V Indii začíná velká pouť Maha Kumbh Mela

Přibližně 400 milionů hinduistických věřících se do 26. února vydá do Uttarpradéše, aby se ponořili do vod posvátných řek a smyli své hříchy v rámci nejpůsobivější duchovní události na světě, která se koná každých dvanáct let.

Giovanni Zavatta - Vatikán



Prvními hromadnými koupelemi v posvátných řekách Ganze, Jamuně a Sarasvatí začala dnes, 13. ledna, v Prajágraji v indickém státě Uttarpradéš největší pouť na světě Maha Kumbh Mela, které se až do 26. února zúčastní přibližně 400 milionů hinduistů. Pro srovnání: hadždže se v roce 2024 v Mekce zúčastnilo 1 800 000 muslimských poutníků. Ještě před svítáním se věřící začali koupat ve studených vodách na soutoku tří řek, aby ze sebe smyli hříchy, jak jim ukládá hinduistická tradice.



Hinduističtí věřící se koupou ve svaté řece

Módí: výjimečný okamžik



Začátek akce, která se koná každých dvanáct let, takto na svém účtu na X uvítal indický premiér Naréndra Módí: „Zvláštní okamžik, který ztělesňuje neměnné duchovní dědictví Indie v souznění víry, oddanosti a kultury. Na místě je přítomno nejméně 40 000 policistů, kteří zajišťují bezpečnost a pomáhají zvládat davy lidí, zatímco nepřetržitý dohled zajišťují kamery s funkcí umělé inteligence. Indické železnice přidaly 98 vlaků, které do Uttarpradéše vypraví 3300 jízd. Organizátoři instalovali 150 000 toalet, 68 000 pouličních lamp a stanové městečko, které bylo o víkendu plně obsazeno.



Věřící v Uttarpradéši na Kumbh Mele

Rozdávání požehnání



Za zvuku bubnů a uprostřed průvodů slonů a traktorů naložených sochami hinduistických božstev začali mniši oblečení výhradně do šafránu - který v hinduismu značí zřeknutí se hmotných statků a tím i hodnotu oběti - a sádhuové, asketové s přísnou cestou duchovní disciplíny s těly pokrytými popelem, rozdávat požehnání. Tito poustevníci pouze u příležitosti Kumbh Mely opouštějí svá místa ústraní. Věřící postupovali směrem k vodě a zpívali invokace jako Har Har Mahadev a Jai Ganga Maiyya na oslavu hinduistických božstev Šivy a Matky Gangy. Rituálním omýváním se poutníci kromě smytí hříchů osvobozují od koloběhu života a smrti, znovuzrození a reinkarnace, dosahují mokši a v ideálním případě splývají s božstvím.



Událost se koná každých 12 let



První záznam o Kumbh Mele pochází ze 7. století n. l. ze spisu čínského mnicha Xuànzànga. O původu slavnosti vypráví naopak hinduistický posvátný text Bhágavata Purána. Slovo kumbh odkazuje na džbán obsahující elixír nesmrtelnosti, který se objevil během božské události zvané „Sagar Manthan“. Uprostřed nebeské bitvy o elixír, která trvala dvanáct dní v božském čase, což odpovídá dvanácti lidským rokům, a které se účastnil i bůh Višnu, spadly kapky nektaru (amrita) na čtyřech místech - Prajágradu, Haridwaru, Našíku a Udždžajnu -, která se stala místy konání Kumbh Mely. Zde se oddaní různých hinduistických sekt neboli akháry spojují do velkých průvodů, aby podstoupili „šahi snaan“ neboli královskou koupel a ponořili se do posvátné řeky. Maha Kumbh Mela („Velká“ Kumbh Mela) se slaví v Pájágraji každých dvanáct let, přesněji po čtyřech Purna Kumbh Mela, které se konají každé tři roky střídavě na čtyřech různých hlavních místech (jak bylo řečeno Prajágraji, Haridwaru, Našíku a Udždžajnu) v závislosti na postavení Slunce, Měsíce a Jupitera. Existuje také Ardh Kumbh Mela, která se koná na dvou místech každých šest let.



Myšlenky Marka Twaina



Kumbh Mela fascinovala i amerického spisovatele Marka Twaina, zapřísáhlého agnostika, během jeho cesty do Indie v roce 1895. Do svého deníku si zapsal: „Je fantastická síla víry, která vytváří zástupy starých a slabých, mladých a křehkých lidí, kteří bez váhání a protestů podstupují tak neuvěřitelnou cestu a bez stížností snášejí utrpení. Je to plod lásky, nebo se to děje ze strachu? Nevím, co z toho. Bez ohledu na to, jaký je to impuls, čin, který vyvolává, je nepředstavitelný, úžasný pro naše lidi, chladné bílé lidi“.