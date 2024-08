Kardinál Zuppi hovořil se zástupcem Číny o Ukrajině

"Srdečný rozhovor" mezi Li Huiem, zvláštním zástupcem čínské vlády pro euroasijské záležitosti, a kardinálem, v roce 2023 vyslaným papežem na misi do Kyjeva, Moskvy, Washingtonu a Pekingu, aby přispěl k mírovému řešení konfliktu. Svatý stolec vyjádřil "velké znepokojení nad situací a potřebou podpořit dialog mezi stranami s odpovídajícími mezinárodními zárukami pro spravedlivý a trvalý mír“.

Vatican News



Včera ráno, ve středu 14. srpna, se uskutečnil "srdečný rozhovor" mezi Li Huiem, zvláštním zástupcem čínské vlády pro euroasijské záležitosti, a kardinálem Matteem Zuppim "v rámci mise, kterou kardinálovi svěřil papež František ve prospěch míru na Ukrajině, a na základě setkání v Pekingu v září loňského roku". Informovalo o tom komuniké Svatého stolce. „Během telefonického rozhovoru,“ uvádí se v nótě, “bylo vyjádřeno velké znepokojení nad situací a potřebou podpořit dialog mezi stranami s odpovídajícími mezinárodními zárukami pro spravedlivý a trvalý mír".



Mise v roce 2023



Kardinála Zuppiho vyslal František v roce 2023 s cílem přispět ke „zmírnění napětí v konfliktu na Ukrajině v naději, na kterou Svatý otec nikdy nerezignoval, že by to mohlo nastartovat cesty míru“. Předseda CEI v červnu a červenci odcestoval do Kyjeva, Moskvy a Washingtonu, kde se setkal s politickými a církevními představiteli. V září loňského roku pak Zuppi odcestoval do Pekingu, kde jednal s Li Huiem a ministerstvem zahraničních věcí Čínské lidové republiky o válce na Ukrajině a o potřebě sjednotit úsilí na podporu dialogu a hledání cest k míru.



Kardinálův úvodník 15. srpna



V úvodníku zveřejněném v deníku Avvenire dnes, 15. srpna, na slavnost Nanebevzetí Panny Marie, se kardinál pozastavil nad dnešními ranami ve světě. Utrpení Panna Maria zná: „Matka zná bolest a její bolest nám umožňuje pochopit bolest těch, kteří trpí. Dnešní Nanebevzetí je vždy mater dolorosa se 'sedmi meči', které probodávají její srdce - kolik obrazů Marie je v našich zemích! -, je zejména v Evropě, v Rusku a na Ukrajině, ve Svaté zemi, na Blízkém východě, v Africe a všude tam, kde se ve světě rozhořívají zaviněné války a strhávají nevinné oběti," napsal kardinál Zuppi. "Pro matku neexistuje žádný řebříček bolesti, a jak nám řekla matka izraelského rukojmího, který je stále v rukou Hamásu, nechce, aby její bolest způsobila další bolest. Cítím, jak ve mně rezonují závažná slova velkého patriarchy Athenagora: 'Sesterské církve, bratrské národy'. Ale nám se to těžko daří vidět v protikladech a nepřátelství, které jako by rostlo, místo aby se zmenšovalo. Je také pravda, že rozdělení církví zmenšuje bratrství mezi národy“. „Můžeme - ptá se kardinál - slavit svátek Nanebevzetí Panny Marie, aniž bychom se styděli za naše křesťanství po částech? A dále. Jsme dostatečně zarmouceni rozpory, v nichž žijeme? Jsme připraveni riskovat své talenty v modlitbě a solidaritě, abychom znovu otevřeli budoucnost pro naše bratry a sestry, kterým nezbylo nic?"