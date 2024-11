Nová služba přijetí poutníků v bazilice svatého Petra

Díky dohodě mezi Stavební hutí sv. Petra a Nadací Homo Viator - San Teobaldo z diecéze Vicenza byla ve Svatopetrské bazilice zřízena stálá dobrovolnická služba, která bude vítat příchozí poutníky a doprovázet je do této vatikánské baziliky.

Vatican News

Romea Strata – takto se nazývá nová iniciativa k přijetí poutníků ve Vatikánu, která nese název stejnojmenné poutní stezky. Kromě vyhrazené trasy pro poutníky na Svatopetrském náměstí, aby se vyhnuli frontám turistů a mohli se zúčastnit každodenní „poutní mše“, nabízí další služby, jako např. digitalizaci a systematizaci sběru dat o příchodu poutníků (jak se to již děje v Assisi nebo Santiagu de Compostela) a poutnický certifikát Testimonium: pergamen s ikonami svatých Petra a Pavla, který dostávají ti, kdo urazí alespoň sto kilometrů.

Dopoledne a odpoledne vítají dobrovolníci na náměstí sv. Petra poutníky, kteří přicházejí pěšky, na kole nebo na koni, a to u nového vstupu do baziliky, vyhrazeného poutníkům vyhledávajícím modlitbu, adoraci a účast na svátostech či liturgii. Od června do října bylo vydáno 3700 potvrzení o absolvované pouti, Testimonií.