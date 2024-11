Fotografická soutěž pro mladé lidi u příležitosti jubilejního roku

Dikasterium pro kulturu a vzdělávání vyhlašuje u příležitosti Svatého roku mezinárodní fotografickou soutěž zaměřenou na mládež do 25 let. Čtyři kategorie: rodina, ekologie, zdravotní postižení a politika.

Giampaolo Mattei - Vatikán

"Sport v pohybu - co je podstatné, zůstává očím neviditelné" - to je téma mezinárodní fotografické soutěže, kterou v souvislosti s Jubilejním rokem vyhlašuje Dikasterium pro kulturu a vzdělávání a která je určena mladým lidem do 25 let. "Sport a naděje " je navržené téma se čtyřmi "kategoriemi": Sport a rodina, Sport a ekologie, Sport a postižení a Sport a politika. Do 30. dubna je možné zasílat nepublikované fotografie - neupravené pomocí umělé inteligence a pořízené po roce 2020 - na e-mailovou adresu: sportinmotion@dce.va. Další informace a pravidla soutěže - účast je bezplatná a otevřená všem, i neprofesionálům - jsou k dispozici na internetových stránkách Dikasteria pro kulturu a vzdělávání: www.dce.va.

Vítězové navštíví papeže

Třináct oceněných fotografií (jedna na téma Sport a naděje a tři v každé ze čtyř kategorií) bude vyhlášeno v sobotu 14. června u příležitosti Jubilea sportu. Vítězové - upozorňuje dikasterium - budou představeni papeži, navštíví Vatikánská muzea, a to právě z hlediska uměleckého zážitku, a jejich fotografie budou šířeny prostřednictvím vatikánských médií.

Spojení sportu, mládeže a umění

Soutěž jako partneři podporují L'Osservatore Romano, Global Education Pact, Papežská nadace Gravissimum educationis a Athletica Vaticana. Porota je složena ze zástupců těchto organizací, spolu s Giovannim Zenonim, mladým sportovním fotografem, a Arturem Marianim, bývalým fotbalistou národního týmu hráčů s amputovanými končetinami a dnes trenérem a mentálním koučem.