Boj s rakovinou pod Svatopetrskou kupolí: bezplatná léčba a vyšetření pro potřebné ženy

Jako každý měsíc se vrátil pod okna Apoštolského paláce, kde papež pronáší modlitbu Anděl Páně, Karavan prevence, putovní klinika sdružení Komen Italia, která se věnuje prevenci a boji proti nádorům. Nabízí bezplatné vyšetření bezdomovkyním v okolí Vatikánu a ženám, které přijímá ordinace v Domě svaté Marty. Iniciativu podporuje Dikasterium pro službu milosrdenství ve spolupráci s nemocnicí Gemelli. Kardinál Krajewski: „Papež nikdy neopouští své chudé“.

Salvatore Cernuzio - Vatikán

Pod oknem, odkud papež František každou neděli vyhlíží, aby s tisíci věřících pronesl modlitbu Anděl Páně, se jako každý měsíc objevil obytný vůz sdružení Komen Italia - „Race for the Cure“, bílý karavan s kresbami balónků a růžových mašlí, které symbolizují prevenci a boj proti rakovině, jíž toto sdružení již léta věnuje svou činnost. Karavan parkuje ve stínu starobylých hradeb Vatikánu a jednou měsíčně poskytuje mamografické vyšetření chudým ženám a bezdomovkyním, které se pohybují v okolí baziliky svatého Petra nebo je přijímá ordinace v Domě svaté Marty. Provádějí se vyšetření, screening, diagnostika a „v případě zjištění patologií jsou tyto ženy převezeny do nemocnice Gemelli k dalším vyšetřením a případné další nezbytné léčbě. Existuje pro ně celá léčebná procedura,“ vysvětluje dr. Massimiliano Ralli.

Další dar od papeže

Putovní ordinace je iniciativou podporovanou Apoštolskou dobročinnou pokladnou, dnes Dikasteriem pro službu milosrdenství a doplňuje řadu služeb pro chudé, které tento papežův úřad nabízí: od sprch pod Berniniho kolonádou, přes holičství až po noclehárnu „Je to dar milosrdenství“, jen pár kroků od Svatopetrského náměstí. „Svatý otec nikdy neopouští své chudé,“ podotýká kardinál almužník Konrad Krajewski.

Gesto záchraňující život

Karavan poskytující preventivní vyšetření se do vatikánské oblasti vrátí zase za měsíc. Poprvé se objevil 18. dubna a doposud zde prošla vyšetřeními a kontrolami téměř stovka žen různého věku a národností. Spolu s organizací Komen Italia na této službě spolupracují dvě pracoviště římské kliniky Agostino Gemelli. Jak vysvětluje dr. Ralli, jedná se o zásadní službu, protože pouze díky screeningu lze rakovinu diagnostikovat v raném stadiu a následně zasáhnout. A pro ženy, někdy i mladé ženy, které ani nevědí, kde se umýt, natož kde se nechat vyšetřit, je to jistě život zachraňující gesto.