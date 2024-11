Papež Luciani: Od Lumen gentium po pokoncilní období skrze archi

12. listopadu se na půdě Gregoriány uskuteční studijní konference, kterou podpořila Vatikánská nadace Jana Pavla I. ve spolupráci s touto papežskou univerzitou.

Vatican News



"Chceme pokračovat v odkazu II. vatikánského koncilu, jehož moudré normy je třeba stále směřovat k naplnění, dbát na to, aby nějaký velkorysý, avšak improvizovaný impuls nezkreslil jeho obsah a smysl, a stejně tak dbát na to, aby brzdící a ustrašené síly nezpomalovaly impuls obnovy a života". Jde první ze šesti svazků poselství Urbi et Orbi, které pronesl Jan Pavel I. - Albino Luciani (1912-1978) po svém zvolení, 27. srpna 1978, a v němž nově zvolený papež vytyčil svůj program pontifikátu. Jde o program, který je dodnes velmi aktuální.



Studie ve světle archivních dokumentů



Po dvou studijních dnech na Papežské gregoriánské univerzitě věnovaných pramenům Magisteria Jana Pavla I. - prvním o dokumentech jeho soukromého archivu 13. května 2022 a druhém o jeho osobní knihovně 24. listopadu 2023 - pokračuje Vatikánská nadace Jana Pavla I. ve spolupráci s Papežskou gregoriánskou univerzitou ve své vědecko-výzkumné činnosti zaměřené na šest svazků programu pontifikátu papeže Luciána, z nichž každému bude v následujících letech věnována studijní konference. V souladu s pořadím daným Janem Pavlem I. se první volumuszaměřuje na Druhý vatikánský koncil a jeho dědictví. Z Luciánovy perspektivy budou tedy ve světle archivních dokumentů zkoumány jeho předpoklady, poselství a realizace až do jubilejního roku 1975. Ve světle dokumentů v soukromém archivu (APAL) - dědictví nadace - je nyní možné rekonstruovat živou účast, o níž svědčí poznámky na okrajích projednávaných schémat a zápisníky, do nichž si jako biskup Vittorio Veneto zapisoval a komentoval projevy v aule.



Řečníci a vystoupení



Na základě bohatého materiálu, který vyplývá z deníků a autografních spisů týkajících se II. vatikánského koncilu, Dario Vitali, profesor ekleziologie na Papežské gregoriánské univerzitě, ve své přednášce Albino Luciani na koncilu: Vize církve ve vývoji nabídne obraz vztahu Albina Lucianiho k II. vatikánskému koncilu a toho, jak moc koncilní událost živila a obohacovala jeho myšlení a pastorační činnost. Promluva navazuje na předcházející úvahu o myšlení Albina Lucianiho před koncilem: Vize církve v kvasu, u níž se zastaví Maria Grazia M. Zunelli, doktorandka katedry dogmatické teologie Papežské univerzity Gregoriana. Biskup Luciani a přijetí koncilu ve Vittorio Veneto bude naopak tématem, kterým se bude zabývat Davide Fiocco, přednášející na Vyšším institutu náboženských věd „Jan Pavel I.“ v Trevisu. Giovanni Vian, profesor dějin křesťanství a církví na univerzitě Ca' Foscari v Benátkách, rozvine svou analýzu na téma Biskupové v Triveneti a Vatikán II: příspěvek Albina Lucianiho ke koncilu, zatímco téma Po koncilu v Benátkách, přednese Mauro Velati, člen Nadace Jana Pavla I. Gilfredo Marengo, místopředseda Papežského teologického institutu Jana Pavla II. a profesor všeobecné teologické antropologie, uzavře program konference svým příspěvkem zaměřeným Luciani, Rok víry a Jubileum 1975. Vystoupením bude předcházet projekce videozáznamu materiálů o II. vatikánském koncilu obsažených v soukromém archivu Albina Lucianiho.