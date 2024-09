Papež František: komunikaci je třeba „odzbrojit“

„Sdílejte s jemností naději, která spočívá ve vašich srdcích“ - to je téma, které papež zvolil pro Světový den komunikace 2025 a které dnes, v úterý 24. září, bylo zveřejněno Svatým stolcem. Namísto agrese a vůle k nadvládě ať převládne šíření naděje, vybízí papež.

Alessandro De Carolis - Vatikán

Slovo „ozbrojený“ vždy existovalo v určitých typech informací. A to v politické, sociální a ekonomické sféře. Nasazené na frontě názoru, ideologie a ve válce proti opačným myšlenkám, zahnaných do kouta argumenty, které neponechávají prostor pro konfrontaci. Papež naopak již léta skládá mozaiku „lidštější“ komunikace a téma Světového dne sdělovacích prostředků 2025 - které dnes zveřejnilo vatikánské tiskové středisko - přidává do této mozaiky další dílek s názvem, který zní jako výzva profesionálům v tomto odvětví: „Sdílejte s jemností naději, která je ve vašich srdcích“.

Odmítat „paradigma konkurence“

Téma Světového dne sdělovacích prostředků zvolené na příští rok se zaměřuje na skutečnost, že „dnes je komunikace příliš často násilná, zaměřená na údery, a nikoli na vytváření podmínek pro dialog“. Proto je třeba, jak se dále uvádí v doprovodném textu, „odzbrojit komunikaci, očistit ji od agrese“, a to „od televizních talk show až po slovní války na sociálních sítích“, kde „hrozí, že převládne paradigma soupeření, opozice a vůle dominovat“.

Důvěryhodné poselství

Komunikace, k níž František vyzývá, se vyznačuje nadějí a pro křesťany, uvádí se dále v nótě, „je naděje „osobou a tou je Kristus“. Zdůrazňuje se, že tento typ komunikace „je vždy spojen s projektem společenství; když mluvíme o křesťanské naději, nemůžeme opomenout společenství, které žije Ježíšovo poselství tak věrohodným způsobem, že dává zahlédnout naději, kterou přináší, a je schopno sdělovat Kristovu naději i dnes, a to skutky i slovy“.