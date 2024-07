Kardinál Parolin na Ukrajině: Živá blízkost papeže

Státní sekretář kardinál Parolin doufá, že jeho přítomnost na Ukrajině pomůže otevřít cesty k míru. Řekl to v neděli po návštěvě sídla hlavy ukrajinské řeckokatolické církve Svjatoslava Ševčuka v Kyjevě.

Načasování jeho cesty na Ukrajinu bylo obtížné, řekl Parolin v neděli. Na pozadí válečného konfliktu byl v zemi také proto, aby se společně modlili a prosili Boha, jehož možnosti jsou neomezené, o mír, zdůraznil. Již dříve si kardinál v homilii při mši svaté posteskl, že bombardování na Ukrajině je „srdcervoucí“.



Hledání cest k míru

Papežovo poselství, které přednesl, bylo poselstvím „blízkosti“, řekl Parolin. Kardinál zdůraznil, že František tuto blízkost v posledních letech opakovaně vyjádřil, naposledy při poslední nedělní polední modlitbě. Jeho vlastní přítomnost v zemi by k této blízkosti měla přidat „něco živého“.

Na jedné straně to znamená sdílet bolest Ukrajinců, na druhé straně by jeho návštěva měla pomoci „otevřít cesty k míru, cesty k řešení této války“, řekl Parolin.

Vyjádřil naději, že jeho přítomnost by mohla „v tomto smyslu alespoň trochu přispět“, a to i prostřednictvím setkání s „civilními orgány“, které je naplánováno dnešek, 22. července.

Svým způsobem je to „účel“ jeho návštěvy, řekl Parolin.

Návštěva velkého arcibiskupa Ševčuka

Kardinál státní sekretář s potěšením navštívil sídlo hlavy řeckokatolické církve na Ukrajině. V této souvislosti ocenil pokrok, kterého bylo v budování této struktury dosaženo od jeho poslední návštěvy v roce 2016. Byl „šťastný“, že tyto věci viděl, uvedl šéf vatikánské diplomacie po návštěvě sídla kyjevsko-haličského arcibiskupa Svjatoslava Ševčuka.

Pozadí

Kardinál Parolin je na Ukrajině na pětidenní návštěvě od pátku. Oficiálním důvodem návštěvy byla nedělní závěrečná mše svatá při pouti do mariánské svatyně v Berdychově, kterou Parolin celebroval jako papežův vyslanec. Podle programu návštěvy, který zveřejnil státní sekretariát, jsou na pondělí naplánována také setkání se „zástupci občanské společnosti“. Papež František se od začátku války snaží podporovat mír na Ukrajině. Prakticky při každém veřejném vystoupení, jako jsou generální audience nebo polední modlitby, vyzývá k modlitbám za mír na „mučené Ukrajině“.

V červnu 2023 papež František jmenoval předsedu Italské biskupské konference kardinála Mattea Zuppiho svým zvláštním zmocněncem pro Ukrajinu, aby zprostředkoval jednání na humanitární úrovni a otevřel cesty pro případná mírová jednání. V rámci této mise již kromě Ukrajiny navštívil také USA, Čínu a Rusko. Společně s diplomacií Svatého stolce se angažuje zejména za návrat ukrajinských dětí, které byly uneseny do Ruska.

Vatikánská diplomacie také neúnavně zprostředkovává výměnu vězňů mezi Ukrajinou a Ruskem.

(vatican news - cs)