Matčin hlas na synodě - brífink o jednání synody ve středu devátého října

Na brífinku byla podána zpráva o živém dialogu vedeném v aule Paula VI.

L´Osservatore Romano

Nejvíce potlesku v aule Pavla VI. sklidilo svědectví matky, která měla takovou starost o své děti, že požádala synodu o slovo pomoci při jejich výchově v křesťanské víře. Ženy nadále zaujímají významné místo v synodním jednání a zazněly i výzvy k jejich většímu zapojení do diplomatických rolí ve válečných kontextech. O tom se dnes, ve středu 9. října, hovořilo na brífinku pro novináře v Tiskovém středisku Svatého stolce, který uvedla zástupkyně ředitele Cristiane Murrayová.

O včerejším odpoledni a dnešním dopoledni synodního jednání (v sále bylo přítomno 343 lidí, papež František byl na Svatopetrském náměstí na generální audienci) referovali Paolo Ruffini, prefekt Dikasteria pro komunikaci a předseda Komise pro synodální informace, a Sheila Piresová, tajemnice téže komise.

Jak oba zdůraznili, všechny projevy byly „zaměřeny na téma církevního rozlišování, tedy na témata a kritéria, různé úrovně odpovědnosti, roli ordinovaných služebníků“. Konkrétně, jak informovala Piresová, „na toto téma bylo 35 volných vystoupení“ „včera odpoledne a 21 dnes dopoledne. Pak byl větší prostor pro diskusi a debatu u různých stolů“.

„Úloha laiků, jejich spolupráce s biskupy a kněžími, jejich zapojení do rozhodovacích procesů, to bylo jedno z témat, které se v různých veřejných vystoupeních objevovalo nejvíce,“ uvedla Piresová. „Konkrétněji byla zdůrazněna důležitost podpory spolupráce mezi kněžími a laiky a potřeba větší účasti laiků - mužů i žen - ve vedoucích funkcích.“ Zejména bylo uznáno, že „přítomnost laiků je nepostradatelná, protože spolupracují pro dobro církve“. Byl také předložen návrh konzultovat s Božím lidem vhodnost kandidátů na kněžství a biskupství: „Biskup rozhoduje, ale v synodální církvi musí Boží lid cítit odpovědnost za výběr“ a také znát „požadavky na lidský a duchovní profil, který musí kandidáti mít“.

Další návrh,„ pokračovala tajemnice komise pro informace, ‚se týkal důležitosti prohloubení úvah o úloze laiků v pastoraci ve farnostech, protože mnozí kněží nemají povolání k tomu, aby byli faráři, zatímco mnozí laici, kteří žijí klidným manželským a rodinným životem, mohou vykonávat funkce v komunitách‘.“

Pokud jde o ženy, informovala Piresová, „padlo několik návrhů: například vyhnout se jakékoli sexuální diskriminaci v akolytátu, více uznat jejich „přínos také v rozhodovacích procesech a ještě konkrétnější návrh, svěřit ženám službu naslouchání. To znamená považovat naslouchání za převážně ženskou službu, která by doplňovala službu faráře, jáhna a katechety“.

„Ženy umějí naslouchat, naslouchají jinak,“ zaznělo v sále, „a mohly by to dělat jako službu, naprosto odlišnou od zpovědi“. Byl také „předložen návrh na větší zapojení žen do diplomacie v rozděleném a válčícím světě“.

Při rekapitulaci témat navržených v projevech včerejšího a dnešního dopoledního zasedání Ruffini poukázal na to, že účastníci synody naznačili „potřebu spojení s novými generacemi prostřednictvím digitální pastorace“. Poté byl uveden příklad mnoha mladých lidí v Africe, kteří „chodí do kostela, mají talent, energii a víru“, a kteří proto „musí být součástí rozlišování církve“. A zazněl návrh svěřit pastoraci mládeže právě mladým lidem: zkrátka „mládež-mladí lidé, nikoli dospělí, kteří se chovají jako mladí lidé“, bylo řečeno, „aby mohli vstoupit do dialogu s vrstevníky uvězněnými v ‚new age‘ nebo nihilistických ideologiích“.

Ruffini uvedl, že v jednom z projevů byla připomenuta „dramatická situace“, „v níž žije tolik dětí na světě: děti, které jsou z rodinných důvodů nuceny v mládí uzavírat manželství; dívky nucené k prostituci; nezletilé oběti obchodování s lidmi“. A hovořilo se také o „seminaristech, kteří pocházejí z nekřesťanských rodin nebo jsou ke kněžství nuceni ze cti, o lidech, kteří se musí vyrovnat se svou homosexualitou“.

Prefekt dikasteria pro komunikaci upozornil, že „v této souvislosti byla připomenuta papežova slova: cílem synody není vytvářet dokumenty, ale inspirovat k činům. Bylo tedy znovu zdůrazněno, že nebude stačit jen naslouchat hlasům křesťanů a farností, ale i odvážným hlasům zvenčí, aby se vytvořil bezpečný prostor pro lidi, kteří chtějí vystoupit“.

Jak Ruffini zdůraznil, na shromáždění zaznělo - hojně vyslechnuté a aplaudované - svědectví jedné matky, která řekla, že ji znepokojuje skutečnost, že „o iniciaci v dětství se píše málo nebo nic: co říká shromáždění o úloze rodičů, prarodičů, křesťanských kmotrů v přispívání k synodalitě o naslouchání a rozlišování od dětství? Děti je třeba vychovávat tak, aby, až vyrostou, šly ke Kristu“. Závěrečný dokument by proto měl, jak požádala, „podporovat spoluzodpovědnou roli rodičů“. A také byl kladen důraz na „rodinu jako model synodality“.

Proto byla zmíněna „potřeba doprovázet oběti zneužívání v církvi. Bylo zdůrazněno, že církev musí přistupovat ke zranitelným a že moc musí být službou a nikdy ne klerikalismem“. Podobně, jak uvedl prefekt, „zazněla výzva, aby se větší pozornost věnovala chudým, a to i při formaci duchovních. Zejména 'chudí jsou blíže Božímu srdci, mají autoritu', řekl, a 'vidíme je jako objekty služby a poslání, ale nikdy ne jako služebníky'“.

V sále, pokračoval Ruffini, „se hovořilo o kněžích, zejména o jejich osamělosti, také kvůli přetížení úkoly. V tomto smyslu bylo zdůrazněno, že určitý odstup kněží od synodality pramení z toho, že mnozí z nich mají velké břemeno, spravují několik komunit a mají silnou administrativní zátěž“. Synodě by se mělo podařit oživit jejich povolání. „Bylo proto navrženo, aby každá farnost měla ekonomické rady a případně také struktury zahrnující několik farností, které by pomáhaly farářům v jejich službě“.

Silná byla také „výzva k dialogu, a to mezi církvemi i uvnitř církve“. A jak informoval Ruffini, „promluvil čínský biskup Joseph Yang, který přinesl své pozdravy a pochválil přínos, který přinesla dohoda mezi Svatým stolcem a Čínou z roku 2018“.

Nakonec jeden z řečníků navrhl, aby se shromáždění více zaměřilo na realitu, a to i při přípravě závěrečného dokumentu. S použitím fotbalové metafory, uzavřel Ruffini, zaznělo, že se zdá, že církev se místo na hru zaměřuje na trénink. Jako kdyby se místo misijního deníku psal tréninkový manuál, a to v permanentním ústraní.

Nakonec Ruffini informoval, že na závěr generální sekretář kardinál Mario Grech přečetl sdělení kardinála Víctora Manuela Fernándeze, prefekta Dikasteria pro nauku víry, v němž upřesnil, že téma studijní skupiny č. 5 - „Některé teologické a kanonické otázky ohledně specifických služebných forem“, zejména účast žen na životě a vedení církve - bylo již před žádostí synody svěřeno zmíněnému dikasteriu. Proto se práce musí řídit vlastními postupy dikasteria stanovenými v jeho vlastních předpisech s cílem vydat zvláštní dokument. Po vyslechnutí biskupů a kardinálů se nyní nachází ve fázi konzultací: již proběhly konzultace s konzultanty, které poskytly podklady pro dokument. Konzultace je určena i ženám, které nejsou konzultantkami. Všichni teologičtí členové synody mohou v následujících měsících zasílat svá stanoviska a podpůrná vyjádření. Dne 18. října budou dva teologové ochotni přijímat návrhy k tématu písemně nebo ústně.