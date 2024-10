Papež otevře Svatou bránu v římské věznici Rebibbia

Papež František otevře 26. prosince, na svátek svatého Štěpána, Svatou bránu v římské věznici Rebibbia. Papež se tam chce vydat jako „poutník naděje“, aby se symbolicky přiblížil vězňům všech věznic na světě. Toto Františkovo rozhodnutí oznámil arcibiskup Rino Fisichella, viceprefekt Dikasteria pro evangelizaci, v Tiskovém středisku Svatého stolce během konference o jubilejních termínech.

Toto gesto, které je hmatatelným znamením naděje, kterou Svatý rok přináší, oznámil sám římský biskup v bule Spes non confundit.

„V Jubilejním roce budeme povoláni být hmatatelným znamením naděje pro tolik bratří a sester žijících v těžkých podmínkách. Mám na mysli vězně, kteří zbaveni svobody denně zakoušejí kromě krutosti věznění také citovou prázdnotu, uvalená omezení a v nemálo případech i nedostatek úcty,“ napsal papež v indikační bule jubilejního roku.

A v této souvislosti navrhl „vládám, aby v jubilejním roce přijaly iniciativy, které obnovují naději; formy amnestie nebo prominutí trestu, jejichž cílem je pomoci lidem obnovit víru v sebe sama a ve společnost; cesty opětovného začlenění do společnosti, které by odpovídalo konkrétní úsilí o dodržování zákonů“ (Spes non confundit, 10).

Vycházejíc z tohoto horizontu byla v minulých týdnech, 11. září, podepsána dohoda s ministrem spravedlnosti Italské republiky Carlem Nordiem a vládním zmocněncem Robertem Gualtierim, která předpokládá, že během jubilejního roku budou pro několik vězňů zavedeny účinné formy reintegrace prostřednictvím jejich zaměstnání ve společensky angažovaných činnostech.