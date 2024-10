Závěrečný dokument synody má magisteriální hodnotu

Na tiskové konferenci, která ilustrovala některé body textu vypracovaného generálním shromážděním ve Vatikánu, zazněla výzva ke změně jazyka a pohledu: už nemluvíme o univerzální církvi jako o nadnárodní společnosti s různými pobočkami, jako by to bylo nákupní centrum s několika okrajovými filiálkami. Existuje „společenství církví“, které stále více integruje laiky a ženy. Otázka ženského diakonátu zůstává otevřená.

Antonella Palermo - Vatikán

Magisteriální hodnota závěrečného dokumentu, vztah jako styl, kterým církve vytvářejí společenství, způsob postupu „studijních skupin“ k jednotlivým aspektům, které se objevily během práce a které si papež přeje podrobit dalšímu rozlišování, přínos laiků a žen při budování církve, která je stále více participativní a méně hierarchická. To jsou otázky, o jejichž objasnění požádali dnes večer novináři ve vatikánském tiskovém středisku na tiskové konferenci na závěr práce druhého zasedání XVI. řádného generálního shromáždění biskupské synody. Spolu s prefektem Paolem Ruffinim, předsedou Komise pro informace, a Christiane Murrayovou, zástupkyní ředitele Tiskového úřadu Svatého stolce, byli přítomni kardinál Mario Grech, generální sekretář generálního sekretariátu synody, kardinál Jean-Claude Hollerich, S.I., generální zpravodaj, sestra Maria de los Dolores Palencia Gómez, C.S.J., delegovaná předsedkyně, dva zvláštní sekretáři otec Giacomo Costa, S.I., a monsignor Riccardo Battocchio.

Závěrečný dokument má magisteriální hodnotu

Jak si vykládat papežovo rozhodnutí nezveřejnit postsynodální exhortaci pro budoucnost papežských dokumentů? To je první otázka, která má vyjasnit pochybnosti o magisteriálním charakteru Závěrečného dokumentu. Teolog Battocchio odpovídá, že to, co papež prohlásil, je v souladu s konstitucí Episcopalis communio , která říká, že pokud je dokument výslovně schválen římským papežem, podílí se na jeho magisteriu, přičemž nemá normativní hodnotu, ale poskytuje vodítka.

„Existuje jeden dokument, který není napsán, a tím je zkušenost,“ dodal kardinál Grech, “zkušenost, která byla v uplynulém roce úžasná. Prvním plodem je synodální metoda, která je zároveň klíčem k tomu, abychom mohli usměrňovat další témata'. Hollerich připomíná, že v loňském roce se ve shromáždění vzájemně podezíraly většinové a menšinové skupiny. S rozvojem metody se tento postoj změnil: „Některé názory zůstávají odlišné, to je nevyhnutelné, ale letos jsme skutečně zažili synodalitu. Nikdo nebyl smutný. Nyní se musíme stát posly tohoto ovoce. Nesešli jsme se jen proto, abychom se podívali na struktury církve nebo abychom dělali bitvu mezi frakcemi“.

Změnit jazyk: církev není nadnárodní korporace

V závěrečném dokumentu bylo zdůrazněno, že existuje tendence přestat mluvit o všeobecné církvi a chápat ji jako nadnárodní korporaci s různými pobočkami nebo jako nákupní centrum s různými okrajovými odnožemi. Je zapotřebí nového jazyka: existuje totiž společenství církví, které svědčí o tom, že je možná jednota v nauce jako údů jednoho těla v Kristu. Místní církve tedy nejsou „úrovně“, ale pouze „různé způsoby prožívání vztahů“. Battocchio zdůraznil, že když papež říká, že dokument "není normativní", neznamená to, že církve nezavazuje, ale naznačuje směr, kterým se mají všichni společně ubírat v pluralitě, která je pro Kristovu církev od počátku charakteristická. „Nejde tedy o zákony, které přicházejí z centrální instance a mají být přizpůsobeny na periferiích, ale jde o odpověď na výzvu k obrácení (nejen morálnímu), tedy o výzvu k jinému způsobu prožívání církevních vztahů“.

Zakořenění a poutníci

„Existují body, které mohou působit jako kvas, aby tato misionářská skutečnost, kterou je církev, rostla,“ pokračoval Battocchio v ilustraci závěrečného dokumentu. „Zakořenění a poutníci“ je perspektiva, v níž chce církev reagovat a vydávat svědectví v globalizovaném světě, potvrdil Costa v odpovědi na otázku, jak sladit požadavky východních církví, zejména pokud jde o liturgii, a požadavky latinské církve s ohledem na často nucené migrace, které hrozí ztrátou tradic, obřadů a nábožensko-kulturních zvláštností: ‚Zakořenění je nezbytné,‘ řekl jezuitský zvláštní sekretář, “ale nemůžeme ho prožívat se zdmi, zakotveni ve vlastních pozicích. A dodal, že jedním z nejkrásnějších aspektů shromáždění bylo právě znovuobjevení dědictví východních církví, které je velkým bohatstvím. Stejně jako je například velkým bohatstvím kontakt s více než třiceti různými národnostmi, který sestra Maria v Mexiku zažívá při své běžné pastorační práci.

Costa připomněl podstatnou věc: latinská církev a katolická církev nejsou totéž. Neshodují se právě proto, že v diferencovaném způsobu vtělování víry je třeba uchopit bohatství. To je tedy třeba zachovat, ale nikoliv rigidně, nýbrž hledáním způsobů, „jak se proměnit“. „Musíme se stát jakýmsi střediskem, v němž se takto odlišní lidé mohou navzájem rozpoznat jako bratři a sestry, děti jednoho Otce“.

Laici a ordinovaní duchovní, doplňující se postavy

V č. 76 Závěrečného dokumentu se jasně uvádí, že „nejde o to stavět do protikladu to, co může dělat ordinovaný služebník, a to, co může dělat laik. Jedná se o různé služby, které lze prožívat integrovaně a dynamicky, laiky nelze považovat za „náhradníky“. A to jistě musí platit v odlehlých oblastech světa, ale také ve stále více sekularizované Evropě, kde, jak říká Hollerich, "si lze představit poskytnutí prostoru více postavám", tedy prostor pro chápání církve v nepyramidální, ale komunitní vizi. V liturgii, což je otázka, kterou je třeba teprve vyhodnotit, „není v plánu nahradit kněze laiky“. Jistě, tam, kde je to vhodné a přispívá to k většímu přilnutí ke konkrétní zkušenosti daného území, „může být liturgie více participativní“. Hollerich například uvedl, že ve své diecézi, kde žije mnoho Portugalců, často slaví v tomto jazyce, někdy dokonce s použitím brazilského misálu, který umožňuje širší zapojení. Během synodní práce se ostatně často objevoval význam nedělní eucharistie jako „místa, kde se člověk učí a kde může také symbolicky pochopit, co znamená budovat společenství, která autenticky žijí evangelium“.

Ženský diakonát zůstává otevřenou otázkou

"Již současné zdůvodnění počítá s tím, že se na formaci vysvěcených služebníků budou podílet různé osobnosti," vysvětlil monsignor Battocchio, jaký bude přínos žen v seminářích a jak by se případně mohl vyvíjet. „To se bude muset ukázat v různých souvislostech. Existuje mnoho seminářů, kde se aktivně podílejí rodiny, muži i ženy, kteří nejsou členy kléru.“ Lucemburský kardinál zase říká: “Nechci seminaristy připravit o přínos, který mohou ženy přinést“. Zde kardinál Grech vypráví o tom, jak nedávno navštívil jedno místo v Evropě, kde byl pár, který v této oblasti pomáhal: „To už je zkušenost, ne výmysl synodálního shromáždění. Dokonce i v Latinské Americe již existují tyto dary, charismata a služby, které shromáždění oceňuje“.

Je otázka ženského diakonátu otázkou, která může zůstat otevřená? To je další otázka, která vyprovokovala řečníky. Hollerich uvádí, že „jde o velmi choulostivou otázku“. A upozorňuje, že papež neřekl ani to, že ženy budou vysvěceny, ani to, že nebudou. „Řekl, že to zůstává otevřenou otázkou“.

Osud studijních skupin

Deset „studijních skupin“ ukončí svou práci v červnu. Ohledně osudu jejich práce se Costa nedomnívá, že dojde k návratu na toto shromáždění, ale k postoupení biskupským konferencím všech církví, které zastupují: Papež přece řekl, že jim chce i nadále naslouchat, nepohřbít rozhodnutí, ale dát více času na rozvažování.