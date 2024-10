Synodní briefing: Delegáti navrhli úpravy závěrečného dokumentu

Na předposlední tiskové konferenci synody mluvili panelisté o roli a autoritě biskupů, potřebě, aby kanonické právo odráželo synodalitu, doktrinální autoritě biskupských konferencí a východních katolických církvích.

Christopher Wells, Vatikán



Účastníci synody navrhli více než tisíc „modi“ neboli pozměňovacích návrhů k takzvanému „závěrečnému dokumentu“, který bude znamenat konec práce generálního shromáždění.



Více než 900 změn navrhly malé pracovní skupiny synody, přičemž každý návrh musel být schválen prostou většinou. Skupina pověřená přípravou závěrečného dokumentu obdržela také asi 100 pozměňovacích návrhů od jednotlivců na synodě.



Pisatelská skupina nyní připravuje konečný návrh dokumentu, který bude v sobotu dopoledne na synodě přečten a odpoledne se o něm bude hlasovat.



Na středečním tiskovém brífinku v Tiskové kanceláři Svatého stolce Dr. Paolo Ruffini, předseda synodní komise pro informace, informoval novináře, že členové synody budou nyní hlasovat o obnovení řádné rady synody, která má za úkol připravit příští generální shromáždění. Nově zvolení členové se ujmou svých funkcí po skončení současného shromáždění.



Prohlášení nového kardinála Timothyho Radcliffa



Dr. Ruffini rovněž informoval novináře o prohlášení zvoleného kardinála Timothyho Radcliffa týkající se odpovědi kardinála Fridolina Ambonga na otázku během úterní tiskové konference.



S odkazem na projev kardinála-elekta Radcliffa, který byl přetištěn v L'Osservatore Romano, požádal novinář kardinála Ambonga, aby odpověděl na domněnku, že za africkou reakcí na Fiducia supplicans stojí finanční důvody. Kardinál Ambongo se zvoleného kardinála důrazně zastal a uvedl, že mluvil se zvoleným kardinálem Radcliffem, který ho ujistil, že nic takového nikdy nenaznačil.



Ve středečním prohlášení zvolený kardinál Radcliffe vysvětlil, že jeho rozhovor s kardinálem Ambongem se netýkal původního projevu zveřejněného v L'Osservatore Romano, ale článku Phila Lawlera, který vyšel na internetových stránkách Catholic Culture.



„Lawlerovo čtení článku v Osservatore špatně interpretovalo to, co jsem napsal,“ potvrdil zvolený kardinál Radcliffe. „Nikdy jsem nenapsal ani nenaznačil, že by postoje katolické církve v Africe byly ovlivněny finančními ohledy. Pouze jsem uznal, že katolická církev v Africe je pod obrovským tlakem jiných náboženství a církví, které jsou dobře financovány z vnějších zdrojů.“



Zvolený kardinál Radcliffe své prohlášení uzavřel slovy, že je „velmi vděčný kardinálu Ambongovi za jasnou obhajobu mého postoje“.



Autorita a role biskupů v církvi



Po vystoupení Dr. Ruffiniho se slova ujali středeční hosté, počínaje kardinálem Robertem Prevostem, OSA.



Prefekt dikasteria pro biskupy hovořil o roli a autoritě biskupů a biskupských konferencí, přičemž začal diskusí o procesu výběru biskupů. Dále zdůraznil, že biskupové nejsou „správci podniků“, ale měli by být především pastýři, kteří kráčejí s Božím lidem svěřeným do jejich péče.



Kardinál Prevost upozornil na napětí, které biskupové pociťují v souvislosti se svou rolí otců a pastýřů, přičemž někdy musí být také soudci a disciplinátory.



Kardinál opakovaně zdůraznil, že autorita biskupa je založena na „službě“, a uvedl, že je velmi důležité změnit dynamiku mocenských struktur v církvi zdůrazněním potřeby sloužit všem členům diecéze. V této souvislosti vyzdvihl potřebu, aby biskupové konzultovali a spolupracovali s kněžími, řeholníky a laiky, a také různé synodální struktury, které již kanonické právo uznává.



Dále povzbudil biskupy, aby poznávali svůj lid a naslouchali mu.



Závěrem kardinál Prevost uvedl, že je „velmi důležité“, aby biskupové oslovovali lidi na okraji společnosti a ty, kteří se cítí vyloučeni, a zvali je, aby se stali součástí církve.



Vyzdvihl refrén papeže Františka „všichni, všichni, všichni“, což znamená, že všichni musí být přijati, a poznamenal, že biskupové jsou zvláště povoláni k tomu, aby byli výrazem tohoto přijetí a otevřenosti.



Úloha kanonického práva v synodálním procesu



Další řečník, profesorka Myriam Wijlensová, odbornice na synodu, se zabývala rolí kanonického práva s ohledem na synodalitu.



S odkazem na svou dřívější přednášku použila metaforu „stisknutí tlačítka reset“ a uvedla, že jde o změnu systému, v němž pracujeme, aby se optimalizovaly pracovní podmínky pro konkrétní úkol.



Současná synoda je podle ní výzvou papeže, aby se církev „přenastavila“ s ohledem na jednající subjekty s cílem optimalizovat misijní úkol církve.



To má kořeny v Druhém vatikánském koncilu a zahrnuje společné rozlišování členů církve, jak mohou s ohledem na různá povolání, charismata atd. a v různých kontextech, v nichž se nacházejí, přispět k tomu, aby poslání církve bylo věrohodnější a účinnější.



Profesor Wijlens také poznamenal „velkou důslednost“ Božího lidu, který trval na tom, že transformační proces iniciovaný synodou musí být doprovázen kanonickými strukturami. Upozornila na výzvy k biskupským a církevním shromážděním zahrnujícím celý Boží lid na všech úrovních církve, včetně kontinentální úrovně, a také na výzvy k povinným pastoračním radám, které by podle ní měly být posíleny.



Závěrem profesorka Wijlensová zdůraznila význam odpovědnosti, transparentnosti a hodnocení a poznamenala, že zneužívání uvnitř církve má dopad na její důvěryhodnost.



Poznamenala, že se zvyšuje povědomí o tom, že všichni věřící jsou spolu provázáni a že z toho vyplývá vzájemná odpovědnost za vzájemnou podporu. Dodala, že toto uvědomění nevyplývá ze společenské, ale z hluboce teologické perspektivy.



Doktrinální autorita biskupských konferencí



Jako další vystoupil otec Gilles Routhier, teolog a odborník na ekleziologii a dějiny církve, který se zabýval otázkou doktrinální autority biskupských konferencí.



Poznamenal, že tato otázka není nová, neboť se jí od II. vatikánského koncilu zabývalo několik magisteriálních dokumentů.



Trval na důsledném popisu toho, co se tímto pojmem rozumí, a zdůraznil, že biskupské konference nemají pravomoc navrhovat nová dogmata, ale musí jednat ve společenství s celou církví a s papežem.



Konkrétně hovořil o kompetenci biskupských konferencí učit společnou víru církve způsobem, který odpovídá potřebám konkrétního lidu - tedy neponechávat učení jako abstraktní ideu, ale aplikovat církevní nauku na potřeby a výzvy, kterým jejich lid čelí.



Východní katolické církve a synoda



Na závěr promluvil otec Khalil Alwan, ML, svědek synodálního procesu z maronitské církve, o různých východních katolických církvích.



Na úvod upozornil na novinku současné synody, která z iniciativy papeže Františka přizvala k účasti na ní jako členy s plným hlasovacím právem i osoby, které nejsou biskupy - kněze, jáhny, řeholníky a řeholnice, laiky a laičky. To je podle něj laiky velmi oceňováno a umožňuje tomuto shromáždění „být nejlepším vyjádřením sensus fidei univerzální církve“.



Otec Alwan dále hovořil o východních katolických církvích, které nejsou pouhými místními církvemi, ale apoštolskými a patriarchálními církvemi s vlastní jurisdikcí, tradicemi a dědictvím.



Východní katolíci, řekl, cestují za hranice své vlasti jako migranti po celém světě a přinášejí konsensus svých církví, které často trpí různými útrapami, včetně válek.



Východní katolíci rozptýlení po celém světě nesou „bolest lidu“ a zároveň zůstávají připoutáni k zemím svého původu. Často jsou poznamenáni „mučednictvím“, přesto si uchovávají naději na vzkříšení.



Otec Alwan uvedl, že během této synody východní katolíci zakusili bohatství jednoty církve, která je však rozmanitá. „Díky rozlišování v Duchu svatém,“ řekl, “jsme u druhých nalezli soucit, porozumění a naději.“



Vyzdvihl význam „tkaní vztahů a budování mostů dialogu“ zaměřeného na vzájemné porozumění a spolupráci pro společné dobro.



Upozornil také na konkrétní projevy solidarity, včetně dopisu papeže Františka katolíkům Blízkého východu a výzvy ke dni modliteb a půstu za ukončení „krutostí“ války ve Svaté zemi, jakož i kanonizace jedenácti mučedníků z Damašku během mše svaté v neděli 20. října.



Nakonec, poté co se připojil k výzvě mezinárodnímu společenství a Radě bezpečnosti OSN k ukončení války ve Svaté zemi, otec Alwan zdůraznil, že křesťanská naděje není pouhým povrchním optimismem.



Kříž, řekl, není posledním slovem. Bůh připravil cestu života i v utrpení, „dává nám naději jít dál, naději na mírovou budoucnost na Blízkém východě, i když se zdá být vzdálená“.