Marc Chagall: Bílé ukřižování (detail)

VATIKÁN

Jubileum 2025: Byla zahájena výstava „Chagall v Římě“

Několik týdnů před otevřením Svaté brány Vatikánské baziliky zahájilo Dikasterium pro evangelizaci čtvrtou výstavu kulturní přehlídky „Jubileum je kultura“ s názvem „Chagall v Římě“, a to výstavou mistrovského díla Marca Chagalla Bílé ukřižování. Dílo si můžete prohlédnout v Palazzo Cipolla od 27. listopadu 2024 do 27. ledna 2025. Vstup je zdarma každý den od 10:00 do 20:00.

Vatican News Dílo, které běloruský malíř židovského původu vytvořil v roce 1938, pochází z Art Institute of Chicago a je silným symbolem naděje a náboženské jednoty. Bílé ukřižování se svým silným poselstvím obrany lidské důstojnosti a dialogu mezi kulturami patří k dílům, která si nejvíce oblíbil sám papež František. Během inaugurace výstavy promluvili viceprefekt dikasteria pro evangelizaci mons. Rino Fisichella, jeden z kurátorů výstavy, otec Alessio Geretti, starosta Říma a mimořádný zmocněnec pro jubileum, Roberto Gualtieri, předseda nadace Fondazione Roma, Franco Parasassi, a Alessandro Zuccari, profesor dějin moderního umění na univerzitě Sapienza. „Výstava věnovaná Bílému ukřižování Marca Chagalla je čtvrtým pokračováním kulturní přehlídky Jubileum je kultura,“ vysvětlil arcibiskup Fisichella: „Na rozdíl od předchozích výstav, například těch věnovaných El Grecovi a Salvadoru Dalímu, jsem se chtěl vyhnout umístění Chagallova díla do kostela a raději jsem chtěl jeho poselství rozšířit širším a univerzálnějším způsobem. Výstava tohoto obrazu je součástí kulturních iniciativ Jubilea naděje, neboť je prodchnut světlem, které přináší naději, naději založenou na lásce“. Následně don Alessio Geretti poskytl podrobnou analýzu díla. „Bílé ukřižování namaloval Marc Chagall bezprostředně po Křišťálové noci (9. a 10. listopadu 1938) s cílem odsoudit nenávist a hrůzy 20. století páchané na židovské komunitě, Tento obraz je ikonou: Kristus uprostřed je syntézou utrpení, kterým trpěli pronásledovaní nevinní“. Výstava „obohacuje kulturní nabídku hlavního města“, řekl starosta Gualtieri a poděkoval vatikánským organizátorům. Inaugurace výstavy