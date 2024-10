Kardinál Renato Raffaele Martino

VATIKÁN

Ve věku 91 let zemřel kardinál Raffaele Martino

Byl emeritním předsedou Papežských rad pro pastoraci migrantů a lidí bez domova a Pro spravedlnost a mír, který se v 60. letech 20. století zapojil do diplomacie Svatého stolce a šestnáct let působil jako stálý pozorovatel při Organizaci spojených národů v New Yorku. Pohřebním obřadům ve středu 30. října ve Svatopetrské bazilice bude předsedat kardinál Re, děkan kardinálského kolegia.

Vatican News Zemřel kardinál Renato Raffaele Martino, protodiakon kostela San Francesco di Paola ai Monti, emeritní předseda Papežské rady pro spravedlnost a mír a Papežské rady pro pastoraci migrantů a lidí bez domova. Kardinál Martino zemřel 28. října v Římě ve věku 91 let. Narodil se 23. listopadu 1932 v italském Salernu, na kněze byl vysvěcen 20. června 1957 a vystudoval kanonické právo. Do vatikánské diplomacie vstoupil v roce 1962 a působil na nunciaturách v Nikaragui, na Filipínách, v Libanonu, Kanadě a Brazílii. V letech 1970-1975 vedl sekci pro mezinárodní organizace ve Státním sekretariátu. V roce 1986 byl jmenován stálým pozorovatelem Svatého stolce při OSN v New Yorku. V této funkci se aktivně účastnil významných mezinárodních konferencí pořádaných OSN. Po šestnácti letech působení v OSN v New Yorku jej Jan Pavel II. 1. října 2002 povolal do čela Papežské rady pro spravedlnost a mír. V této funkci vystřídal francouzského kardinála Rogera Etchegaraye a vietnamského kardinála François-Xaviera Nguyên Van Thuâna. Již na počátku svého mandátu Martino obrátil pozornost k obtížné situaci ve Venezuele a k vážnému občanskému konfliktu na Pobřeží slonoviny. Především se neopomněl vyjádřit k tragické situaci na Blízkém východě. Jan Pavel II. jej na konzistoři 21. října 2003 jmenoval kardinálem. Dikasterium, které vedl, vydalo 25. října 2004 dlouho očekávané Kompendium sociální nauky církve. V březnu 2005 podpořila Papežská rada pro spravedlnost a mír ve spolupráci s několika katolickými univerzitními instituty mezinárodní kongres ve Vatikánu u příležitosti 40. výročí koncilní konstituce Gaudium et spes. Od 24. října 2009 se stal emeritním předsedou Papežské rady pro spravedlnost a mír. Za svou soustavnou činnost ve prospěch mírových a plodných vztahů mezi národy, podpory lidskosti a kultury byl kardinál oceněn řadou čestných titulů a vyznamenání. Jeho pohřeb se bude konat ve středu 30. října v 15 hodin u oltáře Katedry ve Svatopetrské bazilice. Liturgii povede kardinál Giovanni Battista Re, děkan kardinálského kolegia, spolu s koncelebrujícími kardinály, arcibiskupy a biskupy. Na závěr bude papež František předsedat obřadu Ultima Commendatio (Poslední odporučení) a Valedictio (Rozloučení). Po smrti kardinála Martina tvoří kardinálské kolegium 233 kardinálů, z toho 121 volitelů a 112 nevolitelů.