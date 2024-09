Podrobnosti ke druhému zasedání synody

Kardinálové Grech a Hollerich spolu s otcem Costou a monsignorem Battocchiem, moderovaní prefektem Dikasteria pro komunikaci Ruffinim, v pondělí 16. září ve vatikánské tiskové kanceláři přiblížili podrobnosti a události příštího říjnového shromáždění. Na programu je kající bohoslužba, které bude předsedat papež, se svědectvím tří obětí zneužívání, války a lhostejnosti k migraci. Mezi novinky patří čtyři fóra otevřená veřejnosti. Opět budou přítomni dva biskupové z Číny

Tiziana Campisi a Salvatore Cernuzio - Vatikán



Synoda je časem modlitby, „ne sjezdem“, ale „církevním shromážděním, které se modlí“, časem naslouchání Božímu slovu a Duchu a také příležitostí prosit Boha o odpuštění za hříchy církve. Takto představil generální sekretář synody kardinál Mario Grech na tiskové konferenci 16. září druhé zasedání 16. řádného generálního shromáždění biskupské synody, které se bude konat v Římě od 2. do 27. října, a připomněl, že papež František při zahájení synodální cesty 9. října 2021 zdůraznil, že „protagonistou synody je Duch svatý“. V Tiskovém středisku Svatého stolce uvedl prefekt Dikasteria pro komunikaci Paolo Ruffini, předseda informační komise synody, projevy, které dokreslovaly průběh synodálního shromáždění.



Duchovní cvičení a kající vigilie



Kardinál Grech vysvětlil, že tomuto druhému a závěrečnému zasedání synody o synodalitě budou stejně jako prvnímu „předcházet dva dny duchovních cvičení“ 30. září a 1. října ve Vatikánu, které uvedousvými úvahami dominikán otec Timothy Radcliffe a benediktinka matka Ignazia Angeliniová, kteří pak budou spolu s kamaldulským otcem Matteem Ferrarim, pověřeným liturgiemi, a mnichy z Camaldoli animovat modlitbu během synodálních dnů. Novinkou letošního roku bude na závěr rekolekcí kající vigilie v úterý 1. října večer v bazilice svatého Petra, které bude předsedat papež František. Pořádá ji generální sekretariát synody a římská diecéze ve spolupráci s Unií vyšších představených (USG) a Mezinárodní unií vyšších představených (UISG), bude možné ji sledovat ve vatikánských médiích a je otevřená všem, zejména mladým lidem, „protože právě jim je svěřeno poselství, že církev je v této dynamice obrácení,“ poznamenal kardinál, a protože „mladí lidé trpí za naše hříchy a za hříchy v církvi,“ dodal generální zpravodaj shromáždění, kardinál Jean-Claude Hollerich, arcibiskup lucemburský. Součástí slavnosti bude čas na vyslechnutí tří svědectví lidí, kteří utrpěli hřích zneužívání; hřích války; hřích lhostejnosti k dramatu přítomnému v rostoucím fenoménu všech migrací. Následovat bude vyznání některých hříchů, aby „člověk poznal, že je součástí těch, kteří se svým opomenutím nebo jednáním stávají příčinou utrpení, zodpovědní za zlo, kterým trpí nevinní a bezbranní,“ upřesnil Grech. Konkrétně bude vyznán hřích proti míru; hřích proti stvoření, proti původním obyvatelům, proti migrantům; hřích zneužívání; hřích proti ženám, rodině, mladým lidem; hřích nauky používané jako kámen, kterým se hází po lidech; hřích proti chudobě; hřích proti synodalitě - nedostatek naslouchání, společenství a účasti všech. Na závěr papež jménem všech věřících přednese prosbu o odpuštění Bohu a sestrám a bratřím celého lidstva.



Ekumenická modlitba



Společně s Františkem, zúčastněnými bratrskými delegáty a dalšími představiteli církví a církevních společenství přítomných v Římě se pak uskuteční ekumenická modlitba, která se bude konat 11. října večer opět ve Vatikánu na Náměstí Prvomučedníků, kde se podle tradice odehrálo Petrovo umučení. Toto datum má připomínat zahájení II. vatikánského koncilu, k němuž došlo ve stejný den před 62 lety. A konečně 21. října se uskuteční další den duchovních cvičení s ohledem na rozlišování o návrhu závěrečného dokumentu. Budou se tedy střídat „chvíle osobní modlitby, dialogu a společenství mezi námi, bratrského společenství v naslouchání a ve vzájemné lásce a společenství v modlitbě,“ zdůraznil kardinál Grech, který také vyzval řeholní společenství, zejména ta, která vedou kontemplativní život, a všechny věřící k modlitbě, „aby členové shromáždění byli poslušní hlasu Ducha svatého“.



Generální sekretář synody kardinál Grech během tiskové konference

Čtyři fóra otevřená všem



Další novinkou budou čtyři teologicko-pastorační fóra otevřená všem, také novinářům akreditovaným u Tiskové kanceláře Svatého stolce. Dvě se budou konat současně, a to 9. října v 18 hodin na téma „Boží lid, subjekt misie“ v sále jezuitské kurie a „Role a autorita biskupa v synodální církvi“ v Augustiniánu, a další dvě, rovněž ve stejnou dobu, 16. října v 18 hodin, na téma „Vzájemné vztahy mezi místní a univerzální církví“, v sále jezuitské kurie, a na téma „Výkon primátu a biskupská synoda“ v Augustinianu. Každé fórum se bude zabývat tématem relevantním z ekleziologického hlediska, souvisejícím s obsahem Instrumentum laboris, upřesnil Mons. Riccardo Battocchio, zvláštní sekretář XVI. řádného generálního shromáždění biskupské synody, a bude zahrnovat účast teologů, kanonistů, biskupů, osob zapojených také do shromáždění biskupů, s nimiž bude možné vést dialog. Fóra budou dostupná také online. „Shromáždění se otevírá vnějšímu světu s vědomím, že témata jsou zajímavá i pro ty, kteří chtějí mít informace nejen o dynamice a o tom, co se na zasedání děje, ale i o tom, o čem zasedání je,“ zdůraznil Battocchio.



Synoda v číslech



Sdělení o počtech účastníků druhého zasedání synody se ujal kardinál Hollerich, který k seznamu účastníků uvedl, že „nedošlo k žádným zásadním změnám“ oproti prvnímu zasedání. Celkem je členů, tj. těch, kteří mají právo hlasovat, „368, z nichž 272 je biskupů e a 96 je nebiskupů“. Došlo k 26 změnám, většinou k výměnám, zvláštních pozvaných je 8 a bratrských delegátů, což je další novinka, přibylo z 12 na 16: „Papež František umožnil zvýšit jejich počet vzhledem k velkému zájmu, který o tuto synodální cestu projevily sesterské církve“. Kardinál Grech pak stejně jako loni potvrdil přítomnost dvou biskupů z Číny: „Státní sekretariát nás informoval o jménech, jiné informace nemáme.“ Na druhou stranu v souvislosti se záměnou jmen některých účastníků zdůraznil, že ke změně došlo na žádost samotných účastníků: „Někteří ze zdravotních důvodů, jiní se rozhodli nevrátit, v žádném případě papež nikoho nevyloučil.“



Kroky, které je třeba podniknout



Otec Giacomo Costa, zvláštní sekretář XVI. řádného generálního shromáždění biskupské synody, pak přešel k jádru práce a upřesnil, že druhé zasedání bude muset „naznačit kroky, které je třeba podniknout“ ohledně témat navržených v Instrumentum laboris, a to s ohledem na „konkrétnost“ a „rozmanitost místních kontextů“ a „bohatství již probíhajících synodálních zkušeností“. Synodální shromáždění bude pracovat na základě „pěti modulů, z nichž každý bude mít střídavě zasedání v plenárním shromáždění (tzv. generální kongregace) a v pracovních skupinách (Circuli minores)“. První čtyři moduly budou mít každý „specifické tematické zaměření, které se bude skládat z jedné části Instrumentum laboris“. Třicet šest pracovních skupin bude rozděleno do pěti jazykových stolů; jejich práce bude stejně jako na zasedání v roce 2023 „strukturována podle metody rozhovoru v Duchu“ s odborným facilitátorem, který bude pomáhat „rozhovoru z metodologického hlediska, aniž by vstupoval do obsahu“. Každý jazykový stůl připraví krátké shrnutí, které bude předloženo na příští generální kongregaci.



Komunikace



Sheila Pires, tajemnice Komise pro informace, ve videospojení představila novinářům logistiku a uvedla některé akce v kalendáři. „Co se týče komunikace, druhé zasedání bude mít jiný rytmus než první: méně plenárních zasedání, více přestávek na rozjímání, modlitbu a rozlišování,“ upozornila. Ruffini zase připomněl, že podle článku 24 jednacího řádu synody je „každý z účastníků vázán mlčenlivostí“, aby se „ochránilo svobodné rozlišování každého a všech“ a aby si „odpočinuli od hluku, do kterého jsme všichni ponořeni, a vyhnuli se stereotypu otázek a odpovědí“. Je to metoda, která, jak řekl Ruffini a připomněl papežova slova z loňského roku, „může pomoci světu, nejen církvi, na mnoha frontách a v mnoha otázkách“, například ve válkách. Touto metodou je zastavit se, naslouchat jeden druhému a porozumět si.



Kardinál Hollerich a prefekt Ruffini

Hříchy, které způsobují bolest



Od novinářů zaznělo mnoho dotazů ohledně kající vigilie, při níž budou jmenovitě pojmenovány „hříchy, které vzbuzují bolest a hanbu“: od zneužívání až po kritiku synodality. „Jak jdou dvě takové věci dohromady?“ zeptal se jeden reportér. „Když jdu ke zpovědi,“ odpověděl Hollerich, “mám spoustu různých hříchů: některé vážnější, jiné méně. Ale jde o mou skutečnost..... Stejné je to i s naším kajícím úkonem: jsou různé věci, ale je to tatáž církev, která tyto deficity zažila a způsobuje, že lidé trpí“.



Interakce se studijními skupinami



Několik otázek se týkalo také interakce mezi deseti studijními skupinami, které papež zřídil v březnu loňského roku za účelem důkladného studia deseti témat, a synodálním shromážděním. Budou tedy témata analyzovaná deseti skupinami vyloučena z diskusí na shromáždění? „Nejsou vyňata,“ odpověděl Grech. Skupiny budou sdělovat, „čím se zabývají, jaký mají plán činnosti, jak hodlají postupovat při prohlubování těchto témat. Výsledky pak budou předány papeži“. Ale pak, naléhal další reportér, vstoupí na tuto synodu například přístup žen ke svěcení nebo morální otázky, tedy témata, která nejsou obsažena v Instrumentum laboris, nebo ne? „Shromáždění již bylo vyslechnuto, byly vzneseny požadavky a papež řekl: těchto deset témat vezmu a svěřím je lidem, kteří mi pomohou něco církvi navrhnout,“ odpověděl kardinál. Zopakoval, že cílem synody je zjistit, „jak být synodální církví v misii. Cílem není stavět se stranou, ale pomoci církvi udělat krok vpřed“.



Konference ve vatikánské tiskové kanceláři

Plody synodální cesty



Na závěr na otázku, „jak chce, aby se na něj na této synodě vzpomínalo“, kardinál Hollerich odpověděl, že chce, aby se na něj vzpomínalo jako na „služebníka synody“ a aby odložil stranou názory a přesvědčení, aby mohl odpovídat pouze na poslání, které požaduje papež. Podle Grecha naopak není třeba čekat ještě mnoho let: plody lze ocenit již nyní. „Zrovna dnes ráno jsme měli návštěvu korejských biskupů ad limina a poslouchat, jak biskupové mluví o tom, jak se komunity snaží stát synodálními komunitami, je důvodem děkovat Pánu a dodává mi sílu jít dál.“ I nedávná papežova cesta do jihovýchodní Asie a Oceánie, opakoval prefekt Ruffini, ukázala, „jak je synodální církev živá v tak vzdálených místech“.