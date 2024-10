Synodní brífink o důležitosti rozlišování konsensu

Na brífinku ve vatikánské tiskové kanceláři zdůraznil koordinátor teologických expertů P. Dario Vitali, že úkolem pracovních skupin teologů a kanonistů je „stále naslouchat Duchu“. Mezi tématy, jichž se účastníci dotkli, byla jednota církve a kompetence biskupských konferencí ve stále více synodálním stylu, jakož i studium změn v kanonickém právu.

Alessandro Di Bussolo a Roberto Paglialonga - Vatikán

Jednota církve a kompetence biskupských konferencí ve stále synodálnějším stylu patřily mezi témata, která se řešila 15. a 16. října, během práce v Aule Pavla VI. na druhém zasedání synody o synodalitě. Zatímco role teologických odborníků a kanonistů na tomto druhém zasedání synody o synodalitě a důležitost rozlišovat mezi návrhy účastníků konsenzus, díky němuž církev jde dál, naslouchajíc Duchu svatému, byla v centru vystoupení čtyř hostů na brífinku pro novináře v Tiskovém středisku Svatého stolce ve středu 16. října.

První návrhy ze zpráv jazykových stolů

Bilancování dění na shromáždění se ujali Paolo Ruffini, prefekt Dikasteria pro komunikaci a předseda Komise pro informace, a Sheila Pires, tajemnice této komise. Od úterý 15. října, kdy bylo přítomno 328 osob, „diskutujeme o poslední části Instrumentum laboris a menší kruhy pracují na tom, aby mohly spolu se zpravodaji jazykových stolů předložit první návrh“ otázek, které je třeba řešit, řekl Ruffini. A 16. října ráno, za účasti 347 osob, byly tyto zprávy předloženy.

Digitální svět a farnosti

V aule Pavla VI. bylo řečeno, zdůraznil prefekt, že „církev se od počátku vztahovala k městu, k místům, kde žila, vedena biskupem v úzkém vztahu k území“. A také, že „církev musí obývat digitální svět“ s pohledem „na nebezpečí, která existují“. Ze skupinek „vyplynula pozornost k farnostem jako místu setkávání,“ pokračoval Ruffini, „ale také potřeba být kreativní a představivý, rozšířit místa naší církve v jiných sférách“, například v té digitální. Zdůraznil také „potřebu identifikovat a posílit již existující synodální struktury v rámci výměny darů mezi místními církvemi a církvemi kontinentálními“. A o biskupských konferencích bylo řečeno, že „podporují communio, ale že je možná potřeba ještě lépe definovat jejich status“.

Synodální role biskupských konferencí

Ruffini rovněž informoval, že se řešila „otázka, zda je vhodné přenášet doktrinální kompetence na biskupské konference, a důležitost objevování krásy různých kultur, které však samy sobě nepostačují“. Dále dodal, že „se hovořilo o kontinentálních biskupských konferencích jako o správném místě pro utváření synodality, a to na kontinentální úrovni“ a o tom, „jak posílit biskupské konference jako úrovně zprostředkující kolegiality“. Řečníci se shodli, jak zdůraznil prefekt dikasteria pro komunikaci, na tom, že je důležité „zachovat jednotu církve“.

Petrova služba ve službě jednoty

„Hovořilo se o papežově službě v době globalizace,“ pokračoval Ruffini, “a o jeho službě jednotě nejen katolické církve, ale také s ohledem na ostatní křesťany a jako nejvyšší morální a duchovní autoritě. Při určování témat k diskusi a jejich priorit byly východiskem „biskupské konference v synodálním a misijním klíči: teologická povaha, kompetence a autorita v doktrinální, liturgické, pastorační, disciplinární a administrativní oblasti“. V podstatě jde o to, „jak rekonfigurovat účast v misijním klíči v kontextu měnící se doby, tváří v tvář fenoménu lidské mobility, v kultuře a v digitálním prostředí“. A také „jak udržet synodalitu, kolegialitu a primát pohromadě; role římské kurie ve světle apoštolské konstituce Praedicate Evangelium; univerzální synoda, kontinentální církevní shromáždění, synody a partikulární koncily“. Dalšími tématy budou: „kritéria zdravé definice decentralizace a dále církev jednotlivých církví, výměna darů, univerzální místní členění, subsidiarita a církve sui iuris“.

Evangelizace v oblasti kultury

Sheila Pires ve svém vystoupení zdůraznila mimo jiné zaměření na evangelizaci na poli kultury, uvědomění si, že se všichni nacházíme na misijní půdě, a roli malých komunit zdola, které mohou učinit farnosti vitálnějšími. Na závěr Piresová uvedla, že „synoda zdůraznila potřebu přizpůsobit se kulturním a digitálním změnám a podpořila synodálnější a misijnější církev: diskuse zdůraznila jednotu víry a schopnost církve reagovat na současné výzvy“.

Čtyři hosté na brífinku

U řečnického stolu zasedli: Ital don Dario Vitali, koordinátor synodních teologických expertů, profesor ekleziologie na Papežské gregoriánské univerzitě; Španěl don José San José Prisco, profesor kanonického práva a děkan Papežské univerzity v Salamance, z Bratrstva diecézních kněží dělníků, odborník na formaci a povolání; Klára Antonia Csiszàr, původem Rumunka, která je však děkankou teologické fakulty a prorektorkou Katolické univerzity v rakouském Linci; a konečně australský P. Ormond Rush, teologický konzultant sekretariátu synody a přednášející na Australské katolické univerzitě v Brisbane.

Vitali: kolegiální práce čtyř skupin teologů

P. Dario Vitali ve svém projevu zdůraznil, že úkolem čtyř jazykových skupin teologů, které koordinuje (anglické, francouzské, španělsko-portugalské, italské), je „znovu číst návrhy shromáždění, zachytit prvky shody, které se objevují“, a vypracovat kolegiální zprávy, které těm, kdo mají vypracovat konečný text, naznačí „prvky shody a prvky problematické“. V církvi, která naslouchá Duchu, je důležitý konsensus, není třeba hledat a zdůrazňovat nesouhlasný prvek. Je na nás teolozích, upřesnil dále otec Vitali, „abychom rozpoznali typ konsensu, který ve shromáždění dozrává, aby text odpovídal tomu, co bylo mezi účastníky sdíleno, a tomu, co Duch církvi naznačuje“. Práce čtyř jazykových skupin je příkladem synodálního stylu, zdůraznil, výsledkem spolupráce mezi teology, která začala v roce 2021 spolu se synodální cestou. Zatímco na předchozích synodách jednali teologové odděleně se synodním sekretariátem.

Prisco: kanonisté a návrhy synody

P. José San José Prisco jako člen synodní kanonické komise připomněl, že práce kanonistů na tomto shromáždění je společnou prací s teology, „zatímco v minulosti teologie a kanonické právo často kráčely po dvou paralelních liniích. Je naopak nutná komplementarita, společná práce. Práce synody, pokračoval otec Prisco, se týká „především druhé knihy Kodexu kanonického práva, věnované Božímu lidu“. Komise kanonistů, zdůraznil, se zrodila z potřeby, která vzešla od účastníků: skupina odborníků na kanonické právo, která by doprovázela a hodnotila návrhy synody, „identifikovala možnosti změn nebo nových norem, které by mohly zlepšit kanonické právo, a to jak latinské, tak východní“.

Csiszàr: ve fóru „melodie synodality“

Pastorální teoložka Klára Antonia Csiszàr zdůraznila význam teologického přínosu fór, který se „týká také poznání druhého a umožňuje modifikaci synodální kultury v církvi“. Loni na konci synodálních prací někdo poukázal na to, že „teologii se nedostávalo tolik pozornosti“, ale na teologicko-pastoračních fórech je podle Csiszárové „dnes vidět, že teologie poznává svou roli v synodální církvi a dává svůj příspěvek k synodálnímu stylu“. Jsou to setkání, která „pomáhají regulovat základní melodii synodality, teologii Božího lidu“. Protože teologická vědecká obec, uzavřela, „chce podporovat zrod synodální církve“.

Rush: odpovědi na hlásání evangelia v nových souvislostech

Australský teolog P. Ormond Rush na shromáždění 2023 zajímavě poukázal na pojem živé tradice: „živé zjevení nejsou jen statické pravdy, ale trvalý dialog mezi Bohem a lidstvem“. Ve své promluvě vysvětlil, že na tomto druhém zasedání vstupujeme „do procesu živé tradice církve, abychom aktualizovali poselství evangelia“. A zdůraznil, že teologie má za úkol pomáhat církvi přinášet Boží poselství všem a zároveň naslouchat Sensus fidei každého člověka. Církev dnes podle Rushe musí interpretovat „znamení, podobenství a způsob, jakým se Ježíš vztahuje k 21. století. S pomocí teologie, „také díky Druhému vatikánskému koncilu, který je pro nás stále světlem“. Umět číst znamení doby,“ uzavřel, “je zásadní pro nové pochopení Boží vize lidského života v dnešní době. Je zapotřebí nových odpovědí, aby církev mohla přesvědčivě hlásat evangelium v nových souvislostech, v nichž žije“.

Doktrinální kompetence biskupů a konferencí

Možná decentralizace doktrinálních kompetencí na biskupské konference, studium a schvalování změn kanonického práva a role teologů byly hlavními tématy otázek novinářů. Don Vitali připomněl, že „i dokument považovaný z hlediska možného přesunu doktrinálních funkcí“ z centra na periferii za nejrestriktivnější, „tedy motu proprio Apostolos suos Jana Pavla II. z roku 1998, v čísle 21 skutečně uvádí, že ‚biskupové jsou autentickými učiteli víry pro věřící, kteří jsou jim svěřeni‘, a určuje jim konkrétní kompetence, jako je péče o vydávání katechismů pro jejich území, jistě po ‚schválení Apoštolským stolcem‘“. Ostatně i v Praedicate evangelium papeže Františka je v tomto smyslu významné ustanovení“. Italský teolog proto zopakoval, že „biskupové sice nemohou vytvářet dogmata, ale mohou se zabývat vším, co se týká nauky, přičemž je třeba vždy dbát na to, aby jednali ve společenství s papežem“.

Aktualizace kanonických norem

San José Prisco upozornil, že z kanonického hlediska „může dojít k některým novinkám“. Několik bodů - jako jsou pastorační rady nebo rady pro ekonomické záležitosti či orgány, které předpokládají aktivní spolupráci mezi pastýři, řeholníky a laiky - „na kterých shromáždění našlo shodu, budou papeži předloženy v závěrečném dokumentu a dočkají se aktualizace možná již v létě příštího roku“; zatímco u jiných „bude větší opatrnost, protože budou vyžadovat další konzultace“.

I když v některých otázkách nedošlo ke shodě, debata není uzavřena

Bylo poukázáno na to, že existují otázky, které zejména z teologického hlediska pravděpodobně nebudou mít na této synodě definitivní odpovědi, jako například otázky genderu nebo služby žen. „Na co se však musíme vždy dívat,“ vysvětlil otec Rush, “je schopnost získat konsenzus. Pokud ho v některých otázkách není, znamená to, že diskuse musí pokračovat, ne nutně, že je navždy uzavřena“. Jeho slova zopakoval i Vitali, který zdůraznil, že „synodální shromáždění poskytuje horizontální ukazatele, které se právě prostřednictvím konsensu vyjadřují“, a upozornil, že „autoritu a autoritativnost synody je třeba odlišovat od povinnosti teologů svobodně bádat, což by snad mohlo v budoucnu vést ke konsensu“.

Závěrečný dokument srozumitelný všem

To, co „je u synodních otců a matek velmi zřetelné a přítomné,“ připomněl nakonec Ruffini, „je pozornost věnovaná jazyku: všichni jsme si vědomi, že jsme povoláni k vypracování závěrečného dokumentu, který musí být nejen doručen papeži, ale musí být srozumitelný celému Božímu lidu. Když Csiszár hovořila o své vlastní zkušenosti, upozornila na význam, který na synodě hraje teologie, a to i v rámci "výměny darů" mezi západoevropskými a východoevropskými tradicemi a zkušenostmi. „Zásadní je mít stále na paměti sensus fidei“, snažit se 'přeměnit nauku v praxi a ocenit roli doprovázení a obhájkyně lidské důstojnosti, kterou církev může mít ve vztahu k Božímu lidu'. V této souvislosti Rush - připomínaje II. vatikánský koncil - znovu zdůraznil, že „zjevení je trvalý dialog mezi Bohem a lidstvem“ a teologové „mohou církvi pomáhat pokračovat v její živé tradici“.