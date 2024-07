Nulla osta z Dikasteria pro nauku víry o Panně Marii 'dello Scoglio'

Svatyně Panny Marie dello Scoglio v Kalábrii (Copyright © 2024 Nostra Signora dello Scoglio. Powered by Fondazione Madonna dello Scoglio)

Podle nových norem zveřejnilo dikasterium pozitivní rozhodnutí týkající se duchovních plodů po zjeveních, o kterých vyprávěl vizionář Cosimo Fragomeni v Kalábrii. Ani v tomto případě se nevyjadřuje k nadpřirozenému původu, ale věřící jsou oprávněni vyjádřit svou úctu.

"V sekularizovaném světě, v němž žijeme a v němž tolik lidí tráví svůj život bez jakéhokoli odkazu na transcendenci, jsou poutníci, kteří přistupují ke skalní svatyni, mocným znamením víry." To jsou slova kardinála Victora Manuela Fernándeze, prefekta Dikasteria pro nauku víry, který - v odpovědi na dopis biskupa z Locri-Gerace Francesca Olivy z 3. června - "potvrzuje rozhodnutí Nihil obstat" navržené prelátem v souvislosti s událostmi kolem diecézní svatyně Nostra Signora dello Scoglio, která se nachází v Santa Domenica di Placanica v Kalábrii.



Uznání zkušenosti Ducha



Zde se 11. května 1968 údajně poprvé zjevila Panna Maria skromnému osmnáctiletému zemědělci Cosimu Fragomenimu. Podle nových norem, které 17. května zveřejnilo Dikasterium pro nauku víry, se nihil obstat - upřesňuje v dopise kardinál Fernández - nemá chápat "jako schválení nadpřirozeného charakteru jevu", ale jako uznání "zkušenosti Ducha", u níž je diecézní biskup povzbuzován, aby ocenil pastorační hodnotu a podporoval šíření tohoto duchovního daru, a to i prostřednictvím poutí, zatímco "věřící jsou oprávněni" vyjádřit své sympatie k těmto událostem "obezřetným způsobem".



Místo setkání s Božím milosrdenstvím



První zjevení v roce 1968, vypráví Cosimo, údajně předcházel paprsek světla vycházející z pískovcové skály poblíž mladíkova domu a opakoval se po následující čtyři dny. V poselstvích, která Cosimo uvádí, Panna Maria vyzývá k obrácení a modlitbě a vyjadřuje přání, aby se kalábrijská lokalita proměnila ve velké centrum spirituality, kde se lidé mohou setkat s Božím milosrdenstvím. Cosimo vyčistil okolí skály, vytvořil násep a vylomil pískovec, aby vytvořil výklenek, do něhož umístil mramorovou mariánskou sochu, zakoupenou v Carraře.



Od prosté kaple k diecézní svatyni



Místo se brzy stalo cílem poutníků z celé Itálie, a dokonce i ze zahraničí. Nejprve zde stála prostá kaple, ale rostoucí příliv poutníků si vyžádal stavbu velké svatyně. Mezitím se Cosimo v roce 1987 stal františkánským terciářem. Dne 7. prosince 2008 tehdejší biskup z Locri-Gerace, monsignor Giuseppe Fiorini Morosini, rozhodl, že duchovní realita "Madonna dello Scoglio" bude svěřena do pastorační péče biskupa této diecéze. Dne 22. května 2013 při generální audienci na Svatopetrském náměstí požádal bratr Cosimo v doprovodu preláta papeže Františka, aby požehnal základní kámen vznikající svatyně "Scoglio". Dne 11. února 2016 povýšil nový biskup Locri-Gerace, monsignor Francesco Oliva, toto místo na "diecézní svatyni" s titulem "Nostra Signora dello Scoglio", zatímco 10. července 2017 svěřil jeho pastorační péči Misionářům evangelizace.



Zjevné plody křesťanského života



Kardinál Fernández ve svém dopise zdůraznil, jak toto místo přitahuje zájem mnoha věřících "všech kategorií, zejména trpících a nemocných. V průběhu následujících let se toto místo se vším, co se ho týká," dodává, "pod bdělým dohledem příslušného ordináře stávalo stále častěji předmětem pozornosti, zbožných návštěv a poutí", čímž se "upevňovala intenzivní duchovní činnost modlitby a naslouchání". Poté citoval slova biskupa Olivy, který řekl: "U těch, kdo navštěvují Scoglio, jsou patrné plody křesťanského života, jako je přítomnost ducha modlitby, obrácení, některá povolání ke kněžství a řeholnímu životu, svědectví lásky, jakož i zdravá zbožnost a další duchovní plody", aniž by se objevily "kritické nebo rizikové prvky, natož problémy".



Žádost biskupa z Locri



Biskup z Locri ve svém dopise letošního června adresovaném Dikasteriu pro nauku víry navrhl nulla osta jako nezbytné uznání této skutečnosti, aby bylo možné pokračovat v činnosti tak, aby se ti, kteří tam přicházejí, cítili potěšeni a povzbuzeni k dalšímu působení s vědomím, že jsou ve společenství s katolickou církví. Proto dikasterium - píše kardinál Fernández - vzalo na vědomí "pozitivní zprávu" preláta o duchovním dobru, které se na tomto místě odehrává, a také jeho "bdělost, aby nedocházelo k manipulaci s lidmi, nepatřičným ekonomickým ziskům, závažným doktrinálním chybám, které by mohly způsobit skandály, poškodit věřící a podkopat církevní důvěryhodnost".



Fernández: uctívat Marii v jasné christologické perspektivě



Kardinál připomíná, "že správná úcta k Marii, Matce Ježíšově, Matce církve a naší Matce, musí být vyjádřena tak, aby byly vyloučeny nevhodné formy uctívání a používání nevhodných mariánských titulů. Místo toho bude důležité projevovat úctu v jasné christologické perspektivě, jak učí církevní magisterium: "když je Matka uctívána, Syn [...] ať je náležitě poznáván, milován, oslavován" (LG, 66)".



Přítomnost poutníků před Pannou Marií, která "se pro ně stává průzračným vyjádřením Pánova milosrdenství," uzavírá prefekt Dikasteria pro nauku víry, "je způsobem, jak uznat vlastní nedostatečnost k vykonávání životních prací a svou vroucí potřebu a touhu po Bohu. V takovém skutečně vzácném kontextu víry může obnovené hlásání kerygmatu tuto zkušenost Ducha ještě více osvítit a obohatit".



Dekret



Současně se zveřejněním dopisu dikasteria byl vydán dekret biskupa z Locri-Gerace, který sankcionuje oprávnění "ocenit pastorační hodnotu a také podporovat šíření tohoto duchovního daru, a to i prostřednictvím případných poutí, setkání a modlitebních setkání". Věřící "jsou oprávněni věnovat" "výše zmíněnému kultu" "obezřetným způsobem svou náklonnost". To vše však "neznamená prohlášení nadpřirozeného charakteru tohoto jevu" a "věřící nejsou povinni v něj věřit". Případná další sdělení zúčastněných budou zveřejněna až po biskupově rozhodnutí. Biskup Oliva zve věřící k účasti na slavnostní oslavě plánované ve svatyni 5. srpna odpoledne.