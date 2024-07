Správa majetku Apoštolského stolce (APSA)

VATIKÁN

Správa majetku Apoštolského stolce vykázala zisk téměř čtyřiceti šesti milionů euro

Byla zveřejněna účetní závěrka Správy majetku Apoštolského stolce, která přispěla na papežovo poslání částkou 37,9 milionu euro a zvýšila svůj majetek o 7,9 milionu, aniž by to mělo vliv na majetek Svatého stolce a aniž by došlo k prodeji institucionálních nemovitostí.

Vatican News Zlepšení správy majetku a zefektivnění služeb: s dosažením těchto cílů předložila Správa majetku Apoštolského stolce (APSA) rozpočet roku 2023, který byl schválen kontrolními orgány. Hlavním údajem, který se objevil, je výsledek činnosti za rok 2023, který vykázal zisk ve výši 45,9 milionu eur. Díky tomu mohla APSA přispět na papežovo poslání podporou římské kurie částkou 37,9 milionu eur (v roce 2022 to bylo 32,27 milionu eur) a navýšit svůj majetek o 7,9 milionu eur. „Těchto výsledků," vysvětluje arcibiskup Giordano Piccinotti, prezident APSA, „bylo dosaženo v přesvědčení, že musíme neustále pracovat na zvyšování toku příjmů, abychom pokryli výdaje, aniž bychom ovlivnili majetek Svatého stolce a aniž bychom předpokládali prodej institucionálních nemovitostí". Správa movitého majetku Zveřejněná rozvaha poskytuje podrobný přehled o dvou hlavních operacích správy aktiv svěřených APSA. Pokud jde o správu cenných papírů, vykazuje rok 2023 hospodářský přebytek ve výši 27,6 milionu eur. Tato správa je prováděna za účelem nespekulačního, nízkorizikového a prokazatelně sociálního dopadu v souladu se sociální naukou církve. Správa investovala své prostředky do mezinárodních cenných papírů, cenných papírů s pevným výnosem a dalších finančních aktiv. Poskytovala poradenství, finanční řešení a přístup na kapitálové trhy dikasteriím kurie a dalším subjektům Svatého stolce s cílem diverzifikovat investice a rozložit riziko při dosažení co nejlepšího výnosu v rámci mandátu investičního výboru. Investiční politika se nadále vyznačovala správnou rovnováhou mezi rizikem a střednědobou až dlouhodobou ziskovostí. V roce 2023 byl s ohledem na stále nejistou ekonomickou situaci upřednostněn defenzivnější přístup, který se vyznačuje omezenou expozicí vůči akciím, sníženou průměrnou splatností dluhopisového segmentu kolem 4 let a vysokou úrovní preventivní likvidity (kolem 50 %). Správa nemovitostí APSA spravuje přímo nebo prostřednictvím společností ve stoprocentním vlastnictví v Itálii i v zahraničí více než pět tisíc nemovitostních jednotek: v Itálii spravuje 4 249 jednotek, z nichž 92 % nemovitostních ploch se nachází v provincii Řím. Pokud jde o Řím, největší koncentrace je v oblastech bezprostředně sousedících s městským státem Vatikán, kde se 64 % nemovitostí, 19 % v sousedních čtvrtích a 17 % na předměstích. V zahraničí (Londýn, Paříž, Ženeva a Lausanne) a v Itálii spravuje přibližně 1 200 nemovitostních jednotek. Správa nemovitostí - jak ukazuje rozpočet - vykazuje přebytek 35 milionů eur (oproti provozním výnosům ve výši 73,6 milionu eur) a je třeba zdůraznit snahu APSA dosahovat stále lepších výsledků přizpůsobováním používaných technologických nástrojů, ale také spoluprací s profesionály v oboru, aby se zkrátila doba mezi uvolněním nemovitostí a jejich následným pronájmem. Správa tedy spoléhá na externí spolupráci, která se však netýká přímé správy nemovitostí, ale pouze co nejrychlejšího uvedení uvolněných nemovitostí na trh. Kromě toho byla přepracována a doplněna nová Pravidla pronájmu, která nově definují všechny podmínky, jež stanovují vzájemné chování a povinnosti vůči uživatelům. Byl také přepracován algoritmus výpočtu reálné hodnoty s cílem získat přesnější a aktuálnější hodnoty ocenění. Za volné tržní nájemné je pronajímáno 19,2 % nemovitostí APSA; za dotované nájemné 10,4 %; za nulové nájemné 70,4 %. Výhled do budoucnosti „Kromě běžných činností," vysvětluje prezident Piccinotti, „na kterých se podílí celá APSA, tato správa plánuje a realizuje některé iniciativy na zlepšení v souladu s etickými hodnotami církve. V průběhu roku 2023 byl dále realizován program řízení používaný pro oblast nemovitostí; v souladu s předpisy nového kodexu pro zadávání veřejných zakázek byl přijat nový systém řízení pro oblast nákupu; a konečně byl definován a vstoupil v platnost nový jednotný text předpisů o pronájmu. V nadcházejících letech se vydáme cestou úpravy počtu zdrojů, abychom se mohli účinně vypořádat s novými administrativními povinnostmi s ohledem na svěření správy nemovitostí jinými subjekty Svatého stolce.