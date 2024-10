Synodní práce začíná: 7. října účastníci shromáždění v postu a modlitbách za mír

Výzva k zastavení násilí zahájila druhé zasedání generálního shromáždění biskupské synody, informovala tisková konference v Tiskovém středisku Svatého stolce. Mezi tématy, která se objevila, byl význam studijních skupin a role žen v církvi. O diakonátu: ještě nenastal čas. Kardinál Grech potvrdil, že všichni členové shromáždění se zúčastní papežových mírových iniciativ: růžence v Santa Maria Maggiore a Dne modlitby a půstu.

Isabella Piro - Vatikán

Mír, odpuštění, role žen a metodika pracovních skupin: to byla hlavní témata, která dnes, ve čtvrtek 3. října, zazněla na tiskové konferenci k zahájení práce druhého zasedání XVI. generálního shromáždění biskupské synody věnovaného tématu synodality. Setkání se konalo v Tiskovém středisku Svatého stolce - v renovovaných prostorách na Via della Conciliazione - za přítomnosti zvláštních sekretářů shromáždění, jezuity Giacoma Costy a monsignora Riccarda Battocchia; předsedajících delegátů synody, sestry Marie de los Dolores Palencia Gómezové, mexické řeholnice z Congregación de las Hermanas de San José, a Mons. Daniela Ernesta Florese, biskupa z Brownsville v Texasu; prefekta Dikasteria pro komunikaci a předsedy informační komise shromáždění Paola Ruffiniho.

Ruffini: spiritualita a modlitba

Dnes ráno bylo oznámeno, že v aule Pavla VI. je přítomno 356 osob z 365 a že byli zvoleni řečníci jednotlivých skupin. Rozběhl se také první z pěti pracovních modulů, věnovaný první kapitole Instrumentum laboris (IL), a to kapitole „Základy“. Ruffini poté připomněl, že „spiritualita a modlitba“ zaujímají v sále velmi důležitý prostor a že „situace ve světě je dobře přítomna v myslích a srdcích všech členů a účastníků synody“, tím spíše, že jsou mezi nimi i ti, kteří pocházejí ze zemí žijících ve válce nebo v situaci utrpení. Dnes ráno, při zahájení práce, zazněly modlitby za mír, připomněl prefekt dikasteria pro komunikaci a zopakoval papežova slova při modlitbě Anděl Páně minulou neděli: „Udělejme vše pro zastavení násilí a otevření cest míru“. Od Ruffiniho pak zazněl důraz na deset pracovních skupin, které papež zřídil: koordinuje je generální sekretariát synody, působí „uvnitř“ synodálního procesu a jejich práce „není synodální cestě cizí“.

Otec Costa: Pracovní skupiny, „dílny“ synodálního života

Otec Costa zase zopakoval to, co několikrát řekl papež, totiž že „synoda není parlamentním shromážděním, ale místem naslouchání a společenství“. Dodal, že nejde o „rétorický pokyn, ale o prožitek“. Není náhodou, že atmosféra v aule „je velmi radostná, je zde radost z opětovného setkání, s velkou schopností jít do hloubky debaty“. Poté se pozastavil nad pracovními skupinami a vyzval, aby na ně pohlíželo jako na „laboratoře synodálního života“, které proto musí být podporovány všemi věřícími prostřednictvím příspěvků, které mohou dorazit až do června 2025. „Nejsou to tedy „uzavřené“ komise,„ poznamenal, ‚ale otevřené skupiny, příležitosti, při nichž se učíme spolupracovat jako participativní církev‘, skuteční ‚společníci na cestě‘ synody, jejichž úkolem je ‚uskutečnit ‘mini“ synodální proces na některá témata související s IL, která se s ním však nekryjí“.

Rozdíly v metodice mezi lety 2023 a 2024



V rozhovoru pro tisk pak jezuita Costa vysvětlil rozdíl v metodologii mezi prvním a druhým zasedáním synody: v roce 2023 bylo podle něj cílem naslouchat perspektivám v jejich rozmanitosti, „církevním příběhům“, které měly vyjít najevo. V roce 2024 má shromáždění jinou funkci: jako celá církev nabídnout Svatému otci určitá vodítka jako ovoce mezitím vykonané cesty, aby se vytvořila harmonie, nikoliv homologace. Dnešní metoda, dodal otec Costa, namísto otevírání otázek pomáhá identifikovat určité body, které je třeba analyzovat podle hloubkového „duchovního rozhovoru“, přičemž vždy ponechává otevřený prostor, aby se neskončilo „v kleci“.

Mons. Battocchio: význam teologů

Mons. Battocchio se pozastavil nad významem odpuštění, který vyvstal především během kající vigilie, jíž papež předsedal v úterý 1. října večer ve Svatopetrské bazilice: tato liturgie podle něj naznačila „styl, vědomí toho, co znamená být církví“, protože „bratr hříšník není cizí, ale někdo, jehož břemeno musím nést, abych uskutečnil cestu obrácení, na níž se všichni podílíme“. „Jsme církví do té míry, do jaké jsme osloveni Božím milosrdenstvím,“ poznamenal zvláštní sekretář, který poté hovořil o roli teologů ve shromáždění. Mons. Battocchio vyjádřil uznání za jejich „cenný“ přínos a zdůraznil jejich úkol v pozorném naslouchání, „teologické inteligenci“ toho, co vzejde z debaty v aule shromáždění. Jejich význam podtrhuje i skutečnost, že jejich pracovní stoly jsou letos umístěny v sále více ve středu, než tomu bylo v roce 2023.

Sestra Palencia Gómez: kroky vpřed pro ženy

O „velké svobodě a velkém nadšení“ hovořila sestra Palencia Gómez a vysvětlovala, jak shromáždění umožňuje jeho účastníkům jít společně „s ohledem na realitu tohoto světa, která je extrémní, ale kterou je třeba sledovat pohledem Boha, našeho Otce“. Jen tak totiž „můžeme růst v konkrétní zkušenosti synodality a misie“. Poté, co se jí novináři zeptali na roli žen v církvi, vyzdvihla tato řeholnice plody, které jsou v této oblasti již přítomny v různých kontextech a na různých kontinentech. Zejména na základě svých zkušeností z Latinské Ameriky mohla doložit, jak byly učiněny kroky vpřed, a to do té míry, že „role žen, jejich dary a přínos jsou v synodální církvi stále více uznávány“. Sestra Dolores také zdůraznila možnost „otevřít se novým zkušenostem, novým návrhům, jak ještě více objevit a prohloubit roli žen“.

O ženském diakonátu

Tento proces probíhá postupně, zdůraznila řeholnice Palencia Gómez, ale je to cesta, která byla nastoupena jak pro ženy laičky, tak pro ženy zasvěcené. „Je také na nás, uzavřela, abychom se osvobodily od stylu „klerikalismu“. Otázky tisku se týkaly také ženského diakonátu: v této souvislosti řečníci konference připomněli, co včera v jednacím sále uvedl kardinál Victor Manuel Fernández, prefekt Dikasteria pro nauku víry. Bylo řečeno, že ještě nenazrál čas a že je dobré, aby se toto téma prohloubilo, a to na společně prožívané církevní cestě.

Mons. Flores: mlčení jako synodální styl



Slovo pak dostal monsignor Flores, který uvedl, jak od prvního synodního zasedání v roce 2023 mnohé věci dozrály, protože „život církve se posunul, takže nejsme na stejném místě jako loni. Stejně jako stromy 'rosteme v noci', to znamená, že růst je vidět až později“. Mons. Flores se ve své promluvě také pozastavil nad významem ticha - tématem, které v meditaci konané 1. října rozebrala Matka Maria Ignazia Angelini - nikoli jako něčeho prázdného, ale jako něčeho plného, z čeho se vynořuje Slovo. „Je základní součástí synodálního stylu, protože nám umožňuje duchovní pochopení světa, který se nám zjevuje,“ vysvětlil monsignor Flores.

Místní perspektiva umožňuje vidět Kristovu tvář ve světě

Ústředním bodem jejích úvah bylo také pochopení místních perspektiv, které podle ní „nejsou ‚nepřáteli pravdy‘, ale umožňují církvi ono disciplinované a trpělivé naslouchání, které nám umožňuje široký obraz Kristovy tváře ve světě, v němž žijeme“. Jak mons. Flores dodal, úkolem synody je „pokusit se najít koherentní hlas, který by byl výrazem hlasu církve, jejího dnešního života, její zkušenosti. V práci synody je zásadní „my“, které „má mnohem větší cenu než jednotlivá ‚já‘,“ uzavřel. Synoda hledá toto 'my', k němuž všichni patříme'.

Iniciativy za mír ve dnech 6. a 7. října

Nakonec při pohledu na dvě iniciativy za mír, které papež svolal na 6. a 7. října - modlitbu růžence v Santa Maria Maggiore a Den půstu a modlitby - řečníci na tiskové konferenci připomněli, že na nedělní akci byli pozváni všichni účastníci synody a že v pondělí se bude normálně pokračovat v práci v kontextu zvláštní modlitby a usebranosti.