Umět udělat krok stranou

V L'Osservatore Romano vyšel úvodník zástupce ředitele vatikánských médií Alessandra Gisottiho o Joe Bidenovi a významu jeho odstoupení z kandidatury. Rozhodnutí amerického prezidenta připomíná rozhodnutí Nelsona Mandely z roku 1999, kdy se vzdal kandidatury na druhé funkční období jihoafrického prezidenta.

Alessandro Gisotti



Vzdát se kandidatury vždy něco stojí. A to hodně. Nemusíte nutně zastávat mocenskou pozici nebo vysoký úřad. Někdy může být velmi obtížné vzdát se i zavedeného pracovního návyku nebo těžce vydobyté pozice. Proto kdykoli se významná veřejná osobnost rozhodne ustoupit, odejít, okamžitě si získá sympatie a úctu veřejnosti. Výrazným způsobem jsme to zažili 11. února 2013, kdy se Benedikt XVI. vzdal úřadu. Stejně zřetelně to vidíme - i když v jiné sféře - v posledních 24 hodinách poté, co americký prezident Joe Biden oznámil, že zastaví svou kandidaturu na druhé funkční období v Bílém domě a ponechá na své straně, aby vybrala nového kandidáta, který vyzve Donalda Trumpa (Biden však již označil za svou favoritku na nástupce v Oválné pracovně viceprezidentku Kamalu Harrisovou).



Jak známo, toto rozhodnutí viselo ve vzduchu již delší dobu a mnozí přední členové Demokratické strany Bidena vyzývali, aby se kandidatury na znovuzvolení vzdal. Konečné rozhodnutí však bylo na samotném obyvateli Bílého domu, a proto bylo jeho osobním a jistě nelehkým rozhodnutím nekandidovat na další čtyři roky na post prezidenta. Ušlechtilá volba, která - jak poznamenalo několik pozorovatelů - staví dobro země nad jeho osobní zájmy. A to nad rámec politického hodnocení jeho prezidentství, které se nyní chýlí ke konci. Podobnou - a v některých ohledech ještě silnější a sugestivnější - volbu učinil v roce 1999 Nelson Mandela, když se vzdal kandidatury na druhé prezidentské období a odešel z veřejného života. Porazil apartheid, inicioval usmíření své milované Jihoafrické republiky. Bylo na čase přenechat sklizeň toho, co ho stálo 27 let ve vězení, jiným.



Čas politiky může být koneckonců velmi plodný i v krátkých obdobích: Joe Bidenovi zbývá „jen“ šest měsíců do předání moci 20. ledna 2025. Nemusí se již rozhodovat výhradně s ohledem na předvolební kampaň, a tak lze doufat, že americký prezident přijde s novými odvážnými a kreativními iniciativami k dosažení těch cílů, které budou definovat jeho odkaz v dějinách, zejména v zahraniční politice, počínaje ukončením konfliktů na Ukrajině a Blízkém východě.