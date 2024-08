Dikasterium pro nauku víry k Pellevoisin

Dikasterium pro nauku víry dalo souhlas arcibiskupovi z Bourges k vydání dekretu „nihil obstat“ týkajícího se úcty spojené s mariánskou svatyní v této malé francouzské obci, kde se v roce 1876 chudé služce Estelle Faguette údajně několikrát zjevila Panna Maria.

Vatican News



„Ačkoli není současnou praxí“ Dikasteria pro nauku víry „vyjadřovat se k nadpřirozenému charakteru nebo božskému původu nadpřirozených jevů a údajných poselství, výrazy, které Estelle prezentovala jako pocházející od Panny Marie, mají zvláštní hodnotu, která nám umožňuje zahlédnout působení Ducha svatého uvnitř této duchovní zkušenosti“.



Napsal to kardinál Victor Manuel Fernández v dopise adresovaném arcibiskupovi z francouzského Bourges Jérômu Danielu Beauovi, který papež František schválil ve čtvrtek 22. srpna a v němž dal souhlas k tomu, aby se přistoupilo k navrhovanému dekretu "nihil obstat" týkajícímu se "Panny Marie milosrdenství", uctívané ve svatyni v Pellevoisin, malé obci ve střední Francii, kde se v roce 1876 chudé služce Estelle Faguette údajně několikrát zjevila Panna Maria.



Doporučená zbožnost



Prefekt dikasteria pro nauku víry potvrzuje, že nejenže "neexistují žádné doktrinální, morální ani jiné námitky proti této duchovní události", k níž věřící "mohou dát svůj souhlas obezřetným způsobem" (Normy, čl. 22, 1), ale že "v tomto případě je již vzkvétající pobožnost zvláště doporučována těm, kteří se jí chtějí svobodně věnovat", neboť je "cestou duchovní prostoty, důvěry a lásky, která přinese velké dobro a která "bude jistě přínosem pro celou církev".



Dopis Estelle Panně Marii



Estelle se narodila 12. září 1843 do velmi chudé rodiny. Aby uživila sebe a své rodiče, pracovala nejprve jako pradlena a poté jako služka. Vážně onemocněla a její život byl v ohrožení. V té chvíli se rozhodla napsat Panně Marii srdceryvný dopis s prosbou za své uzdravení, aby mohla nadále podporovat své chudé rodiče. Její slova,“ píše kardinál, “jsou pozoruhodná svou prostotou, jasností a pokorou. Estelle vypráví o utrpení, které jí nemoc způsobila. Nechlubí se křesťanským duchem odevzdanosti. Naopak, vysvětluje svůj vnitřní odpor vůči nemoci, která narušila její životní plán“. Nakonec se však vždy spoléhá na Boží vůli. Chce jen ze všech sil, které jí zbyly, pomáhat otci a matce: „Tato velkorysá obětavost pro druhé, tento život, který je využit k péči o druhé, je to, co se nejvíce dotklo srdce matky“, která „umí rozpoznat všechno dobro, které se skrývá za našimi slovy“.



Zázračné uzdravení



Mladá žena vypráví, že v únoru 1876, kdy jí bylo 32 let, začala první zjevení: při pátém, jak Maria slíbila, byla zcela uzdravena. Estelle má jasno v tom, co se stalo: Panna Maria získala její uzdravení od svého Syna. Vše se připisuje Kristu, to Kristus vyslyšel přímluvu své matky. Uzdravení - zdůrazňuje kardinál Fernández - bylo „potvrzené jako zázračné arcibiskupem z Bourges 8. září 1893 se souhlasem tehdejšího Svatého oficia“.



Některá Mariina poselství



Ve svých poselstvích projevovala Maria Estelle veškerou svou blízkost a něhu slovy povzbuzení: „Neboj se ničeho, jsi má dcera“, „Chceš-li být v mých službách, buď prostá“, „Odvahu“, „Budu neviditelně po tvém boku [...] Nemusíš se ničeho bát“, „Vybírám si maličké a slabé pro svou slávu“. A pak nabádání k pokoji: „Uklidni se, má dcero, buď trpělivá, budeš prožívat utrpení, ale já jsem tady“, „Chtěla bych, abys byla ještě klidnější [...] Potřebuješ si odpočinout“. Výzva adresovaná také církvi: „V církvi není klid, který si přeji“.



Tichá přítomnost



Často, říká kardinál prefekt, „ještě více než několik Mariiných slov zaujme její tichá přítomnost, dlouhé mlčení, kdy Matčin pohled léčí duši“. Estelle píše: „Můj Bože, jak byla krásná! Dlouho zůstala nehybně stát, aniž by cokoli řekla [...] Po tomto mlčení se na mě podívala; nevím, co jsem cítila; jak jsem byla šťastná!“ “Nic mi neřekla. Pak se na mě podívala s velkou laskavostí a odešla", "Pořád se na mě dívala s úsměvem", "Jaká krása a jaká líbeznost!", "Jaká laskavost v jejích očích a jaká milost!".



Škapulíř s obrazem Srdce Kristova



„Zkušenost z Pellevoisin,“ pokračoval prefekt dikasteria pro nauku víry „je mariánská, ale zároveň silně christologická“. Proto „velkou prosbou, kterou Panna Maria adresuje Estelle, je, aby rozšiřovala škapulíř s obrazem Srdce Kristova, a velkým Mariiným poselstvím je výzva obrátit se k tomuto milujícímu Srdci Páně“. Ukazujíc Estelle škapulíř s vyobrazením Nejsvětějšího Srdce Kristova, Maria říká: „Poklady mého Syna jsou již dlouho otevřené [...] Miluji tuto zbožnost“.



Estelle přijímá tuto žádost o šíření úcty k Srdci Páně. „Kristovo Srdce,“ říká kardinál, “není nikdy lhostejné, nechává se dotýkat našimi upřímnými a láskyplnými prosbami, zvláště když se jeho Srdce dotýká Matka. Estellin život proběhl v pokoře uprostřed mnoha zkoušek, obvinění a pomluv. V roce 1925 vstoupila do dominikánského třetího řádu. Zemřela v Pellevoisin 23. srpna 1929 ve věku téměř 86 let.



Povolení papežů



Kardinál připomíná, že různí papežové povolili úkony zbožnosti spojené s "Pannou Marií milosrdenství" známou také pod názvem "Matka veškerého milosrdenství": v roce 1892 Lev XIII. udělil odpustky poutníkům přicházejícím do Pellevoisin a v roce 1900 uznal škapulíř Nejsvětějšího srdce. Benedikt XV. v roce 1915 při přijetí škapulíře potvrdil, že „Pellevoisin bylo vybráno Nejsvětější Pannou jako zvláštní místo pro šíření jejích milostí". V roce 1922 byla pro farnost Pellevoisin povolena votivní mše k Panně Marii, která se koná 9. září. Během všech těchto let, říká kardinál Fernández „vyrostlo mnoho krásných plodů víry a lásky“ u těch, kteří tuto zbožnost prožívali.