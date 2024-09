Pamatovat na historii, abychom zvítězili nad peklem války

Z Belgie jako „mostu a křižovatky“ zazněla nová Františkova výzva Evropě, aby znovu objevila sama sebe

Andrea Tornielli

Po Lucembursku Belgie: opět malá země, ale křižovatka, "syntéza Evropy", výchozí bod pro její obnovu po monstrózním dramatu druhé světové války. Papež nazývá Belgii mostem, který umožňuje rozšíření shody a ústup sporů. “Je to most, který umožňuje dialog civilizací. Most, který je nezbytný pro budování míru a odmítnutí války“.

I zde František opakuje svou nevyslyšenou výzvu, aby Evropa pamatovala na své dějiny světla a civilizace, ale také válek, vůle k nadvládě a kolonialismu. A dodává jednoznačná slova: „Tato země připomíná všem ostatním, že když se - na základě nejrůznějších a neudržitelných výmluv - přestanou respektovat hranice a smlouvy a právo na tvorbu práva se přenechá zbraním, které rozvracejí platné právo, otevře se Pandořina skříňka a všechny větry se prudce rozbouří, otřesou domem a hrozí jeho zničením“.

Jak zde nečíst narážku na to, co se děje na napadené a sužované Ukrajině? Společný evropský dům se otřásá a hrozí mu zničení. Protože, jak nám připomíná Petrův nástupce, „shoda a mír nejsou vítězstvím, kterého je dosaženo jednou provždy, ale spíše úkolem a posláním ... neustálým posláním, které je třeba pěstovat, o které je třeba pečovat s houževnatostí a trpělivostí“. Neboť když si lidé přestanou pamatovat minulost ... a nenechají se jí poučit, mají znepokojivou schopnost znovu padnout, i potom, co se konečně vzchopili, a zapomenou na utrpení a strašlivé náklady, které zaplatily předchozí generace“.

Existuje zapomnětlivá Evropa, která mluví pouze o zbraních a zdá se, že si neuvědomuje, že kráčí vstříc propasti. „Jsme blízko,“ dodal „téměř světové válce“. Na mysl přicházejí upřímná a nevyslyšená slova Jana Pavla II. již nemocného a rozechvělého, když v roce 2003 naléhal na tehdejší „mladé“ západní vládní představitele, aby nevedli zničující válku v Iráku. Učinil tak jako živý svědek hrůz druhé světové války. Nyní vítr třetí světové války vane z mnoha stran: v srdci křesťanské Evropy v souvislosti s konfliktem na Ukrajině, stejně jako na Blízkém východě, kde nadále dochází k masakrům nevinných civilistů, a v mnoha dalších částech světa.

Je zapotřebí otřesu svědomí. Je třeba, říká papež, „neustálé a včasné kulturní, sociální a politické akce, odvážné a zároveň obezřetné, která by vyloučila budoucnost, v níž by se idea a praxe války opět stala reálnou možností s katastrofálními důsledky“. Protože historie je učitelkou života, ale „příliš často zůstává nevyslyšena“. A tato historie dnes z Belgie hlasem bezbranného římského biskupa, který nese jméno svatého Františka, vyzývá Evropu, aby znovu objevila sama sebe a investovala do budoucnosti tím, že se otevře životu, nikoli smrti a závodům ve zbrojení, aby „přemohla demografickou zimu a peklo války“.