezachází do těchto extrémů. Papež dal v této otázce velmi přesné a jasné vodítko. Domnívám se, že je to jediná cesta, jak se s problémem vypořádat a vyřešit ho humánním způsobem“.



Jednotný konsenzus v otázce života



Kromě rozdílů však existují témata, která nás sbližují, například obrana života a odsouzení potratů. „Je pravda,“ opakuje kardinál Parolin, „že jedním z důležitých témat je obrana života.“ Nicméně i z tohoto hlediska doporučuje provádět „společnou politiku“, politiku, která se snaží „sjednotit konsensy“ a „nestát se opět politikou polarizace a rozdělení“. „Doufám také, že tato obrana života, o které Trump ujistil, že ji během svého funkčního období uskuteční, může konsensus rozšířit,“ říká kardinál.



Vztahy se nemění



Následně ujišťuje, že vztahy mezi Svatým stolcem a novou americkou administrativou budou pokračovat a nezmění se, jako tomu bylo „během Trumpova předchozího funkčního období“. „Jako vždy,“ říká, „existují prvky, které nás sbližují, a prvky, které nás případně odlišují, které nás vzdalují. Bude to příležitost k dialogu a k tomu, abychom se pokusili společně najít nové body shody, vždy ve prospěch společného dobra a světového míru“.



Dialog s Čínou pokračuje



Nakonec byl Parolin dotázán na vztahy s Čínou a připomněl napětí z roku 2020, kdy americký ministr zahraničí Mike Pompeo ostře kritizoval dohodu mezi Svatým stolcem a Čínskou lidovou republikou o jmenování biskupů, a dokonce se obával, že v případě jejího obnovení (v té době šlo o druhé po prvním podpisu v roce 2018) hrozí Vatikánu riziko, že bude ohrožena „jeho morální autorita“. „S Čínou jsme nicméně pokročili, dohodu jsme obnovili na další čtyři roky,“ odpověděl Parolin a připomněl tak prodloužení dohody z loňského října o další čtyři roky. „Dialog pokračuje, sice po malých krůčcích, ale pokračuje,“ ujišťuje státní tajemník, „takže potvrzujeme tuto linii, nehledě na reakce, které mohou přijít i z Ameriky“. Kardinál chce zopakovat, že „zájem“ Svatého stolce o Čínu „je v podstatě církevní“, takže je třeba „vystoupit z politického pojetí, které je možná přítomno v mnoha hodnoceních vlád a zemí“. Místo toho je třeba „vědět, že Svatému stolci jde o toto. A na základě této orientace se snaží postupovat vpřed“.