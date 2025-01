Súdán slovy misionáře: Země bez míru, která sní o klidu

Poté, co vláda znovu dobyla Wad Madani, strategické město v této africké zemi, vypráví otec Diego Dalle Carbonare, kombonián, o tom, jak se nyní konflikt v mnoha důležitých oblastech země možná zmírňuje. "Ve městech pod kontrolou vlády byly znovu otevřeny školy a proběhly zkoušky na střední školy. V Port Sudan šel předseda vlády na Štědrý den pozdravit křesťany na konci mše sloužené na nádvoří".

Federico Piana - Vatikán



Výmluvné znamení, silné znamení. Které by mohlo předznamenat rozhodující a nečekaný obrat. Znovudobytí Wad Madani by nebylo jen úspěchem súdánské armády, která minulou sobotu vyrvala město, ležící asi 200 km jihovýchodně od Chartúmu, z rukou polovojenských skupin Sil rychlé podpory (RSF): mohlo by také představovat konkrétní možnost, že válka, která již více než dvě desetiletí trhá tuto africkou zemi na kusy, by se mohla zmírnit - možná dokonce zastavit - v některých důležitých částech země, z nichž nyní teče krev a zůstává bolest.



Objektivní vyprávění



Úvaha, kterou otec Diego Dalle Carbonare, provinciální představený komboniánů v Egyptě a Súdánu, svěřuje vatikánským médiím, je výsledkem pečlivé a důkladné analýzy člověka, který je dobře obeznámen se současnou společenskou a politickou dynamikou země a nezapomíná zvažovat i ty nejmenší, ale významné události, které hlavní zpravodajské sítě často ignorují. Výsledkem je nezaujatá, ale realistická zpráva od zcela neutrálního pozorovatele. „Wad Madání je hlavním městem zemědělského státu Gezira, nejúrodnější oblasti v celém Súdánu, která se rozkládá mezi dvěma řekami: Bílým a Modrým Nilem. Je to bohatství bez hranic. Wad Madani má však nesmírnou hodnotu nejen proto: je to také strategická silniční křižovatka, která umožňuje spojení mezi armádou kontrolovanými oblastmi na severovýchodě, jako je Port Sudan a Cassala, a ostatními jižními provinciemi, které byly více než rok odříznuté“.



Smrt a zkáza



Až válka jednoho dne skončí, bude datum znovudobytí Wad Madani zapsáno do historických knih. Je o tom přesvědčen otec Diego. Stejně jako je přesvědčen, že postup vládních sil v Chartúmu a poté na západ, na cestě z Kosti do El Obeidu, nakonec urychlí částečnou deeskalaci konfliktu. „Ale na každý centimetr, o který postoupí, shodí obrovské množství bomb a počet mrtvých je velmi vysoký, stejně jako nevyčíslitelné škody, totální destrukce“.



Prokleté oblasti



Dárfúr a Kordofán zůstanou prokletými oblastmi, kde bude krev téct ještě mnoho let: „Pro tyto části země si nemyslím, že to v dohledné době skončí. Koneckonců nesmíme zapomínat, že válka, kterou zažíváme, není ničím jiným než plodem dvacetiletého konfliktu v Dárfúru, rozhodně nezačala v roce 2023 střety v Chartúmu“.



Pokud někdy utichnou zbraně v jednom kousku Súdánu sužovaném kulkami a střelami, nebude to jistě pro vytoužený a dohodnutý mír, ale po drtivém vítězství jednoho soupeře nad druhým. To vše by však stejně přimělo násilím vyčerpané obyvatelstvo, aby se brzy vrátilo k normálnímu životu, bez ohledu na to, kdo se stane vítězem. „V některých městech kontrolovaných vládou se znovu otevřely školy a zároveň se obnovily zkoušky na střední školy. To je výmluvný signál, že existuje touha obrátit list“.



Při hledání normálu



Stejný pocit vytoužené normality měl misionář nedávno při procházce ulicemi Port Sudan, který se nyní stal de facto hlavním městem: „Počet obyvatel se více než zdvojnásobil, staví se nové budovy, zatímco na jeho okrajích jsou stále uprchlické tábory“. Dokonce i vánoční oslavy probíhaly, jako by válka byla jen zlým snem. "V našich kaplích bylo více lidí než v předchozích letech a na Štědrý den přišel na nádvoří školy, kde právě končila ranní mše, překvapivě pozdravit slavící křesťany šéf armády a vlády, generál Abdel Fattáh Abdelrahmán al-Burhán. Ve svém krátkém projevu chtěl zdůraznit pouto míru, které spojuje křesťany a muslimy“.



Vysídlenci, palčivý problém



Je to další známka kýženého klidu v zemi, kde více než 97 % obyvatelstva tvoří muslimové a kde se v důsledku prudkého nárůstu střetů stali ti kněží, kteří mohli, uprchlíky spolu s množstvím lidí, kteří opouštějí svá města ve snaze zachránit si život. „Mnozí prchají do Egypta, jiní raději zůstávají na hranicích v táborech zřízených v Rabaku u Bílého Nilu. Většina však volí Jižní Súdán: těch, kteří překročili hranici se snem dostat se do Džuby, jsou zatím téměř dva miliony. A když si pomyslíme, že ani Jižní Súdán na tom není uprostřed násilí a bezbřehé chudoby dobře: hrozí, že bude hůř a hůř.