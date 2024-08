Papežova charitativní akce na Ukrajině: kamiony s humanitární pomocí dorazily do Charkova

Kamiony s potravinami, oblečením, hygienickými prostředky a léky, které v Římě naložila Švýcarská garda, dorazily včera, 12. srpna, do oblasti zasažené ruskými útoky. Distribucí bylo pověřeno Dikasterium pro službu milosrdenství a podílí se na ní řeckokatolický exarchát. Biskup Tuchapets: "Na naše dveře klepe o pomoc mnoho lidí evakuovaných z pohraničí. Utekli bez ničeho, jen s doklady. Děkujeme všem pomocníkům". Kardinál Krajewski: "Děkuji štědrosti Římanů".

Salvatore Cernuzio - Vatikán

Papežova humanitární pomoc dorazila do srdce konfliktu na Ukrajině, do Charkova, regionu, který patří mezi nejvíce zasažené ruským bombardováním. Kamiony s potravinami (zejména trvanlivými), dětskou výživou a prostředky pro osobní hygienu, oblečením, léky a dalšími základními prostředky dorazily včera, 12. srpna, po zhruba čtyřech dnech od jejich odjezdu z Říma, odkud vyjely minulý čtvrtek, 8. srpna. Celou operaci jako vždy řídilo Dikasterium pro službu milosrdenství pod vedením kardinála almužníka Konrada Krajewského.

Pomoc Švýcarské gardy

Na tomto novém charitativním díle papeže Františka, který od začátku války neustále posílá dary pro obyvatelstvo zkoušené válečným konfliktem, které kardinál Krajewski sám osobně předával při desítce cest na Ukrajinu, spolupracovala také skupina švýcarských gardistů. Mladí vojáci se vydali k římské bazilice svaté Sofie a tam několik hodin ručně nakládali nákladní automobily tak, aby byly naplněny krabicemi až po střechu.

Kamiony s papežovou pomocí pro ukrajinské obyvatelstvo

Poděkování charkovského exarchy

Věci zaslané z Říma pak dorazily do Charkovské oblasti a byly rozděleny díky místní řeckokatolické církvi. Na videu - které se dostalo do vatikánských médií - děkuje řeckokatolický biskup charkovského exarchátu Vasyl Tuchapets papeži a Svatému stolci za toto gesto blízkosti. Za ním je vidět katedrálu svatého Mikuláše, kde bylo zřízeno sběrné středisko pomoci. "Pochválen buď Ježíš Kristus. Humanitární pomoc z Říma dorazila do naší katedrály. Zvláště bych chtěl poděkovat otci Marcu Semehenovi, který zorganizoval sbírku pro lidi v Charkově trpící válkou. Děkuji Sdružení svaté Sofie, dobrovolníkům a členům komunity v Římě, kteří tuto pomoc připravili a poslali. Dorazily výrobky, o které lidé stále žádají, i další věci, které potřebují".

Exarcha Tuchapec zvláštním způsobem vyjadřuje vděčnost kardinálu Krajewskému za tuto pomoc a Svatému stolci za jeho podporu. "V poslední době," říká, "bylo evakuováno mnoho lidí z míst u hranic s Ruskem, zejména z Vovčanska a Lypce, kde probíhají boje. Mnozí z těchto lidí dorazili do Charkova a každý den k nám přicházejí s prosbou o potraviny a další nezbytné věci, jako jsou lůžkoviny a nádobí, protože často museli utéct jen s doklady v ruce, aby si zachránili život. Tato humanitární pomoc je tedy opravdu důležitá a já ještě jednou děkuji všem dobrodincům, kteří přijali naši výzvu a rozhodli se pomoci lidem v Charkově trpícím válkou. Za všechny dobrodince se modlíme. Ať vám Bůh žehná".

Potraviny, oblečení, léky a hygienické potřeby darované papežem na Ukrajinu

Kardinál Krajewski: "Děkujeme za vaši štědrost"

Spokojený je i kardinál Krajewski. Osloven Vatikánským rozhlasem - Vatican News komentuje: "Je to opravdu radostná zpráva, že kamiony s dary od Svatého otce a mnoha Římanů dorazily na místo určení na Ukrajině. Dříve nebylo možné z bezpečnostních důvodů prozradit, kde se nachází. Jedná se o nejvíce bombardované oblasti, kde lidé velmi trpí". Kardinál také poděkoval švýcarské gardě, která "mnoho a mnoho hodin" nakládala kamion, a také "mnoha a mnoha Římanům, kteří byli velmi štědří". Opravdu děkuji, děkuji!". Poděkování samozřejmě patří také papeži, který znovu projevil svou konkrétní blízkost trýzněné Ukrajině, kterou zmiňuje v každé své veřejné výzvě a žádá věřící, aby na ni nezapomínali.