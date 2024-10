Purpura pro Koovakada a další organizátory papežských cest

Jmenování indického preláta má dva precedenty, i když v těchto případech kardinálský klobouk přišel až poté, co se preláti stali emeritními.

Andrea Tornielli, Vatikán



Jeho jméno je posledním na seznamu kardinálů, který papež František k překvapení všech přečetl na závěr nedělní modlitby Anděl Páně. Příštího 8. prosince se kardinálem stane 51letý George Koovakad, od roku 2021 pověřený organizací papežských cest.



Narodil se 11. srpna 1973 v indickém městě Chethipuzha, na kněze byl vysvěcen v roce 2004 a inkardinován v Changanacherry, vstoupil do diplomatických služeb Svatého stolce a působil na nunciaturách v Alžírsku, Koreji, Íránu a Kostarice. Od července 2020 pracuje na Státním sekretariátu v sekci pro všeobecné záležitosti. Měl na starosti organizaci Františkových choulostivých a dlouhých cest, od té do Kanady, přes Demokratickou republiku Kongo a Jižní Súdán, až po dosud nejdelší pouť pontifikátu, tu v Asii a Oceánii v posledních týdnech, která se dotkla čtyř zemí (Indonésie, Papua-Nová Guinea, Východní Timor a Singapur).



Otec Roberto Tucci SJ

Koovakadovo jmenování má dva precedenty. Prvním je jezuita otec Roberto Tucci, bývalý redaktor časopisu La Civiltà Cattolica , poté ředitel Vatikánského rozhlasu a organizátor papežských cest Jana Pavla II. V roce 2001, když opustil svůj úřad, byl jmenován kardinálem papežem Wojtylou. Druhý precedens je vzdálenější a souvisí s první apoštolskou cestou Pavla VI. do Svaté země v lednu 1964, která vlastně odstartovala období papežských cest v současné éře. Byl to monsignor Jacques Martin, francouzský úředník Státního sekretariátu, kdo ve velkém utajení zorganizoval tuto cestu, kterou si přál papež Montini, spolu se svým zvláštním sekretářem donem Pasqualem Macchim. Pavel VI. oznámil jeho biskupskou nominaci během této cesty, když byli v Kafarnaum. Byl to Jan Pavel II., kdo ho v roce 1988 jmenoval kardinálem.



V obou případech, Martinově i Tucciho, však purpur přišel v době, kdy byli oba emerité a oběma bylo kolem osmdesáti let.