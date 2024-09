Ratzingerova cena teologovi O'Reganovi a sochaři Sotoovi

První z nich je profesorem systematické teologie na univerzitě Notre Dame v Indianě (USA); zvláště oceňovaný studenty věnoval několik článků osobnosti a učení Benedikta XVI.; druhý je autorem několika prací v „Sagrada Familia“ v Barceloně, na dalších místech ve Španělsku a také v Japonsku a Itálii. Slavnostní předání ceny se uskuteční 22. listopadu a cenu předá kardinál Parolin.

Ratzingerovu cenu za rok 2024 obdrží teolog Cyril O'Regan a sochař Etsurō Sotoo. Předá ji 22. listopadu v 17 hodin kardinál státní sekretář Pietro Parolin v Sala Regia Apoštolského paláce. Ráno v 7.15 hod. bude u hrobu Benedikta XVI. ve Vatikánských grotách sloužena mše svatá na jeho památku. Poté budou O'Regan a Sotoo přijati papežem Františkem.



Cyril O'Regan



Profesor O'Regan, Ir narozený v roce 1952, přednáší systematickou teologii na Katedře teologie na Univerzitě Notre Dame v Indianě v USA, vystudoval filozofii v Irsku a poté získal doktorát z filozofie a teologie na Yaleově univerzitě, kde také vyučoval. Jeho hlavními studijními obory jsou systematická teologie a dějiny křesťanství. Je autorem mnoha článků a několika prací, mimo jiné Heterodoxní Hegel, Gnostický návrat v moderně, Teologie a prostory apokalyptiky, Anatomie mylného zapamatování: Balthasarova odpověď na filosofickou modernitu a Newman a Ratzinger, která brzy vyjde, intenzivně přednáší, je velmi oceňován studenty a věnoval několik významných článků osobnosti a učení Josepha Ratzingera-Benedikta XVI.



Etsurō Sotoo



Sotoo, Japonec, narozen ve Fukuoce 1953, vystudoval výtvarné umění na Kjótské univerzitě, kde také přednášel. Vyučoval také v Ósace. V roce 1978 navštívil Barcelonu, kde na něj zapůsobila stavba baziliky Sagrada Familia, a nabídl se, aby zde pracoval jako sochař, počínaje fasádou Narození Páně, podle pokynů, které zanechal Antoni Gaudí. Konvertoval ke křesťanství a nechal se pokřtít. Je Gaudího horlivým ctitelem a zasazuje se také o jeho kanonizaci. Jeho hlavní díla se nacházejí v různých částech chrámu Sagrada Familia - který mimochodem v roce 2010 během cesty do Barcelony vysvětil Benedikt XVI -, ale také na dalších místech ve Španělsku, v Japonsku a v Itálii, kde v roce 2015 vytvořil ambon pro florentskou katedrálu Santa Maria del Fiore. Je prvním východoasiatem a prvním sochařem, kterému byla udělena Ratzingerova cena.



Ratzingerova cena



Cena pojmenovaná po Josephu Ratzingerovi je hlavní iniciativou vatikánské Nadace Josepha Ratzingera-Benedikta XVI. a podle statutu se uděluje „vědcům, kteří se vyznamenali zvláštními zásluhami v publikační činnosti a/nebo vědeckém výzkumu“. V posledních letech se okruh nositelů ocenění rozšířil také na křesťansky inspirované umění. Nominace na cenu navrhuje papeži ke schválení vědecký výbor nadace, který se skládá z pěti papežem jmenovaných členů. V současné době jej tvoří kardinálové Kurt Koch, prefekt Dikasteria pro podporu jednoty křesťanů, Luis Ladaria, emeritní prefekt Dikasteria pro nauku víry, Gianfranco Ravasi, emeritní předseda Papežské rady pro kulturu, Mons. Salvatore Fisichella, proprefekt Dikasteria pro evangelizaci, a Mons. Rudolf Voderholzer, regensburský biskup a prezident Institutu papeže Benedikta XVI. Cena je udělována každoročně, počínaje rokem 2011, vždy dvěma, výjimečně třem vědcům.



Laureáti od roku 2011



Včetně roku 2024 bude mít Ratzingerova cena celkem 30 laureátů. Jedná se především o významné osobnosti v oblasti studia dogmatické či fundamentální teologie, Písma svatého, patrologie, filozofie, práva, sociologie nebo umělecké činnosti, hudby, architektury a nově také sochařství. Potvrzuje to celosvětový kulturní obzor ceny, neboť laureáti pocházejí z 18 různých zemí na pěti kontinentech: Německo (7), Francie (4), Španělsko (3), Itálie (2), Austrálie, Brazílie, Burkina Faso, Kanada, Estonsko, Japonsko, Velká Británie, Řecko, Irsko, Libanon, Polsko, Spojené státy, Jihoafrická republika a Švýcarsko. Ocenění jsou nejen katolíci, ale patří také k dalším křesťanským denominacím - jeden anglikán, jeden luterán, dva pravoslavní - a jeden je Žid. Prvními oceněnými v roce 2011 byli profesor Manlio Simonetti, který byl profesorem dějin křesťanství na univerzitě „La Sapienza“ a na patristickém institutu „Augustinianum“ v Římě, profesor Olegario González de Cardedal profesor Olegario González de Cardedal, řádný profesor dogmatické teologie a ředitel katedry Domingo de Soto na Papežské univerzitě v Salamance, a profesor Maximilian Heim OCist, opat kláštera Heiligenkreuz, řádný profesor fundamentální teologie a dogmatiky na univerzitě Heiligenkreuz. Loňskými nositeli Ratzingerovy ceny byli profesor Pablo Blanco Sarto, řádný profesor Navarrské univerzity v oblasti ekumenismu, sakramentální teologie a pastorace, a profesor Francesc Torralba Roselló, filozof a teolog, akreditovaný na Univerzitě Ramona Llulla, který vede kurzy a semináře na dalších univerzitách ve Španělsku a Americe.



Činnost nadace



Vatikánská nadace Josepha Ratzingera-Benedikta XVI. pořádá také mezinárodní studijní konference. V roce 2024 spolupracovala s „De Nicola Center for Ethics and Culture“ na univerzitě Notre Dame v Indianě na konferenci „Odkaz Benedikta XVI. Nedokončené debaty o víře, kultuře a politice“, která se konala od 7. do 9. dubna. V roce 2025 se uskutečnila konference „Evangelizace. Věřit, myslet a slavit podle myšlenek J. Ratzingera/Benedikta XVI.“ ve dnech 28. až 30. dubna. Dále nadace ve spolupráci s Univerzitou „Francisco de Vitoria“ v Madridu propaguje Mezinárodní cenu „Otevřený rozum“, která v roce 2025 dosáhne svého šestého ročníku, a s polskou Univerzitou „Nicolo Copernicus“ v Toruni cenu „Ratio et spes“, která se v roce 2025 dočká svého pátého ročníku. Cílem obou cen je podporovat hluboký dialog mezi teologií, filozofií, etikou a přírodními vědami v dnešním světě, inspirovaný Ratzingerovou myšlenkou „otevřeného rozumu“. Další spolupráce je iniciována v různých zemích s různými akademickými a kulturními institucemi, které se věnují myšlenkám a dílu Benedikta XVI. Nadace se podílí zejména na aktivitách "Benedict XVI. Chair", která byla založena na Saint Mary's University v Minnesotě a bude slavnostně otevřena v říjnu, a podporuje iniciativu anglického vydání Ratzingerova díla, Opera Omnia. V neposlední řadě patří mezi statutární úkoly nadace každoroční udělování několika stipendií pro nadané doktorandy, kteří se zabývají především teologickými, biblickými a patristickými studiemi.