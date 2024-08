Svatý stolec v OSN: Uznat důstojnost každého člověka znamená cestu k míru

Stálý pozorovatel Svatého stolce při OSN ve svém projevu na Fóru OSN na vysoké úrovni o kultuře míru zopakoval, že je důležité podporovat sociální spravedlnost a celosvětovou solidaritu.

Pravda, spravedlnost, láska a svoboda. To jsou stěžejní zásady, které musí inspirovat společný závazek "pěstovat a rozvíjet" kulturu míru "na všech úrovních společnosti". Ve svém včerejším prohlášení, v pátek 2. srpna v New Yorku u příležitosti fóra OSN na vysoké úrovni věnovaného tomuto tématu, to zdůraznil arcibiskup Gabriele Caccia, stálý pozorovatel Svatého stolce při OSN.

Připomněl, že je i nadále "nezbytné" uznávat přirozenou důstojnost každého jednotlivce. S ohledem na to Svatý stolec znovu připomíná, že "právě v rodině, zejména ve výchovném procesu, děti získávají pochopení společné lidské důstojnosti" dané Bohem. Je třeba také podporovat sociální a ekonomickou spravedlnost - řešení chudoby, hladu a nerovnosti - a "globalizovanou solidaritu". V éře globalizace, poznamenal, se někteří stali "světoobčany světa", jiní "občany ničeho", "jak ukazuje fenomén migrace".

Z tohoto důvodu vatikánský diplomat vyzval, aby všichni lidé "mohli svobodně vyjadřovat své náboženství nebo víru", uskutečňovat své touhy a podílet se na životě společnosti: jedná se o svobodu, která by neměla být chápána jako "sledování" individuálních zájmů, ale jako "dávání se druhým" pro společné dobro.