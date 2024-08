Kardinál Pizzaballa: Mír je dnes obtížný, příměří však naléhavé

V Rimini v rozhovoru pro vatikánská média před zahájením setkání hovoří jeruzalémský latinský patriarcha o „malých nadějích“, které žijí ve Svaté zemi, zásadních pro to, aby se neustupovalo násilí: pracujeme na podpoře katolické komunity v Gaze a na Západním břehu Jordánu tím, že přinášíme potraviny, je třeba podporovat kulturu smíření, abychom se dostali ze zajetí útlaku, který byl vytvořen.

Benedetta Capelli - Rimini



„V této době nelze mluvit o míru“. Slova kardinála Pierbattisty Pizzabally, latinského patriarchy Jeruzaléma, jasně vystihují situaci ve Svaté zemi v souvislosti s konfliktem, který již několik měsíců probíhá mezi Hamásem a Izraelem. V projevu u mikrofonů vatikánských médií před zahájením setkání v Rimini - které kardinál zahajuje konferencí nazvanou: "Přítomnost pro mír" - patriarcha zdůrazňuje, že je třeba "usilovat o příměří, přerušit vojenské operace, aby mohl začít proces uzdravování a budování vzájemné důvěry".



„Cesta existuje,“ říká kardinál Pizzaballa „ale na institucionální úrovni chybí touha po ní jít, vyžaduje politické a náboženské vedení, které je v krizi“. Je důležité, zdůrazňuje, udělat vše, co je možné, i když se začíná zdola.



'Malé naděje'



Naděje je slovo, které je v této době potřebné, ale, jak říká kardinál, nesmíme zaměňovat význam slov. „Naděje,“ podotýká, “neznamená, že věci brzy skončí, vyhlídky nejsou v krátkodobém horizontu pozitivní. Naděje je vnitřní postoj, který člověka činí schopným vidět očima Ducha to, co lidské oči nevidí“. Malá naděje oživuje místní církev, která se v Gaze a na Západním břehu angažuje v podpoře malé komunity asi 600 lidí při distribuci potravin. Latinský jeruzalémský patriarcha připomíná závazek otevřít kliniky, školu, která byla rok zavřená, a znovu nastartovat dynamiku „normálních“ vztahů, „které však pomáhají,“ říká, „dostat se z útlaku a vytvořit pracovní příležitosti, i když jich je nedostatek“.



Dialog jeruzalémského patriarchy s vatikánskými médii

Mír je kultura



V závěru rozhovoru kardinál Pizzaballa připomíná, že každý může udělat něco pro vytvoření míru. „Mír je kultura, není to něco, co by musel udělat jeden člověk, je to politika, je to vzdělávání, je to angažovanost médií, je to práce na 360 stupních v globalizovaném světě, kde nikdo není ostrovem. Mír je kultura“.