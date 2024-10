Životopisy nových kardinálů

Životopisné poznámky k 21 novým členům kardinálského kolegia, které papež František oznámil v neděli 6. října.

1. J. E. arcibiskup Angelo Acerbi, apoštolský nuncius



Narodil se 23. září 1925 v Sesta Godano (Itálie) a 27. března 1948 byl vysvěcen na kněze pro tehdejší diecézi Pontremoli. Do diplomatických služeb Svatého stolce vstoupil v roce 1956 a působil na papežských zastoupeních v Kolumbii, Brazílii, Francii, Japonsku a Portugalsku a také v Radě pro veřejné církevní záležitosti při Státním sekretariátu. Pavel VI. ho 22. června 1974 jmenoval apoštolským pronunciem na Novém Zélandu a apoštolským delegátem v Tichomoří, přidělil mu titulární stolec Zella a osobní titul arcibiskupa. 30. června následujícího roku mu tentýž papež udělil biskupské svěcení v Bazilice svatého Petra ve Vatikánu. Svatý Jan Pavel II. ho poté vyslal jako nuncia do Kolumbie - kde byl spolu s dalšími diplomaty šest týdnů držen jako rukojmí partyzány z Hnutí 19. dubna - a později do Maďarska a Moldavska a Nizozemska. V letech 2001-2015 zastával úřad preláta Suverénního vojenského hospitálního řádu svatého Jana Jeruzalémského z Rhodu a Malty.

2. J. E. Msgr. Carlos Gustavo CASTILLO MATTASOGLIO arcibiskup z Limy (Peru)



Narodil se 28. února 1950 v Limě. Nastoupil do hlavního semináře Santo Toribio v Mogrovejo v limské arcidiecézi a byl poslán na církevní studia do Říma, kde v roce 1979 získal bakalářský titul z filozofie a v roce 1983 z teologie na Papežské gregoriánské univerzitě. Na kněze byl vysvěcen s inkardinací v limské arcidiecézi 15. července 1984. V roce 1985 získal licenciát a v roce 1987 doktorát z dogmatické teologie na Papežské gregoriánské univerzitě.

Zastával následující funkce: Přednášel teologii na Papežské katolické univerzitě v Peru (od roku 1987 do současnosti); byl asesorem Národního svazu katolických studentů (1987-1998); farním vikářem ve farnosti San Francisco de Asís (1987-1990); farním vikářem ve farnosti La Encarnación (1990-1991); arcidiecézní vedoucí pastorační služby v Limě a spolupracovník ve farnosti San Juan Apóstol (1991-1999); vikář pro pastoraci mládeže v Limě, organizátor vikariátu pro mládež a vedoucí pastorační služby pro povolání (1996-1999); Národní rada biskupské komise pro mládež při Peruánské biskupské konferenci (1990-2001); farní vikář ve farnosti San Juan Apóstol (1999-2001); národní rada pro pastoraci mládeže (2000); farář ve farnosti Virgen Medianera (2002-2009); ředitel pro církevní vztahy a člen univerzitní rady Papežské katolické univerzity v Peru (2003-2006); farář ve farnosti San Lázaro (2010-2015).

Dne 25. ledna 2019 jej papež František jmenoval arcibiskupem metropolitou limské arcidiecéze (Peru).

3. J. E. arcibiskup Vicente BOKALIC IGLIC C. M., arcibiskup ze Santiaga del Estero (Primado de la Argentina)



Narodil se 11. června 1952 v Lanúsu (Buenos Aires). V roce 1970 vstoupil do Kongregace misií (lazaristů). Filozofická studia absolvoval na jezuitské koleji Maximo v San Miguel a teologická studia v semináři v Buenos Aires. Věčné sliby složil 5. června 1976. Na kněze byl vysvěcen 1. dubna 1978, v Buenos Aires měl na starosti pastoraci povolání a mládeže a od roku 1981 vykonával také úřad farního vikáře v Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. V letech 1983-1986 byl formátorem a ekonomem a v letech 1987-1990 představeným v semináři lazaristů. V letech 1991-1993 působil opět ve farnosti Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, v letech 1994-1997 byl misionářem v prelatuře Deán Funes a v letech 1997-2000 představeným kněžského semináře své kongregace v San Miguel. V letech 2000-2003 byl misionářem a farářem v diecézi Goya, od prosince 2003 do prosince 2009 vykonával úřad provinciálního představeného lazaristů. Poté byl přidělen do farnosti Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa v Buenos Aires, kde působil od roku 2000 do roku 2003. 15. března 2010 byl jmenován titulárním biskupem summským a pomocným biskupem buenosaireským (Argenti Biskupské svěcení přijal 29. května téhož roku.

23. prosince 2013 jej papež František jmenoval biskupem v Santiagu del Estero (Argentina). 22. července 2024 Svatý otec povýšil diecézi Santiago del Estero (Argentina) na arcidiecézi s primátem v Argentině a jmenoval ho prvním arcibiskupem Santiaga del Estero (Argentina).

4. J.E. Mgr. Luis Gerardo CABRERA HERRERA, O.F.M., arcibiskup z Guayaquilu (Ekvádor)



Narodil se 11. října 1955 v Azogues. Navštěvoval Menší františkánský seminář v Azogues a Quitu, studoval filozofii a teologii na Papežské katolické univerzitě v Ekvádoru a získal doktorát z filozofie na Antonianu v Římě. Na kněze byl vysvěcen 3. září 1983. Zastával následující funkce: pomocník magistra noviců a poté magistra noviciátu v Riobambě; člen provinční rady řádu, který má na starosti pastoraci povolání a formaci aspirantů ve františkánské provincii; ředitel Filozoficko-teologického institutu „Kard. B. Echeverría“ v Quitu; sekretář ekumenického sektoru biskupské komise pro magisterium a nauku Ekvádorské biskupské konference.

V srpnu 2000 byl zvolen ministrem provincie františkánů Ekvádorské provincie a místopředsedou Konference řeholníků. Od roku 2003 do roku 2009 byl definitorem františkánského řádu a delegátem generálního ministra pro františkánské provincie Latinské Ameriky a Karibiku. Dne 20. dubna 2009 byl jmenován arcibiskupem v Cuence a 4. července následujícího roku přijal biskupské svěcení. V letech 2001-2014 byl místopředsedou Ekvádorské biskupské konference. Od 24. září 2015 je arcibiskupem ekvádorského Guayaquilu.

5. J. E. Mons. Fernando Natalio CHOMALÍ GARIB arcibiskup Santiaga de Chile (Chile)

Narodil se 10. března 1957 v Santiagu de Chile. Po absolvování stavebního inženýrství na Pontificia Universidad Católica de Chile absolvoval filozofická a teologická studia v Papežském velkém semináři v Santiagu. Na kněze byl vysvěcen 6. dubna 1991 pro arcidiecézi Santiago de Chile. Zastával následující funkce a pokračoval v dalších studiích: licenciát z morální teologie na Papežské alfonsiánské akademii v Římě; doktorát z teologie na Papežské gregoriánské univerzitě v Římě; magisterský titul z bioetiky na Papežském teologickém institutu Jana Pavla II. pro vědy o manželství a rodině v Římě; farní vikář;

biskupský delegát pro univerzitní pastoraci; profesor morální teologie a bioetiky na teologické a lékařské fakultě Papežské katolické univerzity v Chile a ve vyšším kněžském semináři; farář farnosti Santa María de la Misericordia; moderátor kurie a předseda delegát ekonomické rady arcidiecéze Santiago de Chile; člen Papežské akademie pro život (od roku 2001).

Dne 6. dubna 2006 byl jmenován titulárním biskupem Noba a pomocným biskupem Santiaga de Chile, biskupské svěcení přijal 3. června následujícího roku.

Dne 20. dubna 2011 byl jmenován arcibiskupem Concepción a 25. října 2023 arcibiskupem Santiaga de Chile.

V současné době je místopředsedou Čilské biskupské konference.

6. J. E. arcibiskup Tarcisio Isao KIKUCHI, S.V.D., arcibiskup tokijský (Japonsko)

Narodil se 1. listopadu 1958 v prefektuře Iwate v diecézi Sendai. Studoval v Japonsku. Věčnou profesi složil v Kongregaci misionářů verbistů v březnu 1985 a na kněze byl vysvěcen v březnu 1986. Studia dokončil na Duchovním institutu Nejsvětějšího Srdce Páně v australském Melbourne.

V letech 1986-1992 byl misionářem v diecézích Accra a Koforidua v Ghaně; 1993-1994: formátorem a viceprefektem postulantů verbistů v Japonsku a ředitelem institutu pro povolání; 1994-1999: ředitelem institutu pro povolání institutu; 1994-1999: provinční rada verbistů.

Od roku 1994: učitel na univerzitě Nanzan, člen Výboru pro mezinárodní pomoc Japonské biskupské konference. Od roku 1996: koordinátor úřadu „Spravedlnost a mír“ v asijsko-pacifické oblasti verbistů. Od roku 1998: člen Caritas Japan a zástupce japonských biskupů na různých mezinárodních konferencích a setkáních. Od roku 1999: provinciální představený verbistů v Japonsku (druhé funkční období od roku 2002). Výkonný ředitel Caritas Japonsko. Člen výboru pro trvalou formaci duchovních v diecézi Nagoja. Před instalací do funkce tokijského arcibiskupa v roce 2017 působil od roku 2004, kdy byl poprvé jmenován biskupem, jako biskup v Niigatě.

7. J.E. Mgr. Pablo Virgilio SIONGCO DAVID, biskup z Kalookanu (Filipíny)



Narodil se 2. března 1959 v Betis, Guagua, Pampanga, v arcidiecézi San Fernando. Na kněze byl vysvěcen 12. března 1983 pro arcidiecézi San Fernando. Po ročním působení ve funkci vikáře farnosti byl do roku 1986 ředitelem poradního semináře Matky Boží. V letech 1986-1991 studoval v zahraničí, kde získal licenciát a následně doktorát z teologie na Katolické univerzitě v Louvain a navštěvoval kurzy na Ecole Biblique de Jerusalem, kde získal diplom.

Po návratu do vlasti zastával různé vedoucí a pedagogické funkce ve vzdělávacím týmu arcidiecézního semináře. V roce 2002 se stal ředitelem teologického oddělení semináře a nadále vyučoval Písmo svaté. V témže roce byl zvolen místopředsedou Sdružení katolických biblistů Filipín a místopředsedou arcidiecézní sítě mediálního apoštolátu. Je autorem několika publikací o Písmu svatém, a to jak odborných, tak populárních.

Dne 27. května 2006 byl Benediktem XVI. jmenován titulárním biskupem Guardialfiera a pomocným biskupem San Fernanda a 10. července téhož roku byl vysvěcen. Dne 14. října 2015 byl jmenován biskupem v Kalookanu (Filipíny).

8. J. E. Msgr. Ladislav NEMET, S.V.D., arcibiskup beogradsko - smederevský (Srbsko)

Narodil se 7. září 1956 v Odžaci v diecézi Subotica (Srbsko). V roce 1977 vstoupil do Společnosti Božského slova a 1. května 1983 byl vysvěcen na kněze.

Získal doktorát z dogmatické teologie na Papežské gregoriánské univerzitě v Římě.

Zastával následující funkce: misionář na Filipínách; lektor v Polsku, Rakousku a Chorvatsku; spolupracovník Stálé mise Svatého stolce při OSN ve Vídni; provinciál Maďarské provincie Společnosti Božího slova; generální sekretář Maďarské biskupské konference.

Zrenjaninským biskupem byl jmenován 23. dubna 2008. V roce 2021 byl podruhé zvolen předsedou Mezinárodní biskupské konference svatých Cyrila a Metoděje; je rovněž místopředsedou Rady evropských biskupských konferencí (CCEE).

9. J.E. Mgr Jaime SPENGLER, O.F.M., arcibiskup z Porto Alegre (Brazílie)

Narodil se 6. září 1960 v Blumenau ve státě Santa Catarina ve stejnojmenné diecézi. Františkánský postulát absolvoval v Guaratinguetá (1981) a noviciát v Rodeio (1982); věčnou profesi složil v roce 1985 a na kněze byl vysvěcen 17. listopadu 1990.

Absolvoval studia filozofie na Filozofickém institutu São Boaventura v Campo Largo a teologie nejprve na Františkánském teologickém institutu v Petrópolisu (1986-1987) a poté na Teologickém institutu v Jeruzalémě (1987-1990), kde získal licenciát z Písma svatého. Poté získal titul z filozofie (1995-1998) na Papežském athenaeum Antonianum v Římě.

Zastával následující pozice: (1990); profesor ve františkánském noviciátu v Rodeio, magistr postulantů (1990); profesor postulátu a farní vikář v Guaratinguetá (1991-1994); profesor a vicerektor Filozofického institutu São Boaventura v Campo Largo (2000-2003); řeholní asistent Federação Brasileira das Irmãs Concepcionistas (2001-2002); Místní představený a farní vikář farnosti Senhor Bom Jesus v arcidiecézi Curitiba (2004-2006); profesor filozofie na fakultě São Boaventura v Curitibě (2000-2003); místopředseda františkánského sdružení Ensino Senhor Bom Jesus v Campo Largo a guardián místního konventu.

Dne 10. listopadu 2010 byl jmenován titulárním biskupem v Pataře a pomocným biskupem v Porto Alegre. Biskupské svěcení přijal 5. února 2011. Dne 18. září 2013 byl jmenován metropolitním arcibiskupem v Porto Alegre (Brazílie).

10. J.E. Mgr Ignace BESSI DOGBO, arcibiskup z Abidžanu (Pobřeží slonoviny)



Narozen 17. srpna 1961 v Niangon-Adjamé, diecéze Yopougon. Na kněze byl vysvěcen 2. srpna 1987. Zastával následující funkce: farář (1987-1989); licenciát z exegeze na Papežském biblickém institutu v Římě; diecézní ředitel Papežských misijních děl (1993-1995); generální vikář v Yopougonu (1995-2004); farář katedrály v Yopougonu (1997-2004); profesor biblických jazyků ve velkém semináři Saint Paul d'Abadjin Kouté; diecézní duchovní asistent J.E.C.

Biskupem diecéze Katiola byl jmenován 19. března 2004 a biskupské svěcení přijal 4. července následujícího roku; předseda biskupské konference (2017-2023); od roku 2017 apoštolský administrátor ad nutum Sanctae Sedis metropolitní arcidiecéze Korhogo; v letech 2021-2024 metropolitní arcibiskup Korhogo. Dne 20. května 2024 byl jmenován arcibiskupem abidžanským (Pobřeží slonoviny).

11. J.E. Mgr. Jean-Paul VESCO, O.P., arcibiskup alžírský (Alžírsko)

Narodil se 10. března 1962 v Lyonu (Francie). Získal právnický titul a vykonával právnickou praxi v advokátní kanceláři v Lyonu, dokud se nerozhodl vstoupit do Řádu otců kazatelů. V roce 1995 zahájil noviciátní rok a 14. září 1996 složil první řeholní profesi. Na kněze byl vysvěcen 24. června 2001 v Lyonu. Do diecéze Oran (Alžírsko) přišel 6. října 2002 do kláštera v Tlemcenu. V roce 2004 byl vybrán jako diecézní delegát pro přípravu Mezidiecézního shromáždění Alžírska (AIDA). Od roku 2005 je generálním vikářem téže diecéze a od roku 2007 zastává také funkci diecézního ekonoma. Dne 16. října 2007 byl zvolen představeným dominikánské komunity v Tlemcenu a tuto funkci zastával až do ledna 2011, kdy byl zvolen provinčním představeným ve Francii. Dne 1. prosince 2012 byl jmenován biskupem v alžírském Oranu, a to až do 27. prosince 2022, kdy jej Svatý otec jmenoval metropolitním arcibiskupem alžírským.

12. J.E. Mgr. Paskalis Bruno SYUKUR, O.F.M., biskup z Bogoru (Indonésie)

Narodil se 17. května 1962 v Ranggu v diecézi Ruteng na ostrově Flores (Indonésie). Po základní škole navštěvoval seminář minoritů Pia X. v Kisolu. Filozofická studia absolvoval na filozofické fakultě Driyakara v Jakartě, poté pokračoval ve studiu teologie na teologické fakultě v Yogyakartě. Slavnostní profesi u minoritů františkánů složil 22. ledna 1989. Na kněze byl vysvěcen 2. února 1991.

Poté zastával následující funkce: 1991-1993: služba ve farnosti Moanemani v diecézi Jayapura (Západní Papua); 1993-1996: studium licenciátu spirituality na Antonianum v Římě; 1996-2001: magistr noviců v Dpoku; 1998-2001: gvardián komunity O.F.M. v Dpoku a člen provinční rady; 2001-2009: provinciální ministr v Indonésii; od roku 2009: generální definitor O.F.M. pro Asii a Oceánii v Římě.

Dne 21. listopadu 2013 jej papež František jmenoval biskupem diecéze Bogor (Indonésie).

13. J. E. Mgr. Dominique Joseph MATHIEU, O.F.M. Conv., arcibiskup teheránský a Ispahanský (Írán)

Narodil se 13. června 1963 v belgickém Arlonu. Po středoškolských studiích vstoupil do Řádu menších bratří konventuálů. Slavnostní profesi složil v roce 1987 a na kněze byl vysvěcen 24. září 1989. Od roku 2013 je inkardinován v provinční kustodii Východ a Svatá země. V rámci svého řádu zastával různé funkce: promotora povolání, sekretáře, vikáře a provinciála belgické provincie menších bratří konventuálů, po jejímž sjednocení s francouzskou provincií se stal generálním delegátem; rektora národní svatyně svatého Antonína Paduánského v Bruselu a ředitele příslušného bratrstva. Byl také předsedou dvou různých neziskových sdružení souvisejících s působením Menších bratří konventuálů v Belgii a zastával odpovědné funkce v katolické škole v Landenu.

Byl prezidentem Středoevropské federace menších bratří konventuálů a členem Mezinárodní komise pro ekonomiku svého řádu. V roce 2013 se přestěhoval do Libanonu, kde v provinciální kustodii Východ a Svatá země zastával funkci sekretáře kustodie, formátora, magistra noviců a rektora postulantů a kandidátů. Od roku 2019 je generálním definitorem a asistentem generála Středoevropské federace menších bratří konventuálů.

Dne 8. ledna 2021 byl jmenován arcibiskupem teheránsko-ispahanským (Írán).

14. J. E. Mons. Roberto REPOLE, arcibiskup turínský (Itálie)

Narodil se 29. ledna 1967 v Turíně. Do semináře vstoupil v jedenácti letech, středoškolská studia absolvoval v menším semináři a v roce 1986 maturoval na salesiánském gymnáziu Valsalice v Turíně. V turínském arcidiecézním semináři studoval filozofii a teologii a 13. června 1992 byl vysvěcen na kněze. V letech 1992-1996 byl farním vikářem ve farnosti Ježíše Vykupitele a spolupracovníkem ve farnosti Ss. Nome di Maria v Turíně. Pokračoval ve studiu systematické teologie na Papežské gregoriánské univerzitě v Římě, kde v roce 1998 získal licenciát a v roce 2001 doktorát s prací o myšlení Henriho de Lubaca v dialogu s Gabrielem Marcelem.

Od roku 2001 vyučuje systematickou teologii na paralelní turínské pobočce severoitalské teologické fakulty a na Vyšším institutu náboženských věd v témže městě. Od roku 2010 je kanovníkem Královského kostela San Lorenzo v Turíně, v letech 2011-2019 byl předsedou Italské teologické asociace; děkanem turínské pobočky Teologické fakulty severní Itálie a spolupracovníkem farnosti Santa Maria della Stella v Druentu.

Dne 19. února 2022 jej papež František jmenoval 95. arcibiskupem metropolitou turínským a biskupem susským, čímž obě stolice sjednotil in persona episcopi. Dne 7. května 2022 přijal biskupské svěcení. V září 2022 jej Stálá biskupská rada Italské biskupské konference jmenovala členem biskupské komise pro katolickou výchovu, školy a univerzity. V říjnu 2022 ho v Aostě biskupové Piemontu a údolí Aosty zvolili místopředsedou Biskupské konference Piemontu a Údolí Aosty (CEP).

15. J. E. Msgr. Baldassare REINA, pomocný biskup římský, generální vikář Římské diecéze

Narodil se 26. listopadu 1970 v San Giovanni Gemini v provincii a arcidiecézi Agrigento. Do arcidiecézního semináře vstoupil v roce 1981. V roce 1995 získal bakalářský titul z teologie a v roce 1998 licenciát z biblické teologie na Papežské gregoriánské univerzitě v Římě. Na kněze byl vysvěcen 8. září 1995.

V letech 1998-2001 byl diecézním asistentem Katolické akce a vicerektorem arcidiecézního semináře v Agrigentu. V letech 2001-2003 byl farářem farnosti Beata Maria Vergine dell'Itria ve Favaře. V letech 2003-2009 byl prefektem studia v Teologickém studiu San Gregorio Agrigentino a v letech 2009-2013 farářem farnosti sv. Leoneada Agrigento v letech 2009 až 2013. Od roku 2013 do roku 2022 byl rektorem hlavního kněžského semináře v Agrigentu.

V diecézi zastával také tyto funkce: lektor Písma svatého na Institutu náboženských věd; lektor Teologického studia San Gregorio Agrigentino; ředitel Kulturního úřadu; kanovník katedrální kapituly; člen presbyterní rady a kolegia konzultorů.

Dne 27. května 2022 byl jmenován titulárním biskupem Acque di Mauritania a pomocným biskupem římským. Dne 6. ledna 2023 jej Svatý otec jmenoval viceregentem římské diecéze.

16. J. E. Mgr. Francis LEO, arcibiskup torontský (Kanada)

Narodil se 30. června 1971 v Montréalu (Kanada). V roce 1990 vstoupil do semináře a získal bakalářský titul z filozofie (1992), licenciát a poté doktorát z teologie (2005) se specializací na mariánská studia na Mezinárodním mariánském výzkumném institutu (IMRI) na univerzitě v Daytonu (Ohio). Na kněze byl vysvěcen 14. prosince 1996 pro metropolitní arcidiecézi Montréal.

Po kněžském svěcení působil jako zástupce faráře v Notre-Dame-de-la-Consolata (1996-2001); administrátor farnosti Saint-Joseph-de-Rivière-des-Prairies (2003-2005); kaplan školy Roscelli a učitel náboženství na Collège Reine-Marie (2003-2005); farář farnosti Saint-Raymond-de-Peñafort (2005-2006). V letech 2006-2008 působil na Papežské církevní akademii v Římě. Po vstupu do diplomatických služeb Svatého stolce působil na apoštolské nunciatuře v Austrálii (2008-2011) a poté na studijní misi Svatého stolce v Hongkongu (2011-2012).

Po návratu do Montrealu v roce 2012 byl jmenován ředitelem a lektorem dogmatiky v kněžském semináři, ředitelem katedry kanonického práva na IFTM a místopředsedou diecézního díla pro povolání. V letech 2013-2015 byl členem presbyterní rady. V letech 2015-2021 byl generálním sekretářem Kanadské biskupské konference. V roce 2021 byl jmenován generálním vikářem a moderátorem arcidiecézní kurie v Montrealu.

Dne 16. července 2022 byl jmenován titulárním biskupem tamedským a pomocným biskupem montréalským a 12. září byl vysvěcen. Dne 11. února 2023 byl jmenován pomocným biskupem montréalské metropolitní arcidiecéze.

17. J.E. Msgr. Rolandas MAKRICKAS, koadjutor arcikněz Papežské baziliky Panny Marie Větší



Narodil se 31. ledna 1972 v Biržai v Litvě. Na kněze byl vysvěcen 20. července 1996 pro diecézi Panevėžys, v letech 1996-2001 byl podsekretářem Litevské biskupské konference a vedoucím Národního výboru Velkého jubilea 2000. V roce 2004 získal doktorát z církevních dějin na Papežské gregoriánské univerzitě v Římě. Do diplomatických služeb Svatého stolce vstoupil 1. července 2006 a působil na papežských zastoupeních v Gruzii, Švédsku, Spojených státech amerických a Gabonu a v sekci pro všeobecné záležitosti Státního sekretariátu. Od 15. prosince 2021 do 19. března 2024 byl mimořádným komisařem pro Papežskou baziliku Panny Marie Větší. Dne 11. února 2023 byl jmenován titulárním arcibiskupem tolentinským a 15. dubna následujícího roku přijal v římské bazilice Santa Maria Maggiore biskupské svěcení z rukou kardinála Pietra Parolina, státního sekretáře Jeho Svatosti. Dne 19. března 2024 byl Svatým otcem jmenován koadjutorem arciknězem s právem nástupnictví papežské baziliky Panny Marie Větší.

18. J. E. Mgr Mykola BYCHOK, C. Ss. R., biskup ukrajinské eparchie svatých Petra a Pavla v Melbourne

Narodil se 13. února 1980 v Ternopilu na Ukrajině. Do řádu redemptoristů vstoupil v červenci 1997, studia absolvoval na Ukrajině a v Polsku, kde získal licenciát z pastorální teologie.

Věčné sliby složil 17. srpna 2003 a na kněze byl vysvěcen 3. května 2005 ve Lvově.

Zastával následující funkce: misionář v kostele Matky ustavičné pomoci v Prokopjevsku v Rusku, představený kláštera svatého Josefa a farář farnosti Matky ustavičné pomoci v Ivano-Frankivsku na Ukrajině, ekonom Lvovské provincie redemptoristů a od roku 2015 vikář farnosti svatého Jana Křtitele v Newarku ve státě New Jersey v arcidiecézi Filadelfie Ukrajinců.

Dne 15. ledna 2020 byl jmenován biskupem eparchie svatých Petra a Pavla v Melbourne Ukrajinců. Dne 7. června 2020 byl vysvěcen na biskupa Jeho Blažeností Svjatoslavem Ševčukem v katedrále svatého Jiří ve Lvově. Dne 12. července 2021, na svátek svatých Petra a Pavla podle juliánského kalendáře, byl intronizován Jeho Blažeností Petrem Comensolim, arcibiskupem melbournským, v katedrále svatých Petra a Pavla v Melbourne jako třetí biskup melbournské eparchie.

19. R.P. Timothy Peter Joseph RADCLIFFE, OP, teolog

Narodil se v Londýně v roce 1945, do dominikánského řádu vstoupil v roce 1965. Po absolvování studií v Oxfordu a Paříži se ujal výuky Písma svatého na Oxfordské univerzitě. Na kněze byl vysvěcen v roce 1971, aktivně se zapojil do mírového hnutí a vykonával také pastorační službu mezi nemocnými AIDS.

V letech 1982-1988 byl převorem oxfordského kláštera, poté v letech 1988-1992 provinciálem v Anglii a nakonec v letech 1992-2001 generálním magistrem řádu založeného svatým Dominikem. Je mezinárodně uznávaným řečníkem, lektorem, kazatelem a spisovatelem, členem CAFOD (agentura katolické církve Anglie a Walesu, zabývající se charitativní podporou a rozvojovou činností v zámořských zemích) a teologické komise Caritas International.

Je držitelem čestných titulů Oxfordské univerzity a dalších akademických institucí ve Francii, Itálii a Spojených státech. V roce 2007 mu byla udělena cena Michaela Ramseyho za teologické spisy. Nyní je také znám jako autor duchovních impulzů pro účastníky synody o synodalitě.

20. R. P. Fabio BAGGIO, C.S., podsekretář Dikasteria pro službu integrálnímu lidskému rozvoji

Narodil se v roce 1965 v Bassano del Grappa, v roce 1976 vstoupil do kněžského semináře Scalabrini-Tirondola Misionářů svatého Karla a v roce 1991 složil věčnou profesi. V následujícím roce byl vysvěcen na kněze. V roce 1998 získal doktorát z církevních dějin na Papežské gregoriánské univerzitě v Římě. V letech 1995-1997 působil v chilském Santiagu kromě výkonu pastorační služby také jako rada chilské biskupské komise pro migraci (INCAMI).

Později, až do roku 2002, byl ředitelem migračního oddělení arcidiecéze Buenos Aires a v roce 1999 zastával také funkci národního sekretáře Díla šíření víry Papežských misijních děl v Argentině. Dne 14. prosince 2016 byl jmenován podsekretářem Dikasteria pro službu integrálnímu lidskému rozvoji. Dne 23. dubna 2022 jej Svatý otec potvrdil ve funkci podsekretáře Dikasteria pro službu integrálnímu lidskému rozvoji, rovněž s odpovědností za Sekci pro migranty a uprchlíky a Zvláštní projekty.

21. Mgr. George Jacob KOOVAKAD, úředník Státního sekretariátu, pověřený organizací papežských cest



Narozen 11. srpna 1973 v Chethipuzha (Indie). Na kněze byl vysvěcen 24. července 2004, inkardinován v Changanacherry. Vystudoval kanonické právo. Do diplomatických služeb Svatého stolce vstoupil 1. července 2006 a byl přidělen na apoštolskou nunciaturu v Alžírsku jako atašé. Dne 2. března 2009 byl přeložen na apoštolskou nunciaturu v Koreji, kde působil až do února 2012, kdy byl přeložen na apoštolskou nunciaturu v Íránu. Dne 16. února 2015 byl přeložen na Apoštolskou nunciaturu v Kostarice, od 10. července 2020 působí na Státním sekretariátu v sekci pro všeobecné záležitosti. Od roku 2021 mu papež František svěřil organizaci papežských cest.