Synoda: Sdělení kardinála Fernándeze k otázce diakonátu žen

Zveřejňujeme sdělení prefekta Dikasteria pro nauku víry na generální kongregaci synody dnes ráno, 21. října, k otázce trvalého diakonátu pro ženy.

Kardinál Victor Manuel Fernández *



Chci upřesnit, že "Skupinu 5" koordinuje doktrinální sekretář Dikasteria pro nauku víry. Minulý pátek podstoupil lékařský zákrok a místo sebe navrhl dvě osoby, které jsou velmi schopnými posluchači, aby se ujaly předkládaných návrhů. Poté jsem se dozvěděl, že někteří lidé očekávají mou přítomnost, a nabídl jsem jim setkání ve čtvrtek v 16.30 hodin.



Víme, že Svatý otec se vyjádřil, že otázka ženského diakonátu není v tuto chvíli zralá, a požádal, abychom se touto možností nyní nezabývali. Studijní komise k tomuto tématu dospěla k dílčím závěrům, které zveřejníme, až bude vhodná doba, ale bude pokračovat v práci.



Na druhou stranu Svatého otce velmi znepokojuje role žen v církvi a ještě před žádostí synody požádal Dikasterium pro nauku víry, aby prozkoumalo možnosti vývoje bez zaměření na svěcení. Nemůžeme pracovat jiným směrem, ale musím říci, že s tím plně souhlasím. Proč?



Protože přemýšlení o diakonátu pro některé ženy neřeší problém milionů žen v církvi. Na druhou stranu jsme zatím nepodnikli některé kroky, které bychom mohli učinit místo toho. Uvedu jen několik příkladů:



1) Když byla vytvořena nová služba katechisty, poslalo Dikasterium pro bohoslužbu biskupským konferencím dopis. V něm navrhlo dvě různé formy uspořádání této služby. Jedna se týkala vedení katecheze. Druhá však navazovala na to, co papež řekl v Querida Amazonia o katechistkách, které podporují společenství v případě nepřítomnosti kněží, o ženách, které mají na starosti, vedou společenství a vykonávají různé funkce. Biskupské konference mohly tento druhý způsob přijmout, ale jen velmi málo z nich ho přijalo. Tento návrh byl možný, protože papež ve svých dokumentech vysvětlil, že kněžská moc spojená se svátostmi nemusí být nutně vyjádřena jako moc nebo autorita a že existují formy autority, které nevyžadují svěcení. Tyto texty však nebyly přijaty.



2) Akolytát pro ženy byl ve skutečnosti v diecézích udělen v malém množství a mnohdy jsou to kněží, kteří nechtějí ženy k této službě biskupovi představit.



3) Diakonát pro muže: v kolika diecézích na světě byl přijat. A tam, kde byli přijati, jak často jsou to jen vysvěcení ministranti?



Těchto několik příkladů nás nutí uvědomit si, že spěch s žádostí o jáhenské svěcení žen není tou nejdůležitější odpovědí na podporu žen v dnešní době. Abych podnítil úvahy, požádal jsem o zaslání svědectví mému dikasteriu o ženách, které jsou skutečnými vedoucími společenství nebo hrají důležité role autority. Ne proto, že by byly komunitám vnuceny nebo jako výsledek studia, ale proto, že tuto autoritu získaly z podnětu Ducha v reakci na potřebu lidí. Skutečnost je nadřazena ideám. To je linie práce v této fázi. Zvláště prosím členky této synody, aby pomohly přijmout, jasně formulovat a předat dikasteriu různé návrhy, které můžeme slyšet v jejich kontextu, o možných způsobech účasti žen na vedení církve. V tomto směru očekáváme návrhy a úvahy.



Ve čtvrtek si tedy vyslechnu náměty k úloze žen v církvi. Těm, kteří měli velké obavy ohledně procedur a jmen, to ve čtvrtek vysvětlím a uvedu i samotná jména, aby se s touto prací mohly spojit i tváře. Bez ohledu na to, co bylo řečeno, pro ty, kteří jsou přesvědčeni, že je třeba se otázkou ženského diakonátu dále zabývat, mi Svatý otec potvrdil, že komise, které předsedá kardinál Giuseppe Petrocchi, bude nadále aktivní. Členové synody, kteří si to přejí - ať už jednotlivě, nebo ve skupinách - mohou této komisi zasílat úvahy, návrhy, články nebo obavy týkající se této problematiky. Kardinál Petrocchi mi potvrdil, že práce bude pokračovat v následujících měsících a bude analyzovat došlé materiály.



Drahé přítelkyně a přátelé, jsem přesvědčen, že můžeme postupovat krok za krokem a dospět ke zcela konkrétním věcem, abychom pochopili, že v povaze žen není nic, co by jim bránilo zastávat velmi důležité pozice ve vedení církví. To, co skutečně pochází z Ducha svatého, se nedá zastavit.



* Prefekt Dikasteria pro nauku víry