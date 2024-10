Synoda oslavila malou Inés, dceru jednoho synodního otce

Ve čtvrtek 17. října zazněl v aule Pavla VI., kde zasedá synodní shromáždění, sborový zpěv „Happy birthday!“, když generální sekretář synody, kardinál Mario Grech, oznámil vstup malé Inés de Urquidi, oslavenkyně, která dovršila 10 let.

Vatican News

„Tento týden jsme několikrát zdůraznili význam rodiny a dnes ji slavíme, protože jeden z našich členů, José Manuel de Urquidi, je zde se svou rodinou: se svou ženou, a se svou dcerou Inés, která dnes slaví desáté narozeniny. Přijďte sem a pozdravte se se Svatým otcem,“ vyzval kardinál Grech. Oslavenkyně pak přešla prostor mezi stoly, objímána svou matkou Anou Cecilií a svým otcem, bývalým finančním právníkem, pak restauratérem a nakonec „misionářem online“, „aby odpověděl na Kristovo volání“.

Dárek od papeže

Inesin otec je již od loňského roku mezi delegáty Rady latinskoamerických episkopátů na shromáždění o synodalitě, kam přináší své zkušenosti digitálního evangelizátora, influencera a internetového misionáře v USA a Latinské Americe.

Rodina de Urquidi

Jeho dcera pobývá v Římě již týden („Je to poprvé, co přijela do Evropy,“ vysvětluje José), zatímco její dva mladší bratři Javier a Marcelo jsou s babičkou v Dallasu, kde rodina mexického původu bydlí. Inés se svého otce zeptala, zda by se v den svých desátých narozenin mohla podívat do auly, kde její otec od 2. října pracuje se zástupci církví z celého světa.

Ines s papežovým dárkem

Děvčátko se tak především mohlo osobně setkat s papežem, který jí loni, také na její narozeniny, v krátkém videu poslal svá přání. „Que bonita familia!“, zvolal papež, když se k němu trojice přiblížila: „Jsem rád, že vás vidím“. Malé Inés po podání ruky a přání všeho dobrého řekl: „Děkuji ti, že jsi svého tatínka propůjčila církvi.“ Mezi papežem a dívkou pak proběhla výměna darů. Od Františka dostala Inés krabičku s alfajores, typickými argentinskými sušenkami. Inés papeži předala balíčky s dopisy a kresbami od spolužáků z katolické školy Všech svatých, farní školy v dallaské diecézi.