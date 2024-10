Jubileum naděje ve znamení Caravaggia i Chagalla

Vatikánská tisková kancelář představila kulturní akce před oficiálním zahájením jubilea a pavilonu Svatého stolce na Expo Osaka 2025. Představena byla také maskotka Luce, malá poutnice vytvořená ve stylu manga.

Silvia Guidi - Vatikán



Kulturním velvyslancem Svatého stolce na Expo Osaka 2025 bude Michelangelo Merisi da Caravaggio, přičemž do Japonska dorazí jeho slavné Ukládání do hrobu, symbol vítězství naděje ve scéně, která by zdánlivě popisovala jen smrt a bolest bez vykoupení. Jediné dílo tohoto mistra ze 17. století, které se nachází ve Vatikánských muzeích, může v Ósace skutečně ztělesňovat přítomnost krásy v dramatu, které je základem zmrtvýchvstání, jak poznamenala ředitelka muzeí Barbara Jatta. Do Říma při příležitosti jubilea dorazí Bílé ukřižování od Marca Chagalla, obraz, který si velmi oblíbil papež František. Opět scéna pronásledování a smrti, která v jasu svých obrazů nese znamení naděje.



„Světlo“ Jubilea



Na tiskové konferenci k událostem naplánovaným před oficiálním otevřením Svaté brány, která se konala 28. října v Tiskové kanceláři Svatého stolce, byla však nejvíce fotografovanou postavou Luce, maskot Jubilea a pavilonu Svatého stolce v Japonsku - poutnické dítě vytvořené podle estetiky mangy, s botami zablácenými od chůze a velkýma očima dokořán otevřenýma světu, plnýma světla, představené monsignorem Rino Fisichellou. Vedle proprefekta Dikasteria pro evangelizaci (Sekce pro základní otázky evangelizace ve světě) byli přítomni také Barbara Jatta, ředitelka Vatikánských muzeí, a Davide Mambriani, kurátor Jubilea a kultury pro koncerty a výstavy. Stavební práce v posledních měsících těžce zkoušely trpělivost Římanů, poznamenal Fisichella, ale město tak bude moci poutníkům ukázat svou nejlepší tvář.



Luce, maskot jubilea

Zvony pro radostné vyhlášení



24. prosince papež František „jako první překročí práh Brány a vyzve ty, kteří přijdou během jubilejního roku, aby následovali jeho příkladu a vyjádřili radost ze setkání s Ježíšem Kristem, naší nadějí“. Oznámení o zahájení slavnosti se uskuteční krátkým koncertem zvonů z Papežské zvonařské dílny Marinelli. „Zvony,“ dodal proprefekt, „jsou zvukem, který je lidem nejdražší, a v tomto případě se stávají výrazem radostného ohlášení dlouho očekávané události, která konečně přišla“. Před Štědrým dnem je naplánován bohatý kalendář iniciativ rozdělený do tří kategorií, aby se zájemci o informace prostřednictvím webových stránek nebo aplikace Jubileum 2025 mohli lépe orientovat mezi místy a termíny, v mapování aktuálních iniciativ: pouť, kulturní událost nebo velká akce.



Hudba, která otevírá naději



Koncert příští neděli 3. listopadu v Auditoriu Via della Conciliazione bude první kulturní akcí v rámci přípravy na Jubileum. Orchestr Accademia di Santa Cecilia při této příležitosti provede Šostakovičovu (1906-1975) Pátou symfonii pod vedením maestra Jadera Bignaminiho, hudebního ředitele Detroitského symfonického orchestru. „Symfonie zkomponovaná v roce 1937 je působivá svou intenzivní dramatičností a otevírá obzor naděje,“ komentuje Fisichella. „Výběr orchestru Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Šostakovičovy Páté symfonie není náhodný,“ vysvětlil kurátor Jubilea a kultury Davide Mambriani. „Tento koncert je posledním koncertem 'profánní' hudby před začátkem Svatého roku, a proto má zvláštní význam. Orchestr Accademia Nazionale di Santa Cecilia patří mezi nejstarší a nejrenomovanější hudební instituce na světě. Symfonie složená v roce 1937 ve čtyřech částech pro více než 90 členů orchestru je zdaleka nejhranější, nejznámější a nejoblíbenější z patnácti děl Dmitrije Šostakoviče“.



Účast Sboru Sixtinské kaple



Dne 22. prosince v 18 hodin se v kostele svatého Ignáce z Loyoly uskuteční druhá hudební událost. Vystoupí sbor Papežské Sixtinské kaple, který pod vedením otce Marcose Pavana přednese různé polyfonní skladby Palestriny (1525-1594; jehož 500. výročí narození oslavíme příští rok), Perosiho a Bartolucciho. „Koncert pod vedením maestra Marcose Pavana,“ vysvětlil Mambriani, “je koncipován jako hudební a duchovní cesta, která sleduje liturgický rok v jubilejním roce a na níž zazní antifony, hymny, responsoria, sekvence a duchovní moteta věnovaná jednotlivým okamžikům liturgického roku. Zúčastní se ho také maestro Josep Solé Coll, první varhaník papežské baziliky svatého Petra ve Vatikánu a varhaník liturgických slavností papeže, který na varhany zahraje intermezzo zkomponované mistrem kaple Scholy Pontificia“.



Ikony naděje



Kromě Chagallova Bílého ukřižování, které bude možné zdarma vidět až do 27. ledna, bude k vidění také výstava ikon z Vatikánských muzeí. „Podařilo se nám získat od The Art Institute of Chicago tak sugestivní a jedinečné dílo, které poprvé přichází do Itálie, do Říma, a bude hostit nové Museo del Corso v Palazzo Cipolla, se vstupem zdarma,“ vysvětlil Fisichella. Druhou akcí je výstava některých vzácných ikon ve vlastnictví Vatikánských muzeí, které budou od 16. prosince do 16. února 2025 umístěny v Borrominiho sakristii v kostele Sant'Agnese na Piazza Navona. Sbírka Muzeí, dodala Barbara Jatta, je velmi bohatá a rozmanitá. „Je zde osmnáct děl vybraných kurátory, kteří je vybrali z celé oblasti křesťanské východní Evropy: Řecka, Bulharska, Ukrajiny, Ruska, Makedonie. Nazvali jsme je v souladu s tématem Jubilea ikonami naděje, právě proto, že jsou nositeli míru, bratrství, což dokládá směsice stylů. Dát je všechny dohromady znamená říci, že jsme všichni nositeli stejného poselství“. V roce 2026 bude v muzeích zřízen prostor věnovaný těmto modlitbám v obrazech. Díla, která měla ředitelka Jatta možnost poznat a ocenit již ve své rodině: „Jsem dcerou ikonopiskyně, moje maminka psala ikony celý život“.



Video pavilonu Svatého stolce na Expo Osaka 2025

Jubilejní ročník veletrhu Lucca Comics & Games



Mezi dalšími iniciativami souvisejícími s Jubileem hlásí Dikasterium pro evangelizaci svou účast na mezinárodním veletrhu komiksů a her Lucca Comics & Games 2024 s prostorem věnovaným oficiálnímu maskotovi Jubilea: Luce&Friends. Je to poprvé - uvádí se v tiskové zprávě - co se dikasterium Svatého stolce účastní nejvýznamnějšího veletrhu v Evropě věnovaného komiksům, hrám, videohrám, animovaným filmům, fantasy fikci, ilustracím a televizním seriálům. Pro monsignora Rina Fisichellu je to příležitost představit "oficiální postavičku Jubilea, Luce, symbol naděje a bratrství, hodnot, které jsou v dokonalém souladu s tématem festivalu"; způsob, jak hovořit s mladými lidmi o tématu naděje, které je jádrem poselství evangelia. Jubilejní pavilon, který se nachází na arcibiskupství v Lucce na Piazzale Monsignor Giulio Arrigoni 2, bude otevřen od 30. října do 3. listopadu.