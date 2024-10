Synodní brífínk: Sbírka 62 tisíc eur odeslána farnosti v Gaze

Během brífinku o práci synody informoval Paolo Ruffini o výsledku sbírky, která byla včera uspořádána mezi účastníky shromáždění. Tři z 21 kardinálů, které papež František zvolil minulou neděli, dnes hovořili s novináři: V církvi je třeba opustit "pyramidální" styl a přejít na "synodální".

Ve sbírce na oběti války v Gaze se vybralo celkem 62 000 eur. Oznámil to dnes, 8. října, prefekt dikasteria pro komunikaci a předseda synodní komise pro informace Paolo Ruffini na brífinku s novináři ve Vatikánské tiskové kanceláři, který uvedla zástupkyně ředitele Cristiane Murrayová. U stolu byli přítomni také tři z 21 kardinálů, které papež František jmenoval v neděli: arcibiskup z Abidžanu na Pobřeží slonoviny Mons. Ignace Bessi Dogbo, arcibiskup z Tokia Mons. Tarcisio Isao Kikuchi a arcibiskup z brazilského Porto Alegre Mons. Jaime Spengler.



Finanční prostředky, které jsou již v Gaze



Ruffini informoval, že zprávu o výsledku sbírky podal kardinál almužník Konrad Krajewski, prefekt Dikasteria pro službu charity. Konkrétně 32 000 eur věnovali účastníci synody a dalších 30 000 eur nabídlo Apoštolský úřad almužen. Celková částka 62 000 eur, jak kardinál zdůraznil, byla doručena prostřednictvím apoštolské nunciatury v Jeruzalémě a je již k dispozici faráři kostela Svaté rodiny v Gaze, otci Gabrielu Romanellimu. Účastníci synody, uvedl Ruffini, přivítali sborovým potleskem děkovné video (které bylo promítáno v tiskovém sále), které kněz zaslal spolu s několika dětmi a farníky.



Význam křesťanské iniciace



Kromě toho, informoval Ruffini, kardinál Grech shromáždění oznámil, že včera Dikasterium pro laiky, rodinu a život jmenovalo dvacet nových členů Mezinárodního poradního sboru pro mládež (Iyab), který byl vytvořen po synodě v roce 2018. Kardinál jménem všech účastníků shromáždění popřál „mladým lidem, kteří jsou odhodláni sloužit církvi“. Ruffini rovněž oznámil, že ústřední část dopoledne - v aule Pavla VI. bylo přítomno 350 účastníků - byla věnována volbě 7 ze 14 členů komise pro přípravu závěrečného dokumentu. Sekretář komise, monsignor Riccardo Battocchio, před hlasováním připomněl, že komise Závěrečný dokument věcně nesestavuje, ale dohlíží na pracovní projekt. Po hlasování o komisi, pokračoval Ruffini, přišly na řadu zprávy podle jazykových stolů, „novinka tohoto shromáždění“. Především „řečníci zdůraznili význam křesťanské iniciace, vztahů, abychom dospěli ke stále synodálnější církvi, synodální konverze, která je nezbytná, a vztahové konverze“. Dále vyzdvihli „vztah mezi charismaty a službami“ a hovořili o tom, „jak se vyhnout klerikálnímu narcismu, o důležité roli zasvěceného života, o službě naslouchání, o diferencovaném rozlišování, pokud jde o služby, o jejich propojení s misiemi a kulturními a místními souvislostmi“.



Diakonie, charita a misie



Sheila Piresová, tajemnice komise pro informace, pak informovala, že „v 18 volných vystoupeních na téma křesťanského zasvěcení po přestávce několik řečníků vyjádřilo potřebu zaměřit se na vztahy, na vztahové obrácení, jak se to již stalo v vystoupeních řečníků u jazykových stolů“. Zejména, dodal, „někteří zdůraznili potřebu uzdravit vztahy zraněné skandály v církvi, počínaje zneužíváním, a zdůraznili význam důvěry pro posílení synodální cesty“. „Někteří navrhovali prohloubení diakonátu pro obnovu církve, zatímco jiní zdůrazňovali eklesiologii Božího lidu a význam charity a misie,“ uvedla Piresová. „Zdůrazňovalo se, že láska k chudým vychází z eucharistie: musíme být milosrdní, jak učí evangelium, zejména k těm, kteří jsou na okraji společnosti, nechtění a kteří se někdy cítí vyloučeni i z církve.“



Doprovod nově pokřtěných



Bylo také konstatováno, že „v sekularizovaném světě se proces křesťanské iniciace stává stále zásadnějším“, informovala Piresová. „Aby se člověk mohl stát svědkem evangelia, musí se stát prorokem, a proto je zapotřebí proces formace ve víře od útlého věku, do něhož se zapojí celé společenství“. Na shromáždění „bylo také zdůrazněno, že je třeba hovořit o účasti žen na řízení církve“. Dále se „hovořilo o tématu odpuštění spojeném s Kristovou láskou a bylo znovu zdůrazněno, že bez společenství nemůže existovat křesťanská iniciace“. A „z tohoto důvodu někteří žádali o větší angažovanost při doprovázení nově pokřtěných“. Nakonec uzavřela, že „v Instrumentum laboris bylo také poukázáno na nedostatečnou zmínku o některých církevních skutečnostech, o některých hnutích, přičemž jejich význam v životě církve by měl být posílen“. A opět „bylo žádáno, aby se v církevních dokumentech, včetně dokumentů synody, používal všem srozumitelný jazyk“.



Změna způsobu života církve



Vrátíme-li se k jednomu z hlavních témat práce synody, chtěl nově jmenovaný kardinál Ignace Bessi Dogbo zdůraznit právě svátost křtu. „Díky ní jsme připodobněni Kristu a všichni se můžeme poznat jako Boží děti a bratři a sestry v Kristu“. A to „každému z nás zase umožňuje vidět a nacházet v bližním Ježíšovu osobu a tvář“. Mons. Bessi Dogbo pak učinil paralelu mezi tím, co se děje v univerzální církvi, a v těchto týdnech v rámci synodálního shromáždění, a zdůraznil, že je důležité naslouchat jeden druhému a vztahům, které se v Aule Pavla VI. prožívají „v mimořádném ovzduší společenství a sdílení“. „Jsme si vědomi toho, že církev materiálně neměníme, ale jsme v procesu, který povede ke změně způsobu, jakým bude církev v blízké budoucnosti žít“. A "schopnost naslouchat," uzavřel abidžanský arcibiskup, "vychází právě ze vzájemného uznání, které "umožňuje každému člověku mít své místo v životě církevního společenství".



Nově jmenovaný kardinál Mons. Ignace Bessi Dogbo ve studiu Vatikánského rozhlasu - Vatican News

Společný základ v návaznosti na synodalitu



Nově jmenovaný kardinál Kikuchi hovořil také o naslouchání a zastavil se zejména u své zkušenosti z Japonska. „Mezi dvěma synodními zasedáními jsme v mé zemi položili základy skutečné synodality,“ řekl tokijský arcibiskup. Za účasti všech 15 diecézí, kněží, laiků, dobrovolníků, duchovních zapojených do různých aktivit se konala „národní kongregace, během níž se během těchto dnů práce na synodě postupně posiloval náš rozhovor v Duchu, který praktikujeme i zde ve Vatikánu“. Společným cílem, uzavřel kardinál Kikuchi, který je od května 2023 také předsedou Caritas Internationalis, je „hledat, nacházet a budovat společný základ v návaznosti na synodalitu“.



Monsignor Tarcisio Isao Kikuchi, ve studiu Vatican News - Vatikánského rozhlasu

Zjištění o jmenování kardinálem



O překvapení ze zvolení do kardinálského úřadu hovořil Mons. Jaime Spengler, kterého k tomu přiměla otázka jeho krajana Murraye. „Právě jsem dočítal krásnou knihu Carla Marii Martiniho s názvem Sequela Christi, když mi začal zvonit a vibrovat telefon. Četl jsem mnoho zpráv s přáními a gratulacemi, ale nevěděl jsem důvod. Pak mě mnozí přátelé, kteří mi psali, upozornili, abych se podíval na papežovu modlitbu Anděl Páně, protože mě jmenoval, a tam jsem pochopil,“ vysvětlil. „Byla to samozřejmě obrovská radost z vědomí, že být kardinálem znamená sloužit papeži a církvi. Jsem Svatému otci vděčný,„ řekl s dojetím, ‚za možnost spolupracovat v tomto velmi citlivém okamžiku pro dějiny světa, lidstva i samotného církevního společenství. Jsem mu vděčný za to, že jsem mohl být kardinálem,“ dodal.



Řízení synody



Na závěr projevů byl vyhrazen prostor pro dotazy z tiskového sálu. Zvolený kardinál Spengler, dotázaný na styl řízení, který bude muset synoda převzít, upozornil na „složitost“ této otázky ve světě zasaženém „krizí demokracií“ rozšířenou na „zprostředkující instituce ve společnosti“, kde je v důsledku toho rozhodující „otázka autority“. Arcibiskup z Porto Alegre připomněl slova Pavla VI., který vysvětlil, že lidé „mnohem pozorněji naslouchají svědkům než učitelům, a pokud naslouchají učitelům, pak proto, že jsou svědky“. Moc tedy nevyplývá ze „sociologického faktoru“, ale z „etického, morálního a náboženského“ svědectví. Tuto koncepci převzal také kardinál-elekt Kikuchi, který uvedl, že je třeba opustit „pyramidální“ styl ve prospěch „synodálního“. To nesmí vést k přijímání opatření založených pouze na „konsensu“. „Musíme si být jisti, že synodalitu zamýšlíme stejným způsobem,“ vysvětlil tokijský arcibiskup. I přes „společné rozlišování je pak někdo, kdo musí učinit konečné rozhodnutí“.



Nově zvolený kardinál monsignor Jaime Spengler s papežem Františkem

Identita katolických komunit



Tři zvolení kardinálové, pocházející ze tří velmi odlišných oblastí světa, byli požádáni, aby uvedli rys identity svých společenství. Všichni se shodli na tom, že se hlásí k synodálnímu ideálu „výměny darů“. Ta „dříve probíhala od Západu k Východu, od průmyslových k rozvojovým zemím,“ poznamenal kardinál-elekt Kikuchi a pozastavil se nad změnou paradigmatu, podle níž jsou ony „periferie“, o nichž se zmínil papež František, nyní také nedílnou součástí evropského kontinentu. Kardinál-elekt Bessi Dogbo se zase přihlásil k „duchovnímu“ bohatství afrických diecézí, kde se „víra žije s radostí“. Arcibiskup z Abidji na Pobřeží slonoviny vyprávěl, jak se při zprávě o jeho zvolení kardinálem komunita jeho vesnice vylila do ulic a místní kapela slavnostně hrála. „Afrika musí sdílet tuto prostou radost chudých, skromných lidí, kteří se radují z maličkostí“. Budoucí kardinál Spengler dále připomněl přínos „německých, italských, polských, ukrajinských a japonských“ migrantů, mimo jiné v procesu evangelizace Latinské Ameriky. Často byli „oklamáni“, „trpěli“, ale disponovali „velmi krásnou hodnotou: odhodláním“.



Hypotéza o specifických obřadech pro Amazonii



Arcibiskup z Porto Alegre také odpověděl na některé otázky týkající se Amazonie a možnosti vytvoření specifického obřadu pro domorodé komunity, kde „měsíce, ba i roky ubíhají bez eucharistické slavnosti“. V rámci Latinskoamerické biskupské rady (CELAM), jejímž je Spengler předsedou, existují skupiny, které na možnosti takové integrace pracují. Vedle této hypotézy existuje i hypotéza o „inkulturaci“ tradičního římského obřadu u místního obyvatelstva. Budoucí kardinál Spengler připomněl „důstojnost“ domorodých věřících při vykonávání tradičních obřadů. "Hodnotu, kterou už někdy nevidíme v našich mších, jakkoli mohou být slavnostní". Nechyběly ani otázky kladené v souvislosti se změnami klimatu a nedávnými rozsáhlými škodami způsobenými povodněmi v Rio Grande do Sul, největší přírodní katastrofou v jeho historii. Mezi různými „vztahy“, které synoda analyzovala, by podle kardinála-elekta Spenglera měla být velká pozornost věnována vztahu ke „společnému domovu“. Prohloubení, které přesahuje pouhé ohrožení přežití lidstva, ale nabývá „ještě větší důstojnosti“, když se na planetu pohlíží jako na plod Božího stvoření.



Téma kněžského celibátu



Arcibiskup z Porto Alegre byl nakonec dotázán na podle jeho slov "delikátní" otázku celibátu, pokud jde o kněze. „Je třeba upřímnosti a otevřenosti,“ řekl a uvedl případ biskupa jmenovaného v regionu Rio Xingu, který se nachází v centru Brazílie a je dvakrát větší než Itálie. Den po jeho uvedení do úřadu „tu byl on a pouze jeden další kněz“. Vycházeje ze zkušenosti „stálého diakonátu“, budoucí kardinál dospěl k závěru, že „možná v budoucnu mohou být tito muži vysvěceni na kněze pro konkrétní společenství“. Způsob? „Nevím, ale můžeme k tomu přistupovat ja s ohledem na teologické aspekty, tak i na znamení doby“.